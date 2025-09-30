"Свист и взрывы, кого-то ранило": очевидцы назвали цели удара РФ по Днепру

Главное:
- В результате обстрела РФ погиб мужчина и пострадали 15 человек
- В Днепровском районе повреждено предприятие, масштабы разрушений уточняются
В результате дронового удара российской армии по Днепру один человек погиб, еще как минимум 15 получили ранения.
Как сообщает Днепропетровская областная прокуратура, во вторник, 30 сентября, около 16:00, военные РФ нанесли удар с применением БпЛА по Днепру.
"В результате обстрела погиб мужчина и пострадали 15 человек. Повреждены жилые многоэтажки, офисные помещения, магазины и машины", - говорится в сообщении.
Прокуроры совместно с правоохранителями работают на местах происшествия, фиксируют последствия вражеского удара и документируют очередное военное преступление России.
Кроме того, в Днепровском районе повреждено предприятие, а окончательные масштабы разрушений и количество потерпевших уточняются, добавили в прокуратуре.
Что говорят очевидцы, пережившие удар РФ по Днепру
Один из жителей города в момент атаки РФ находился в здании, в которое попал дрон РФ. Он рассказал Суспильному, что это офисное помещение, в котором, в частности, располагался склад книг.
"Я был на первом этаже, услышал звук Шахеда, который падал, и потом взрыв. Попало - окна, двери вылетели. Я видел, что кого-то ранило. Это обычное офисное здание, ничего военного там нет", - сказал Артем.
Другая жительница, Наталья, добавила: работает в издательстве, которое также расположено в здании.
"Мы, издательство, мы издаем книги, у нас там склад книг. Напротив нас психологическое пространство, там комнаты, где психологи работали с людьми. На втором этаже детский сад. И там еще какая-то клиника была. Кстати, у нас сегодня день рождения у издательства, пять лет. И россияне такой нам подарок устроили ко дню рождения", - рассказала она изданию.
Отмечается, что в результате атаки также поврежден корпус одного из университетов города. По словам декана факультета психологии, в момент взрыва в здании были преподаватели и техперсонал. В результате удара РФ в помещениях выбило около 50 окон, женщину ранило стеклом.
"У нас было совещание. Мы обсуждали образовательную программу. И вдруг свист такой, взрыв. Один, второй, третий. Мы выбежали в комнату, между двумя стенами. Я уже подумала - все. Начала думать, где ключи, что если вдруг все здесь рухнет. Ярость и злость невероятная. Как можно, как это можно делать? Сейчас из персонала самые мужественные остались, потому что надо же убирать кому-то", - добавила она.
Смотрите видео - очевидцы рассказали об ударе РФ по Днепру:
Когда ждать новых ударов РФ: мнение эксперта
Эксперт Валерий Романенко сообщил, что российские войска этой осенью, вероятно, будут наносить масштабные удары по территории Украины с периодичностью примерно раз в 5–6 дней.
По мнению эксперта, Россия "выдохлась" и в ближайшие дни не стоит ожидать массированных атак.
Напомним, президент Владимир Зеленский прокомментировал удар РФ по Днепру. По его словам, каждым таким ударом россияне снова и снова доказывают, что на РФ нужно оказывать сильное давление.
Ранее военный эксперт Олег Жданов сообщил, что РФ готовится к новому маскированному обстрелу Украины. Он может быть уже через 7-10 суток.
Как писал Главред, ранее российская оккупационная армия нанесла удар по жилому дому в Сумской области. В результате атаки в селе Чернетчина Краснопольской общины погибли супруги с двумя маленькими детьми.
Об источнике: "Суспільне"
Национальная общественная телерадиокомпания Украины (сокращенно - НОТУ) или Общественное вещание - украинская общественнаятелерадиокомпания, в которую входят общенациональные телеканалы "Первый", "Общественное Культура", "Общественное Спорт", радиоканалы"Украинское радио", "Радио Проминь", "Радио Культура", "Радиоточка", и "Radio Ukraine International", 24 региональных филиала, а такжедиджитал-платформы, в частности интернет-СМИ "Суспільне Новини", "Суспільне Культура" и "Суспільне Спорт", пишет Википедия.
