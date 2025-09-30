Укр
Читать на украинском
Сибига предупредил Будапешт о жестком ответе на враждебные шаги: в чем причина

Алексей Тесля
30 сентября 2025, 17:30
Андрей Сибига прокомментировал блокирование Венгрией ряда украинских новостных порталов.
Венгрия, Украина
В Украине ответили на недружественные шаги Венгрии / Коллаж Главред, фото pixabay, Офис президента

Главное:

  • Украина зеркально ответит на недружественные шаги Венгрии
  • Сибига прокомментировал блокировку Венгрией ряда украинских новостных порталов

Украина будет зеркально реагировать на недружественные шаги Венгрии, заявил министр иностранных дел Андрей Сибига.

Таким образом он прокомментировал блокировку Венгрией сайтов ряда украинских СМИ, передает Укринформ.

"Украина будет реагировать зеркально на все недружественные шаги венгерской стороны", – подчеркнул глава МИД.

Что предшествовало

Отметим, что ранее в Венгрии объявили о блокировке ряда украинских новостных порталов.

В МИД Украины отметили, что решение венгерского правительства заблокировать доступ к ряду украинских медиа говорит о блокировании доступа венгров к журналистике, основанной на фактах.

Как известно, недавно Украина обоснованно запретила несколько иностранных изданий, в том числе венгерские Origo и Demokrata, на основании того, что эти сайты регулярно распространяют российскую пропаганду.

Причины конфликтов Венгрии и Украины: мнение эксперта

Сергей Герасимчук, заместитель исполнительного директора и руководитель программы региональных инициатив и добрососедства Совета внешней политики "Украинская призма", отметил, что на нынешнее обострение в отношениях между Украиной и Венгрией нужно смотреть комплексно. Речь идёт как о двустороннем диалоге, так и о позиции Будапешта по отношению к Брюсселю, а также о более широкой динамике взаимодействия в треугольнике "Будапешт–Брюссель–Киев".

По словам эксперта, несмотря на стремление Киева и европейских институтов запустить переговоры о вступлении Украины в ЕС и открыть необходимые направления сотрудничества, Венгрия продолжает препятствовать этому процессу. Конфликт достиг фазы обострения с обеих сторон, и, как подчеркнул Герасимчук, без вовлечения третьего игрока — Европейского союза — найти решение будет крайне затруднительно.

Ранее Киев жестко ответил на скандальный выпад Будапешта. Украина ответила на акт неуважения со стороны Венгрии, подчеркнул Андрей Сибига.

Напомним, Главред писал, что премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что судьба Украины якобы "решена", а после завершения войны страна будет разделена на три "зоны" - российскую, демилитаризованную и западную.

О персоне: Андрей Сибига

Андрей Сибига - министр иностранных дел, украинский дипломат, родился 1 января 1975 года в городе Зборов, Тернопольской области.

С 2016 по 2021 год Андрей Сибига был чрезвычайным и полномочным послом Украины в Турции, где играл ключевую роль в укреплении украинско-турецких отношений.

В 2021 году он был назначен заместителем руководителя Офиса президента Украины, а с апреля 2024 года - первым заместителем министра иностранных дел Украины, говорится в материале Главреда.

Андрей Сибига
