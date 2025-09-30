РФ нанесла массированный удар по Харькову и Днепру - гремят взрывы, есть прилеты

Российские оккупационные войска наносят массированный удар "Шахедами" по Харькову. Известно о прилетах в нескольких районах города. Об этом в своем Telegram сообщил мэр города Игорь Терехов.
Терехов сообщил, что по Киевскому району был нанесен удар БпЛА типа "Молния", который попал в землю, без жертв и разрушений.
Впоследствии он заявил о еще одной атаке - предварительно речь идет об ударе вражеского ударного беспилотника по городу.
"Над городом еще есть вражеские "шахеды" - будьте осторожны! Еще один прилет зафиксирован в городе. Предварительно Шевченковский район", - написал Терехов.
Впоследствии он сообщил о третьем, четвертом и пятом "прилете" "Шахедов" в городе.
Председатель Харьковской ОГА Олег Синегубов подтвердил взрывы в Харькове и призвал граждан оставаться в укрытиях до объявления отбоя, ведь угроза с воздуха сохраняется.
Атака на Днепр
Кроме того, как сообщают СМИ, под ударом российских ударных БпЛА оказался Днепр.
"По информации корреспондентов "Мы-Украина", в городе прогремело четыре взрыва. После атаки в центре города поднимается дым", - говорится в сообщении.
По данным мониторинговых каналов, в направлении Днепра двигалось всего 7 "Шахедов", угроза ударов российскими дронами по городу продолжается.
Смотрите видео последствий удара "Шахедов" по центру Днепра, которое распространили местные паблики:
По данным главы Днепропетровской ОГА Сергея Лысака, в результате удара РФ по Днепру есть раненые и зафиксированы пожары.
"Предварительно, есть раненые. Произошло несколько возгораний. Все детали выясняем. Тревога продолжается - позаботьтесь о безопасности", - написал он в Telegram
Новость дополняется...
