'Открыло Путину путь': Трамп назвал причину вторжения России в Украину

Трамп заявил, что причиной полномасштабного вторжения России в Украину стал вывод американских войск из Афганистана, который он назвал "шоу ужасов".

Трамп назвал причину вторжения России в Украину / Коллаж Главред, фото: 53 отдельная механизированная бригада имени князя Владимира Мономаха, скриншот из видео

Трамп обвинил Байдена во вторжении России в Украину

Президент США уверен, что война началась из-за "позорного" вывода войск Афганистана

30 сентября на военно-морской базе Квантико в Вирджинии состоялось масштабное собрание американских генералов и адмиралов, где выступил Дональд Трамп. В своем обращении, которое транслировал Белый дом, он объяснил причину полномасштабного вторжения России в Украину.

По словам Трампа, толчком стало решение США вывести войска из Афганистана. События в этой стране он охарактеризовал как "шоу ужасов". По его мнению, российский диктатор, увидев некомпетентность Джо Байдена и его администрации, решился начать агрессию против Украины.

"У нас в Афганистане было ужасное шоу, и, по моему мнению, именно поэтому Путин напал. Он увидел это шоу ужасов от Байдена и его команды некомпетентных людей. И это открыло ему (Путину, - ред.) путь. Я думаю, что это был самый позорный день в истории нашей страны. Мы не позволим, чтобы такое дерьмо повторилось", - указывает Трамп.

Как писал Главред, российский диктатор и военный преступник Владимир Путин стремится восстановить для России статус, который имел Советский Союз после завершения Второй мировой войны. При этом он не осознает, что мир изменился и вернуть былую роль уже нереально. Об этом в комментарии Главреду отметила политический аналитик Ольга Курносова.

"Что он говорил? Чтобы НАТО убралось к границам 1997 года. В этом смысле он уже тогда давал понять, что это не столько война против Украины, и уж тем более не за конкретные территории, сколько война против НАТО", - говорится в сообщении.

Она подчеркнула, что до тех пор, пока Путин остается у власти, ситуация будет только ухудшаться и он в дальнейшем будет проверять оборонительные возможности НАТО и наращивать военный потенциал.

Напомним, как ранее сообщал Главред, президент США Дональд Трамп резко отреагировал на ядерные угрозы, озвученные бывшим президентом РФ Дмитрием Медведевым, и во время встречи с американскими военными прямо назвал его "тупым человеком".

В течение последних трех недель Россия совершила серию дерзких атак дронами по странам НАТО в Европе. В ответ союзники обсуждают вариант размещения систем ПВО на западе Украины для уничтожения российских ракет и беспилотников, а в дальнейшем эту практику могут распространить и на оборону Киева. Об этом пишет The Telegraph.

Трамп также отмечал, что завершение войны в Украине зависит от снижения стоимости нефти. Впрочем, это упрощенное видение, отметил политический и экономический эксперт Тарас Загородний. По его словам, цена на нефть определяется не только позицией ОПЕК, но и рядом других факторов - в частности тем, начнётся ли экономическая рецессия, которую фактически запускает сам Трамп своими тарифными войнами.

