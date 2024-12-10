В обмен на участие в войне РФ передаст КНДР истребители: СМИ раскрыли детали

Большинство боевых самолетов КНДР уже давно стало ломом.

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РФ усилит армию КНДР / Коллаж: Главред, Фото: Рixabay/gfs_mizuta, Telegram

Что известно:

РФ передаст КНДР самолеты МиГ-29 и Су-27

Пхеньян может получить технологии для производства баллистики

КНДР получит от страны-агрессора РФ самолеты МиГ-29 и Су-27 в обмен на поддержку северокорейских войск в войне против Украины, заявил главнокомандующий вооруженных сил США в Тихоокеанском регионе адмирал ВМФ США Сэмюэл Джон Папаро.

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Адмирал подчеркнул, что, хотя МиГ-29 и Су-27 "не относятся к самолетам пятого поколения, они все еще остаются мощным оружием", сообщает портал Aviation Week.

Кроме относительно современной авиатехники, КНДР может получить от России в обмен на солдат технологии для производства баллистических ракет и систем противовоздушной обороны, пишет Defense Express.

"С одной стороны, до этого момента считалось, что Северная Корея от России может получить Су-35. Во всяком случае на такой вариант наталкивал факт, что осенью 2023 года Ким Чен Ын посещал мощности авиазавода в Комсомольске-на-Амуре, где собственно и происходит производство Су-35. Но с другой стороны, если делать поправку на текущее состояние авиации КНДР, то передача северокорейскому режиму МиГ-29 и Су-27 будет безусловным усилением", — пишут аналитики.

Отмечается, что большинство боевых самолетов КНДР уже давно стало ломом, поэтому благодаря передаче Су-27 и МиГ-29 КНДР сможет вооружиться новыми моделями.

"Количество запланированных к передаче самолетов от РФ для КНДР может определяться в частности тем, какого уровня своими технологическими наработками по авиации россияне будут готовы поделиться со своими северокорейскими "коллегами", — заключают аналитики.

/ Инфографика: Главред

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Ранее сообщалось о том, что в США не видят никаких признаков присутствия войск КНДР в Украине. США также не могут независимо подтвердить потери северокорейских солдат на Курщине.

Напомним, ранее появились подробности удара ракетами Storm Shadow. В результате могли быть уничтожены офицеры из КНДР.

Как сообщал Главред, в захваченном российскими оккупантами Мариуполе Донецкой области заметили военных из КНДР, которые были переодеты в российскую военную форму.

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