'Будут ликвидированы навсегда': Трамп принял резкое решение из-за шатдауна в США

Среди главных причин - несоответствие приоритетам президента Дональда Трампа, говорят инсайдеры.

Белый дом готовит масштабное сокращение штата / Коллаж: Главред, фото: Википедия, ua.depositphotos.com

Главные инсайды CNN:

Белый дом завершает подготовку к масштабному сокращению штата (RIFS) в ряде федеральных агентств США

Список агентств, подлежащих сокращению, будет официально обнародован в ближайшие дни

Белый дом готовится объявить о масштабных сокращениях персонала в ряде федеральных учреждений. Как сообщает CNN со ссылкой на источники в администрации, официальный список может появиться уже в ближайшие дни.

Что известно о новых сокращениях в США

По словам одного из чиновников, решение о сокращении (RIFS) могут обнародовать в выходные - в субботу или воскресенье. Хотя некоторые детали еще согласовываются, большая часть перечня уже сформирована Административно-бюджетным управлением (OMB) в сотрудничестве с федеральными ведомствами.

Президент Дональд Трамп провел встречу с руководителем OMB Расселом Воутом, после чего написал в Truth Social, что они анализируют, "какие из многих продемократических агентств" подлежат сокращению и будут ли такие изменения временными или постоянными.

Белый дом / Главред - инфографика

По данным CNN, под наибольший риск попали ведомства, проводившие политику разнообразия, равенства и инклюзивности. При этом ключевым критерием, по словам собеседников издания, стало их несоответствие новым приоритетам президента.

Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт подтвердила эту позицию.

"Мы рассматриваем агентства, которые не соответствуют ценностям президента и которые, по нашему мнению, являются пустой тратой денег налогоплательщиков", - заявила Левитт.

Что такое шатдаун в США

Шатдаун в Соединенных Штатах Америки - это история, когда правительство частично прекращает свою работу из-за того, что Конгресс не смог вовремя утвердить федеральный бюджет или временное финансирование.

Это приводит к тому, что государственные учреждения остаются без средств: многие федеральные служащие либо уходят в неоплачиваемый отпуск, либо продолжают работать, но без зарплаты, пока финансирование не будет восстановлено. Однако, критически важные службы, такие как вооруженные силы, правоохранительные органы, пограничный контроль и авиадиспетчеры, продолжают функционировать.

Как правило, шатдаун является следствием политических разногласий между Конгрессом и Белым домом по расходам. Чем дольше длится блокировка, тем более серьезные экономические и социальные проблемы возникают, включая задержки социальных выплат, нарушение работы государственных органов и общие риски для экономики страны.

Как часто происходит шатдаун в США

Шатдаун - не уникальное явление для США: с конца 1970-х годов их было более 20. Самый длительный шатдаун длился более 35 дней зимой 2018-2019 годов, во время президентства Дональда Трампа, и был вызван спором о выделении денег на пограничную безопасность. Последний такой случай официально начался 1 октября (в полночь по Вашингтону).

Какие последствия может иметь щатдаун для Украины - объяснение экспертов

Так, как с возвращением Трампа к власти новые программы поддержки Киева не запускались, шатдаун может иметь лишь косвенные последствия для Украины.

"Поставки оружия продолжаются в рамках программ PDA и USAI, начатых еще при президентстве Джо Байдена. Они реализуются за счет ранее одобренных фондов, однако новых масштабных ассигнований пока нет. Сейчас Украина получает вооружение также через программу PURL. Она предусматривает поставки оружия, приобретенного для Киева европейскими союзниками, как с собственных складов, так и напрямую от американских производителей. Координацию этого процесса осуществляет Министерство войны США", - пояснял Главред 1 октября.

Директор Центра стратегической аналитики и международных студий Западноукраинского национального университета Андрей Грубинко также успокоил украинцев, что ситуация с бюджетом США не повлечет значительных изменений.

"Для помощи Украине очевидно, что эта ситуация не будет иметь очень кардинального значения. Почему? Потому что, во-первых, сам Трамп перерезал основной путь поставки вооружения Украине и финансирования. Социально-экономическая сфера Украины никоим образом не финансируется, как и военно-оборонная сфера со стороны США", - заявил эксперт в эфире КИЕВ24.

Новости США - что известно о последних деталях

Главред рассказывал, что президент США Дональд Трамп недавно сделал ряд важных заявлений относительно ситуации в США и мире. В своей речи он затронул тему российско-украинской войны и призвал европейские страны полностью отказаться от закупки российских энергоносителей.

Более того, Дональд Трамп принял решение, которое позволяет Украине наносить удары по целям на территории России, используя дальнобойные ракеты и беспилотные летательные аппараты американского производства. При этом некоторые из этих ударов будут требовать дополнительного согласования со стороны Пентагона.

По данным The Times, после разрешения США удар по энергетической инфраструктуре может стать серьезным ударом для Москвы и потенциально убедить Путина искать мирное урегулирование.

Об источнике: CNN CNN (англ. Cable News Network; укр. Кабельная сеть новостей) - одна из ведущих телерадиокомпаний мира. Была основана в 1980 г. Тедом Тернером исключительно как телевизионное агентство новостей. Штаб-квартира компании расположена в городе Атланта, штат Джорджия, однако в других городах страны, а также заграницей находится много филиалов. Помимо США, телекомпания транслирует по кабельной сети свои передачи также и на Канаду. Отдельное подразделение "CNN International" осуществляет вещание на 212 других стран мира через спутник. Во всем мире выпуски новостей телекомпании смотрят более чем 1,5 миллиарда человек, пишет Википедия.

