В НАТО хотят закрыть небо над Украиной: какие регионы защитят от ракет и дронов

Европа должна демонстрировать готовность к действиям, рассматривается создание противовоздушного щита над частью регионов Украины, указывает The Telegraph.

https://glavred.info/war/v-nato-hotyat-zakryt-nebo-nad-ukrainoy-kakie-regiony-zashchityat-ot-raket-i-dronov-10702664.html Ссылка скопирована

НАТО может закрыть небо над Украиной - о каких регионах идет речь / Коллаж Главред, фото: Генштаб ВСУ, US Air Force, ua.depositphotos.com

О чем говорится в материале The Telegraph:

Россия нацелена на уничтожение Украины

Дроны РФ проверяют реакцию стран НАТО

Группа европейских политиков предлагает закрыть небо над частью Украины, в частности, над Киевом

За последние три недели Россия осуществила ряд дерзких атак дронами по территории европейских государств-членов НАТО. В ответ рассматривается возможность размещения систем ПВО на западе Украины для перехвата российских ракет и беспилотников. Впоследствии такая практика может быть распространена и на защиту Киева. Об этом сообщает The Telegraph.

Какова цель россиян

СМИ отмечают, что стратегическая цель России в Европе заключается в создании так называемой "новой архитектуры безопасности", что фактически означает пересмотр послевоенного порядка и восстановление влияния Москвы хотя бы на части континента.

видео дня

"Это означает уничтожение Украины как суверенного государства. Но это также означает распад НАТО, и лучшего случая для этого, чем нынешнее президентство Трампа, может никогда не быть", - говорится в материале.

Запуски скоростных самолетов в воздушное пространство Эстонии и регулярные полеты дронов над Польшей, Румынией и Данией являются попытками проверить, как европейские государства будут реагировать на угрозу войны.

"Если, например, один из членов НАТО сбивает российский истребитель, будут ли они стоять бок о бок или обернутся друг против друга?", - отмечает The Telegraph.

Какой ответ готовят страны-члены НАТО

Как отмечает The Telegraph, страны Европы, в частности Великобритания, должны осознать, что им придется действовать почти без поддержки США. Хотя Вашингтон полностью отбрасывать со счетов не стоит, нынешняя американская власть сосредоточена на других вопросах, и такая ситуация сохранится еще некоторое время, несмотря на изменения в риторике Дональда Трампа и Джей Ди Вэнса относительно войны в Украине.

The Telegraph подчеркивает, что влияние Европы на будущее континента напрямую зависит от ее готовности применять силу и принимать риски ради его защиты.

"Один из вариантов, предложенный группой высокопоставленных западных политиков и военных, заключается в том, чтобы создать над западной Украиной противовоздушный щит для сбивания российских ракет и дронов, с возможностью в конечном итоге распространить этот щит - эффективную бесполетную зону - на сам Киев", - указывают журналисты.

Какие регионы Украины могут защитить от воздушных ударов РФ / Фото: The Telegraph

Примером являются действия Королевских ВВС, которые перехватывали иранские дроны и ракеты, направленные на Израиль.

Поскольку воздушная кампания России осуществляется с помощью дронов и ракет большой дальности, запущенных из собственного воздушного пространства, такая операция не приведет к потерям среди российских военных. В то же время она станет сигналом, что Европа готова отвечать на воздушные угрозы и брать на себя определенные риски.

"Это также имело бы существенное значение для военных усилий Украины. Самое главное, это дало бы Путину понять, что если Россия ставит Запад перед дилеммой, Европа может - и будет - делать то же самое в отношении России. Европейские лидеры, которые собираются на этой неделе в Копенгагене, несомненно обсудят это, а также другие идеи. Но важно, чтобы любая позиция, которую они займут, была четким сигналом для Москвы", - резюмируют журналисты.

Что предполагает инициатива "Небесный щит" - мнение эксперта

Как писал Главред, Европа могла бы развернуть авиационную группировку из около 120 боевых самолетов в рамках плана "SkyShield" для защиты Украины от воздушных атак РФ. Однако, как заметил авиационный эксперт и бывший инженер-испытатель КБ "Антонов" Константин Криволап, сама идея не является новой.

Технически и логистически концепция проработана в совершенстве и не имеет критических недостатков. Расчеты показывают, что для противодействия крылатым ракетам и "шахедам" наиболее эффективной будет боевая авиация, тогда как использование малых беспилотников в рамках этого плана не предусматривается.

"Крылатые ракеты могут сбивать самолеты, которые будут задействованы в этой операции: Rafale, Eurofighter, а также, возможно, F-16, Mirage - в зависимости от того, какие страны и какие части своих воздушных сил подключат к процессу. Все они будут действовать по стандартам НАТО, в целом предполагается привлечение 120 самолетов. В то же время следует четко понимать, что эти самолеты не могут действовать против баллистических ракет. В мире пока не существует самолетов, способных работать против баллистических ракет", - указывает аналитик.

/ Инфографика: Главред

Закрытие неба над Украиной - что известно о планах

Как ранее сообщал Главред, европейские страны могут задействовать около 120 истребителей для прикрытия Киева и западных областей Украины от российских атак без прямого втягивания в конфликт с Москвой. Такой вариант предусмотрен в плане "Небесный щит", сообщает The Guardian.

Представитель Воздушных сил ВСУ Илья Евлаш отметил, что Польша имеет системы ПВО дальнего действия Patriot, поэтому технически способна защитить воздушное пространство над западными регионами Украины.

В то же время президент Владимир Зеленский отметил, что для полного закрытия украинского неба необходимо еще 11-12 систем Patriot, средства на которые можно получить за счет замороженных российских активов.

Другие новости:

Об источнике: The Telegraph The Daily Telegraph, известная в Интернете и в других местах как The Telegraph, является британской ежедневной консервативной широкоформатной газетой, издаваемой в Лондоне Telegraph Media Group и распространяемой в Великобритании и за рубежом. В ноябре 2004 года The Telegraph отпраздновала десятую годовщину своего веб-сайта Electronic Telegraph , который теперь переименован в www.telegraph.co.uk. Электронный телеграф был запущен в 1995 году. 8 мая 2006 года состоялся первый этап значительного редизайна сайта с расширением макета страниц и большей популярностью аудио-, видео- и журналистских блогов, пишет Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред