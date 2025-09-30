"Россию нужно "мочить в сортире": прогноз резкого изменения позиции Трампа

Дальнобойными ударами по целям РФ Украина продемонстрировала силу, считает Тарас Загородний.

Тарас Загородний прокомментировал изменение позиции Дональда Трампа / Коллаж: Главред, фото: УНИАН, ua.depositphotos.com

Важное из заявлений Загороднего:

Украина продемонстрировала США свою силу

На Трампа давит часть Республиканской партии

Политический и экономический эксперт Тарас Загородний прокомментировал изменение позиции президента США Дональда Трампа по поводу агрессивных действий РФ в Украине, а также провокаций россиян в Европе.

"Фундаментальным моментом все равно остаются нефть и газ", - подчеркнул он в интервью Главреду отметив, что экономика России "валится без возможности, как прежде, продавать Европе свои нефть и газ".

Кроме того, дальнобойными ударами Украина продемонстрировала силу, после чего даже американские военные начали говорить, что наша страна может победить РФ в войне, указал эксперт.

"Затем в Украину приезжал Кит Келлог. Помимо того, что Келлог обеспечивал нам ПВО, он проводил глубокую инспекцию, аудит того, что происходит в нашей стране. Он встречался с военными, смотрел на продукцию ВПК, общался с разведкой, изучал настроения и т.д. Вывод был сделан следующий: собрались суровые пацаны, они будут бить, потому Штатам нужно делать ставку на победителей, иначе будет себе дороже вести себя по-другому. Иными словами, Украина демонстрирует силу, и США решили, что лучше присоединиться к сильным", - говорит он.

По его словам, на Трампа также давит так называемая "рейгановская" часть Республиканской партии.

"Рейгановская часть Республиканской партии США это горячо поддержала и напомнила, что они давно говорили, что Россию нужно "мочить в сортире". На Трампа давят приближающиеся выборы в Конгресс США, и ему нужна какая-то победа", - убежден аналитик.

Он также отметил, что Трамп и его команда получают все больше подтверждений того, что Россия – это сателлит Китая, и оторвать ее уже невозможно.

"Плюс Украина добивает российскую экономику до такого состояния, что теперь не понятно, что со всем этим делать. Ведь США не контролируют применение того оружия, которое мы производим", - добавил Загородний.

Новый удар США по РФ: мнение эксперта

Тарас Загородний поделился своим мнением о том, осмелится ли президент США на такой шаг и когда могут быть введены серьёзные санкции против России.

По его словам, до Нового года можно ожидать каких-либо действий, поскольку на Трампа оказывает влияние предвыборная ситуация в Конгрессе и внутренняя политическая обстановка. Также остаётся неясным, каким образом США взаимодействуют с Китаем и к чему приведут эти переговоры.

Ранее сообщалось о том, что Трамп разрешил удары по РФ дальнобойным оружием. Это решение также поддерживают представители администрации Трампа.

Напомним, ранее сообщалось о том, что попытки Трампа остановить войну в Украине провалились. Фредрик Весслау уверен, что Запад должен "закрутить гайки" Путину.

Как писал Главред, спикер Палаты представителей Майк Джонсон заявил, что давно пришло время ввести новые санкции против России. Впрочем, Конгресс США не будет их принимать без согласования с президентом Дональдом Трампом.

О персоне: Тарас Загородний Тарас Загородний (родился 7 февраля 1979 года в г. Николаев) – политтехнолог, блогер, политический и экономический эксперт. Более 20 лет занимается политическим консалтингом, участвовал в избирательных кампаниях в качестве политтехнолога, ведет блоги в украинских СМИ и является частым гостем политических ток-шоу.

