'Тупой человек': Трамп высмеял Медведева и его 'ядерные' угрозы

Дональд Трамп не выбирал выражений и прямо назвал Дмитрия Медведева "тупым человеком".

Дональд Трамп высмеял Дмитрия Медведева / Коллаж: Главред, фото: скриншот

Трамп прокомментировал угрозы Медведева насчет ядерного оружия

США отправили атомные подводные лодки к берегам РФ

Президент США Дональд Трамп прокомментировал угрозы применения ядерного оружия, которые озвучивал бывший президент РФ Дмитрий Медведев.

Трамп не выбирал выражений и прямо назвал Медведева "тупым человеком" в ходе встречи с американскими военными.

Президент США пояснил, что после безрассудных заявлений бывшего президента России он дал приказ отправить атомные подводные лодки к берегам РФ.

"РФ нам слегка угрожала не так давно. И я отправил атомные подводные лодки - самое смертоносное оружие из созданных. Я сделал это из-за его упоминания слова "ядерный"… Это был тупой человек, который работает на Путина. И я отправил подлодку или две к берегу РФ. Просто для предосторожности. Мы не можем позволить людям разбрасываться этим словом направо и налево", - сказал Трамп.

Хотя он и не называл фамилию Медведева, но из контекста было предельно ясно, о ком шла речь.

Угрозы Медведева США: мнение эксперта

Аналитик Александр Кочетков отметил, что Медведев, как обычно, устроил провокации в Интернете, намекая Трампу на возможность ядерного удара по "агрессору". В ответ Трамп отправил в Северный Ледовитый океан две атомные подлодки, оснащённые баллистическими ракетами "Trident" — в сумме около 300 ядерных боезарядов. Такая вот демонстрация силы — своеобразный "ядерный лайк" в ответ на пост эмоционального Медведева.

Кочетков напомнил, что во времена холодной войны между США и СССР случались серьёзные инциденты, способные привести к катастрофе планетарного масштаба. Однако тогда странам руководили ответственные и адекватные лидеры, осознававшие масштаб своей ответственности. В отличие от современных политиков, нередко ведомых личными амбициями и непредсказуемыми решениями.

Как сообщал Главред, ранее Медведев резко отреагировал на слова Трампа о том, что у России теперь есть не 50, а всего 10-12 дней на мир с Украиной. Российский чиновник, который был третьим президентом, пригрозил Соединенным Штатам войной.

Напомним, после этого Трамп посоветовал Медведеву "следить за словами". Впрочем, Медведев не уследил за словами, и пригрозил Трампу российским ядерным оружием.

Ранее сообщалось о том, что после этого Трамп отправил две атомные подводные лодки ближе к берегам России.

О персоне: Дмитрий Медведев Дмитрий Медведев – президент России 2008-2012 годов, с 2020 года – заместитель председателя Совета Безопасности РФ, пишет Википедия. Фигурант базы данных центра "Миротворец" как лицо, представляющее угрозу национальной безопасности Украины и международному правопорядку. Под санкционными списками Евросоюза, США, Канады, Новой Зеландии и Японии. С октября 2022 находится в розыске СБУ по обвинениям в посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины.

