Десятки людей ранены, есть погибший: Зеленский обратился к миру после удара по Днепру

Юрий Берендий
30 сентября 2025, 18:36
323
После удара российских дронов по Днепру Зеленский призвал к усилению санкций против России и подчеркнул необходимость совместной защиты от угроз.
Десятки людей ранены, есть погибший: Зеленский обратился к миру после удара по Днепру
Удар по Днепру30 сентября - количество пострадавших возросло, есть погибший / Коллаж Главред, фото: ГСЧС Днепропетровщины

О чем говорится в материале:

  • Россияне нанесли наглый удар по Днепру
  • Санкции должны становиться более болезненными для России
  • В результате атаки на Днепр есть погибший и раненые

Днем, 30 сентября, российские оккупационные войска нанесли наглый удар по гражданской инфраструктуре Днепра . Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в заметке в Telegram.

По словам Зеленского, в Днепре после удара российских дронов работают спасатели и все коммунальные и экстренные службы.

видео дня

"Просто наглый удар - днем, по гражданской инфраструктуре", - подчеркнул он.

В настоящее время известно о более 10 пострадавших, каждому оказывают необходимую медицинскую помощь.

"Каждым таким ударом россияне снова и снова доказывают, что сильное давление на них нужно. Доказывают то, что санкции мира против России должны стать значительно более болезненными для агрессора. И что мы все вместе в Европе должны построить надежную защиту от российских дронов и ракет, чтобы ни одна страна не была в одиночку против этой угрозы. Совместные действия нужны. Только совместными и сильными действиями можно одолеть этих террористов. Россия должна отвечать за то, что она делает", - резюмировал президент.

По информации главы Днепропетровской ОГА Сергея Лысака, во время атаки на Днепр погиб один человек, еще 20 получили ранения.

"В городе огнем охватило офисное помещение и авто. Повреждены многоквартирный дом, общежитие, учреждение культуры. Уничтожено 2 машины, еще 17 изуродованы. Работают все службы. Преодолевают последствия вражеского террора", - сообщил он в Telegram.

инфографика шахед, шахед, шахеды
/ Инфографика: Главред

Повлияет ли усиление ударов по Украине на планы по размещению западных войск в Украине - мнение эксперта

Как писал Главред, усиление атак России на Украину не повлияет на планы Запада по развертыванию сил сдерживания, сообщил военный эксперт и журналист Михаил Жирохов. Он отметил, что союзники пока не определились со сроками появления своих войск на украинской территории, так что надеяться на быстрые действия партнеров пока не приходится.

"Никоим образом не повлияют, потому что планы Европы только на бумаге. Наши союзники до сих пор не достигли согласия по ключевому вопросу: когда именно будут размещены эти условные силы. Тогда, когда будет перемирие? Или после подписания мирного соглашения? Ответа я так и не услышал. У разных европейских стран и их политиков свое видение ситуации, а их позиции не совпадают", - отметил Жирохов.

Удары по Украине - последние новости по теме

Напомним, как ранее сообщал Главред, 30 сентября российские оккупанты нанесли массированные удары "Шахедами" по Харькову, прилеты зафиксированы в нескольких районах городов. Об этом сообщил мэр Игорь Терехов.

Военный эксперт Олег Жданов предупреждает, что новый масштабный ракетно-дроновой удар по Украине может произойти в любой момент.

По данным начальника управления коммуникаций командования Воздушных сил Юрия Игната, 28 сентября в результате комбинированной атаки РФ зафиксированы прямые попадания дронов и пяти различных типов ракет.

Другие новости:

О персоне: Сергей Лысак

Сергей Петрович Лысак - украинский военный и государственный служащий. С 7 февраля 2023 года - председатель Днепропетровской ОГА.

новости Днепра война в Украине
