В Украине уже с октября подорожает связь: что готовят Киевстар и Vodafone

Операторы объяснили, какие изменения ждут абонентов во второй месяц осени.

Что изменится в тарифах с осени / Коллаж: Главред, фото ua.depositphotos.com

Главное:

Оператор Киевстар повышает стоимость отдельных предоплаченных и контрактных тарифных планов

Vodafone сообщил об обновлениях, которые касаются переименования отдельных тарифных плане

Уже в октябре украинские абоненты заметят изменения в сфере мобильной связи. Ведущие операторы рынка корректируют свои тарифные планы: в части пакетов цена вырастет, тогда как другие останутся без изменений. Об этом сообщает Новости.LIVE.

Киевстар

ОператорКиевстаранонсировалповышение стоимости ряда тарифов. Это коснется тех пакетов, где цена не менялась более года. Для абонентов, у которых снятие платы происходит в октябре, будут действовать новые расценки. В частности:

с 24 сентября предоплаченный тариф "LOVE UA Свет 2023" будет стоить 300 грн каждые 4 недели;

тариф "С суперсилой Экономия" - 225 грн каждые 4 недели.

Кроме того, с 1 октября 2025 года абонплата за контрактный тариф "LOVE UA Контракт" возрастет до 250 грн в месяц.

Vodafone

В свою очередь, оператор Vodafone сообщил, что с 25 сентября его абоненты увидят лишь изменение названий некоторых тарифных планов. Все остальные условия, включая стоимость, остаются без изменений.

Мобильная связь в Украине - последние новости

Главред сообщал, что дин из главных украинских мобильных операторов, Киевстар, обновляет условия ряда своих тарифных планов. По сообщению компании, изменения коснутся тех тарифов, которые не пересматривались более года.

Кроме этого, и компания lifecell недавно приняла решение увеличить тарифы на звонки. Речь идет о таких, которые осуществляются на стационарные номера, а также на номера других мобильных операторов в Украине.

В то же время мобильный оператор связи Vodafone закрыл тариф Vodafone SuperNet Pro 2019. Из-за такого решения абонентов перевели на Vodafone SuperNet Pro, который стоит дороже.

