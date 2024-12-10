'Сделают войну бесполезной': Зеленский рассказал, как закрыть небо над Украиной

Закрытие неба над Украиной будет способствовать возвращению украинцев, находящихся за рубежом и стабилизации экономики страны, отметил Владимир Зеленский.

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Зеленский сделал заявление о закрытии неба над Украиной / Коллаж Главред, фото: скриншот из видео, УНИАН, Запорожская ОГА

О чем сказал Зеленский:

Украине нужно 11-12 систем Patriot, чтобы закрыть небо над Украиной

Средства на закупку этих систем можно было бы взять из арестованных активов РФ

Для полного закрытия неба над Украиной, нужно дополнительно еще 11-12 систем Patriot, средства на закупку которых можно взять из замороженных российских активов. Об этом сказал Зеленский во время встречи с главой группы социалистов и демократов в Европейском парламенте Иратхе Перес Гарсиа в Киеве, передает УНИАН.

По его словам, главной тактической гарантией безопасности для Украины, которая способна сохранить жизнь украинцев, являются системы противовоздушной обороны.

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"Все понимают, что 10-12 дополнительных систем Patriot для Украины обеспечат нам жизнь и сделают войну для путина бессмысленной. Потому что если наше небо полностью защищено, преимущества в небе у них нет", - подчеркнул Зеленский.

Президент подчеркнул важность усиления украинских ПВО, отметив, что при их эффективной работе никакие КАБы или баллистические ракеты не смогут поражать гражданскую инфраструктуру, энергетические объекты, больницы, школы или университеты.

Смотрите видео с заявлением Зеленского о необходимости закрытят неба над Украиной:

Фото: скриншот

В то же время он выразил непонимание, почему Запад до сих пор не использует замороженные российские активы для закупки необходимого оборудования для украинской противовоздушной обороны.

"Я действительно иногда не понимаю - полтора миллиарда стоит одна система. Возьмите, пожалуйста, из российских активов, возьмите эти деньги - 30 миллиардов. Это будет стоить 30 миллиардов, но полностью окончательно позволит закрыть наше небо", - отметил он.

Зеленский считает, что это поможет украинцам вернуться к нормальной жизни, в частности тем, кто находится за рубежом.

Президент убежден, что если будет закрыто небо над Украиной, дети смогут посещать школы и университеты, а экономика будет работать. В таких условиях агрессор будет пытаться давить только на поле боя, но не будет иметь никакого преимущества.

"И поэтому иногда я не понимаю, почему мы не можем тактически решить этот вопрос. Это то, чего сегодня нам не хватает", - подытожил президент.

Что известно о системах Patrion / Инфографика: Главред

Удар по Запорожью 10 декабря - что известно о террористических ударах РФ по Украине

Напомним, как ранее сообщал Главред, 10 декабря российские войска нанесли ракетный удар по Запорожью, вследствие чего пострадали и погибли люди. Враг разрушил медицинский центр, а здания поблизости получили значительные повреждения. Незадолго до атаки Воздушные силы предупреждали о риске пуска баллистических ракет в регионах с объявленной воздушной тревогой.

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что по меньшей мере 14 человек получили ранения, а под завалами могут оставаться люди. В городе продолжается спасательная операция. Кроме медицинского учреждения, повреждены офисные здания и жилые дома.

По словам Зеленского, Россия на прошлой неделе выпустила по Украине около 500 управляемых авиабомб, более 400 ударных дронов и около 20 ракет различных типов. Президент подчеркнул необходимость поддержки международных партнёров, ведь ежедневные акты террора со стороны России являются вызовом не только для Украины, но и для всего цивилизованного мира.

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ЗРК Patriot Patriot - американская система. Она есть в арсенале США и ряда стран НАТО. Комплекс приняли на вооружение сорок лет назад и с тех пор несколько раз серьезно модернизировали. Он эффективно сбивает крылатые ракеты и беспилотники. Комплекс Patriot может контролировать до полусотни целей и при этом стрелять одновременно по пяти из них. При этом размер и высота полета ракеты, самолета или дрона, которые надо сбить, особого значения не имеют. Универсальное средство противовоздушной обороны позиционных районов войск на средних и больших высотах. Обеспечивает противоракетную оборону (ПРО) на уровне армии США. Стоимость поставки 9 батарей (по 4 ПУ на батарею) систем Patriot может доходить до $9 млрд (включает в себя: 36 ПУ ЗУР PAC-3 (9 батарей по 4 ПУ), 288 ЗУР PAC-3, 216 ЗУР с усовершенствованным наведением GEM-t, 10 комплектов РЛС с фазированной решеткой, 10 контрольных станций захвата цели). Стоимость пуска одной ракеты составляет около 3 млн долл. США.

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