В обмен на участие в войне РФ передаст КНДР истребители: СМИ раскрыли детали

Что известно:
- РФ передаст КНДР самолеты МиГ-29 и Су-27
- Пхеньян может получить технологии для производства баллистики
КНДР получит от страны-агрессора РФ самолеты МиГ-29 и Су-27 в обмен на поддержку северокорейских войск в войне против Украины, заявил главнокомандующий вооруженных сил США в Тихоокеанском регионе адмирал ВМФ США Сэмюэл Джон Папаро.
Адмирал подчеркнул, что, хотя МиГ-29 и Су-27 "не относятся к самолетам пятого поколения, они все еще остаются мощным оружием", сообщает портал Aviation Week.
Кроме относительно современной авиатехники, КНДР может получить от России в обмен на солдат технологии для производства баллистических ракет и систем противовоздушной обороны, пишет Defense Express.
"С одной стороны, до этого момента считалось, что Северная Корея от России может получить Су-35. Во всяком случае на такой вариант наталкивал факт, что осенью 2023 года Ким Чен Ын посещал мощности авиазавода в Комсомольске-на-Амуре, где собственно и происходит производство Су-35. Но с другой стороны, если делать поправку на текущее состояние авиации КНДР, то передача северокорейскому режиму МиГ-29 и Су-27 будет безусловным усилением", — пишут аналитики.
Отмечается, что большинство боевых самолетов КНДР уже давно стало ломом, поэтому благодаря передаче Су-27 и МиГ-29 КНДР сможет вооружиться новыми моделями.
"Количество запланированных к передаче самолетов от РФ для КНДР может определяться в частности тем, какого уровня своими технологическими наработками по авиации россияне будут готовы поделиться со своими северокорейскими "коллегами", — заключают аналитики.
Участие войск КНДР в войне - последние новости по теме
Ранее сообщалось о том, что в США не видят никаких признаков присутствия войск КНДР в Украине. США также не могут независимо подтвердить потери северокорейских солдат на Курщине.
Напомним, ранее появились подробности удара ракетами Storm Shadow. В результате могли быть уничтожены офицеры из КНДР.
Как сообщал Главред, в захваченном российскими оккупантами Мариуполе Донецкой области заметили военных из КНДР, которые были переодеты в российскую военную форму.
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