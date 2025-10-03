Возможна радиационная авария: Минэнерго прокомментировало ситуацию на ЗАЭС

Киев готов отремонтировать резервную линию, но требует гарантий безопасности для украинских специалистов от МАГАТЭ и западных партнеров.

ЗАЭС не выдержит работы только на генераторах

Украина готова ремонтировать линию питания ЗАЭС

Запорожская атомная электростанция находится в критически опасном режиме, ведь не может долго функционировать только на генераторах. Об этом во время телемарафона заявила заместитель министра энергетики по вопросам европейской интеграции Ольга Юхимчук.

"Генераторы и станция не рассчитаны на такое. Они никогда не работали в таком режиме так долго. Есть информация, что на днях россияне уже ремонтировали один из генераторов, который вышел из строя", - подчеркнула она. видео дня

По ее словам, Украина не имеет полных и достоверных сведений относительно того, сколько именно времени оборудование способно выдерживать текущую нагрузку и насколько оно надежно. Ситуацию осложняет постоянный износ техники, отсутствие возможности проводить плановые ремонты и техническое обслуживание.

Такие факторы повышают риск выхода генераторов из строя. Это может привести к остановке системы охлаждения ядерного топлива, отключению важных механизмов безопасности и, в худшем случае, к радиационной или ядерной катастрофе.

Юхимчук напомнила, что по поручению президента Владимира Зеленского Министерство энергетики вместе с МИД ведут переговоры с международными партнерами, чтобы привлечь максимальное внимание к ситуации на ЗАЭС.

Украина обращается к МАГАТЭ и западным союзникам с просьбой помочь создать условия для проведения срочного ремонта резервной линии электроснабжения. Киев готов взяться за работы, но только при условии гарантий безопасности для украинских специалистов, подытожила заместитель министра.

Какой худший сценарий для Запорожской АЭС - мнение эксперта

Независимый эксперт по вопросам ядерной энергетики и безопасности Ольга Кошарная успокоила украинцев, что заявления о якобы катастрофе или отказе генераторов являются паническими. Главная задача сейчас заключается в том, чтобы стабильно поддерживать работу инфраструктуры и логистики.

"Наша задача - никоим образом не допустить, чтобы Россия смогла подключить ЗАЭС к своей энергосистеме. Вся эта информационная кампания, включая материалы в медиа, направлена на то, чтобы оказать давление через МАГАТЭ на украинскую власть. Но нужно сохранять спокойствие - опасности пока нет. Даже если все 20 генераторов откажут одновременно - что по теории вероятности невозможно, - до тяжелой аварии станция может продержаться более 30 суток", - подчеркнула она в комментарии Главреду.

Ситуация на ЗАЭС - последние новости

Как ранее сообщал Главред, глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси сообщил, что Международное агентство по атомной энергии сотрудничает с обеими сторонами войны в Украине. Цель этого взаимодействия - как можно быстрее восстановить внешнее электроснабжение Запорожской АЭС, которая сейчас контролируется российскими оккупационными силами.

В то же время МАГАТЭ признает, что ситуация сегодня особенно тревожная, ведь столь долгого перерыва в поставках электроэнергии на Запорожской АЭС еще не было.

В свою очередь российский президент Владимир Путин пригрозил нанести удары по украинским атомным электростанциям. Это заявление было сделано во время его выступления на заседании клуба "Валдай".

Эксперт по вопросам ядерной энергетики и безопасности Ольга Кошарная выразила мнение, что технически Россия имеет возможность подключить Запорожскую АЭС к своей энергосистеме.

