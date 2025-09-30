РФ нанесла массированный удар по Харькову и Днепру - гремят взрывы, есть прилеты

https://glavred.info/war/rf-nanesla-massirovannyy-udar-po-harkovu-i-dnepru-gremyat-vzryvy-est-prilety-10702679.html Ссылка скопирована

Российские оккупационные войска наносят массированный удар "Шахедами" по Харькову. Известно о прилетах в нескольких районах города. Об этом в своем Telegram сообщил мэр города Игорь Терехов.

Терехов сообщил, что по Киевскому району был нанесен удар БпЛА типа "Молния", который попал в землю, без жертв и разрушений.

Впоследствии он заявил о еще одной атаке - предварительно речь идет об ударе вражеского ударного беспилотника по городу.

"Над городом еще есть вражеские "шахеды" - будьте осторожны! Еще один прилет зафиксирован в городе. Предварительно Шевченковский район", - написал Терехов.

Впоследствии он сообщил о третьем, четвертом и пятом "прилете" "Шахедов" в городе.

Председатель Харьковской ОГА Олег Синегубов подтвердил взрывы в Харькове и призвал граждан оставаться в укрытиях до объявления отбоя, ведь угроза с воздуха сохраняется.

Атака на Днепр

Кроме того, как сообщают СМИ, под ударом российских ударных БпЛА оказался Днепр.

"По информации корреспондентов "Мы-Украина", в городе прогремело четыре взрыва. После атаки в центре города поднимается дым", - говорится в сообщении.

По данным мониторинговых каналов, в направлении Днепра двигалось всего 7 "Шахедов", угроза ударов российскими дронами по городу продолжается.

Смотрите видео последствий удара "Шахедов" по центру Днепра, которое распространили местные паблики:

По данным главы Днепропетровской ОГА Сергея Лысака, в результате удара РФ по Днепру есть раненые и зафиксированы пожары.

"Предварительно, есть раненые. Произошло несколько возгораний. Все детали выясняем. Тревога продолжается - позаботьтесь о безопасности", - написал он в Telegram

