Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Украина

"Сделают войну бесполезной": Зеленский рассказал, как закрыть небо над Украиной

Юрий Берендий
10 декабря 2024, 19:42обновлено 10 декабря, 20:13
502
Закрытие неба над Украиной будет способствовать возвращению украинцев, находящихся за рубежом и стабилизации экономики страны, отметил Владимир Зеленский.
'Сделают войну бесполезной': Зеленский рассказал, как закрыть небо над Украиной
Зеленский сделал заявление о закрытии неба над Украиной / Коллаж Главред, фото: скриншот из видео, УНИАН, Запорожская ОГА

О чем сказал Зеленский:

  • Украине нужно 11-12 систем Patriot, чтобы закрыть небо над Украиной
  • Средства на закупку этих систем можно было бы взять из арестованных активов РФ

Для полного закрытия неба над Украиной, нужно дополнительно еще 11-12 систем Patriot, средства на закупку которых можно взять из замороженных российских активов. Об этом сказал Зеленский во время встречи с главой группы социалистов и демократов в Европейском парламенте Иратхе Перес Гарсиа в Киеве, передает УНИАН.

По его словам, главной тактической гарантией безопасности для Украины, которая способна сохранить жизнь украинцев, являются системы противовоздушной обороны.

видео дня

"Все понимают, что 10-12 дополнительных систем Patriot для Украины обеспечат нам жизнь и сделают войну для путина бессмысленной. Потому что если наше небо полностью защищено, преимущества в небе у них нет", - подчеркнул Зеленский.

Президент подчеркнул важность усиления украинских ПВО, отметив, что при их эффективной работе никакие КАБы или баллистические ракеты не смогут поражать гражданскую инфраструктуру, энергетические объекты, больницы, школы или университеты.

Смотрите видео с заявлением Зеленского о необходимости закрытят неба над Украиной:

'Сделают войну бесполезной': Зеленский рассказал, как закрыть небо над Украиной
Фото: скриншот

В то же время он выразил непонимание, почему Запад до сих пор не использует замороженные российские активы для закупки необходимого оборудования для украинской противовоздушной обороны.

"Я действительно иногда не понимаю - полтора миллиарда стоит одна система. Возьмите, пожалуйста, из российских активов, возьмите эти деньги - 30 миллиардов. Это будет стоить 30 миллиардов, но полностью окончательно позволит закрыть наше небо", - отметил он.

Зеленский считает, что это поможет украинцам вернуться к нормальной жизни, в частности тем, кто находится за рубежом.

Президент убежден, что если будет закрыто небо над Украиной, дети смогут посещать школы и университеты, а экономика будет работать. В таких условиях агрессор будет пытаться давить только на поле боя, но не будет иметь никакого преимущества.

"И поэтому иногда я не понимаю, почему мы не можем тактически решить этот вопрос. Это то, чего сегодня нам не хватает", - подытожил президент.

Инфографика patriot, патриот
Что известно о системах Patrion / Инфографика: Главред

Удар по Запорожью 10 декабря - что известно о террористических ударах РФ по Украине

Напомним, как ранее сообщал Главред, 10 декабря российские войска нанесли ракетный удар по Запорожью, вследствие чего пострадали и погибли люди. Враг разрушил медицинский центр, а здания поблизости получили значительные повреждения. Незадолго до атаки Воздушные силы предупреждали о риске пуска баллистических ракет в регионах с объявленной воздушной тревогой.

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что по меньшей мере 14 человек получили ранения, а под завалами могут оставаться люди. В городе продолжается спасательная операция. Кроме медицинского учреждения, повреждены офисные здания и жилые дома.

По словам Зеленского, Россия на прошлой неделе выпустила по Украине около 500 управляемых авиабомб, более 400 ударных дронов и около 20 ракет различных типов. Президент подчеркнул необходимость поддержки международных партнёров, ведь ежедневные акты террора со стороны России являются вызовом не только для Украины, но и для всего цивилизованного мира.

Другие новости:

ЗРК Patriot

Patriot - американская система. Она есть в арсенале США и ряда стран НАТО. Комплекс приняли на вооружение сорок лет назад и с тех пор несколько раз серьезно модернизировали. Он эффективно сбивает крылатые ракеты и беспилотники.

Комплекс Patriot может контролировать до полусотни целей и при этом стрелять одновременно по пяти из них. При этом размер и высота полета ракеты, самолета или дрона, которые надо сбить, особого значения не имеют.

Универсальное средство противовоздушной обороны позиционных районов войск на средних и больших высотах. Обеспечивает противоракетную оборону (ПРО) на уровне армии США.

Стоимость поставки 9 батарей (по 4 ПУ на батарею) систем Patriot может доходить до $9 млрд (включает в себя: 36 ПУ ЗУР PAC-3 (9 батарей по 4 ПУ), 288 ЗУР PAC-3, 216 ЗУР с усовершенствованным наведением GEM-t, 10 комплектов РЛС с фазированной решеткой, 10 контрольных станций захвата цели).

Стоимость пуска одной ракеты составляет около 3 млн долл. США.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

война в Украине Владимир Зеленский ракетный удар
Реклама
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
"Рута" проходит испытания: Зеленский рассказал о новой украинской ракете

"Рута" проходит испытания: Зеленский рассказал о новой украинской ракете

20:26Украина
США выделили Украине $20 миллиардов: впервые за кредит заплатит Россия

США выделили Украине $20 миллиардов: впервые за кредит заплатит Россия

20:17Мир
Лукашенко объявил о размещении ядерки в Беларуси и назвал условие Путину

Лукашенко объявил о размещении ядерки в Беларуси и назвал условие Путину

19:49Мир
Реклама

Популярное

Ещё
Гороскоп на завтра 11 декабря: Близнецам - большая возможность, Весам - фантастическая удача

Гороскоп на завтра 11 декабря: Близнецам - большая возможность, Весам - фантастическая удача

Копия мамы: дочь предательницы Ани Лорак вышла на сцену - детали

Копия мамы: дочь предательницы Ани Лорак вышла на сцену - детали

Влупил почти 6-балльный шторм: Украина под атакой сильной магнитной бури

Влупил почти 6-балльный шторм: Украина под атакой сильной магнитной бури

Копии Альбины: Джанабаева показала, ка выглядят ее дети от Валерия Меладзе

Копии Альбины: Джанабаева показала, ка выглядят ее дети от Валерия Меладзе

Сколько запекать курицу в духовке: важное правило, которое стоит знать всем

Сколько запекать курицу в духовке: важное правило, которое стоит знать всем

Последние новости

20:26

"Рута" проходит испытания: Зеленский рассказал о новой украинской ракете

20:17

США выделили Украине $20 миллиардов: впервые за кредит заплатит Россия

20:13

Король ненавидит: что не стоит дарить королю Чарльзу на Рождество

19:59

Нино Катамадзе раскрыла подробности своего непубличного брака

19:49

Лукашенко объявил о размещении ядерки в Беларуси и назвал условие Путину

Путин в Сирии получил удар в спину и потерял силу после бегства Асада - КусаПутин в Сирии получил удар в спину и потерял силу после бегства Асада - Куса
19:42

"Сделают войну бесполезной": Зеленский рассказал, как закрыть небо над УкраинойВидео

19:35

Сколько минут варится пшеничная крупа: какие секреты приготовления каши стоит знатьВидео

19:31

График отключения света на 11 декабря: ограничения будут действовать весь деньФото

19:19

В обмен на участие в войне РФ передаст КНДР истребители: СМИ раскрыли детали

Реклама
19:10

Товарищ Трамп и его заявление о потерях РФмнение

18:49

"Атака будет серьезной": стала известна новая цель для удара "Орешником" по Украине

18:25

Свержение режима Асада: эксперт назвал, кто выиграл после смены власти в Сирии

18:19

Зеленский сделал заявление об ударе оккупантов по Запорожью и раскрыл деталиФотоВидео

18:14

В Сирии назначили временного премьер-министра: что о нем известно

18:07

Что такое "руно": правильное объяснение слова знают единицыВидео

17:49

Ситуация для России может ухудшиться: чем закончится для Кремля "потеря" СирииВидео

17:25

Украинцы назвали две мощных гарантии безопасности для защиты от России – опрос

17:24

"Путин психанул и полетел "Орешник": эксперт раскрыл причину ракетного удара РФ

17:03

РФ готовится к наступлению: армия Путина стянула 150 тысяч оккупантов

16:56

Китай резко обрывает сотрудничество с РФ: экспорт снижается, торговля сжимается

Реклама
16:45

5 неожиданных способов, как использовать вощеную бумагу: некоторые варианты удивят

16:43

"За что?": путинистка Королева пожаловалась на то, как ее опустила Пугачева

16:36

РФ готовится к обострению на Юге: когда может начаться наступление на Херсон

16:26

Фешн-тренды от украинских звезд: Ефросинина выгуляла лук за 125 тысяч гривен

16:21

"Зимой этого года": Туск анонсировал старт переговоров между Киевом и Москвой

16:17

РФ ударила по центру Запорожья: попала в клинику, есть пострадавшие и погибшиеВидео

16:17

"Куда сбежит Путин?": Зеленский прокомментировал падение режима Асада

15:49

Пик метеорного потока: как и когда наблюдать самый яркий звездопад года

15:48

Цена "полетит" вверх: в Украине подорожает на 25% популярная крупа - эксперт

15:28

Ракеты Taurus для Украины: конкурент Шольца сделал заявление и назвал условие

15:18

"Ракеты долетят за минуты": для двух регионов участятся тревоги - что известно

15:08

Лобовое стекло автомобиля разморозится за секунды: водитель показала гениальный лайфхакВидео

15:00

Владимир Остапчук в третий раз стал отцом - первые фото младенца

14:56

"Немедленно избавьтесь от нее": девушка показала, что можно найти на елкеВидео

14:45

"Тысяча Зеленского": как получить денежную помощь, если нет приложения "Дія"

14:44

"Разместим и нацелим": Лукашенко рассказал о 30 площадках под "Орешник"

14:35

"Выплата 1000 грн": в Минэкономики рассказали о "раскрытии" банковской тайны

14:23

Водители могут ошибаться: как выбрать лучший держатель для телефона в авто

14:15

Где спрятался лев: только настоящие детективы найдут хищника за 4 секунды

14:04

"Во время репетиции": Ольга Сумская призналась, как решилась на измену мужу

Реклама
14:01

В Украине ударят более сильные морозы: синоптик назвала дату похолодания

13:52

В случае потери Покровска, армия РФ прорвет еще одну область – военный

13:33

Квадроберы, Фарион и бусификация: что гуглили украинцы в 2024 году - ТОП-запросов

13:33

Тревога на севере Украины: была угроза баллистики из Беларуси - аналитики

13:27

Мать-путинистка юмориста Реввы из Донецка жалуется на сына: никому не нужна

13:02

"Так раздражало": Нина Матвиенко была против отношений дочери с Мирзояном

12:50

РФ перебросит авиацию из Сирии на войну против Украины: эксперт предупредил об угрозе

12:43

Даже стирать не нужно: как убрать неприятный запах из тапочек

12:35

Производство РФ 25 ракет "Орешник" ежемесячно: в ЦПД призвали отставить панику

12:22

Россияне бегут из Сирии, задействован караван самолетов: в ГУР раскрыли детали

Новый год 2025
Кому повезет в 2025 годуПочему мы пьем шампанское на Новый годКакие цвета не стоит надевать на Новый год 2025В каких цветах одежды встречать 2025 год
Новости Украины
Новости КиеваМобилизацияТарифыПолитикаТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валют
Рождество 2024
Что должно быть на столе на Рождество 25 декабряКогда колядуют, щедруют и посевают в УкраинеКак сказать на украинском "Сочельник"Что символизируют 12 блюд украинского Рождества
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2024Гороскоп Таро
Война с Россией
КрымРаспад РоссииБои за АвдеевкуВоенная помощьКарта воздушных тревогРоссия против НАТОБои в Курской областиКонтрнаступление ВСУБавовна в России
Лайфхаки и хитрости
АвтоСтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборка
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кум
Рецепты на Новый год
Райское блюдо на Новый год 2025 - быстро и вкусно"Оливье" и рядом не стояло: новый рецепт шикарного салата "Веночек"Бомбический картофель на Новый годШикарный рецепт мяса на новогодний стол
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыСпорт с Анитой ЛуценкоУкраинский язык с АвраменкоВсе о шоу-бизнесе
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
©2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять