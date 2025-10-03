Укр
Читать на украинском
"Хочет посеять страх": в ISW раскрыли, какие скрытые сигналы Путин посылает НАТО

Мария Николишин
3 октября 2025, 09:56
Путин цинично сказал, что РФ "никогда не инициировала военное противостояние" с Европой.
'Хочет посеять страх': в ISW раскрыли, какие скрытые сигналы Путин посылает НАТО
Путин пригрозил Европе / коллаж: Главред

Ключевые тезисы:

  • Путин сделал абсурдные заявления во время выступления в Валдайском клубе
  • Он пытается отговорить НАТО от усиления обороны и поддержки Украины
  • Россия также стремится посеять раздор и страх в Европе

Российский диктатор Владимир Путин продолжает угрожать Европе в рамках информационных усилий, направленных на сдерживание Запада от ответа на враждебные действия Кремля. Об этом сообщают аналитики Института изучения войны (ISW).

В отчете отмечается, что Путин сделал свои заявления во время ежегодного выступления в Валдайском клубе, международном дискуссионном форуме.

"Валдайский клуб служил полезным инструментом в многолетних усилиях Кремля по влиянию на политику Запада в пользу России", - говорится в сообщении.

В частности, Путин сказал, что Москва внимательно следит за "милитаризацией" Европы, мол, "никто не сомневается", что ответ России на это "не заставит себя долго ждать". По его словам, якобы Кремль оценивает, являются ли усилия Европы "просто болтовней", или РФ должна принять "контрмеры", которые "будут очень убедительными".

Кроме того, диктатор абсурдно заявил, что Российская Федерация якобы "никогда не инициировала военное противостояние", но предположил, что военная конкуренция с его страной "в конце концов плохо закончится для провокатора". Зато предупреждения европейских лидеров об агрессии РФ являются "чушью" и попытками "разжечь истерию" в Европе.

"Путин пытается отговорить европейских членов НАТО от усиления собственных оборонных усилий и оказании военной поддержки Украине, что противоречит собственным стратегическим целям РФ, утверждая, что Россия является угрозой для Европы лишь до тех пор, пока Европа сопротивляется целям Путина", - говорят аналитики.

В ISW добавляют, что эта риторика Путина появилась после недавних вторжений российских и неидентифицированных беспилотников в воздушное пространство стран Европы с нарушением международных норм безопасности, а также гибридных и диверсионных операций Москвы против военных объектов и логистики НАТО.

"Россия также стремится посеять раздор и страх в Европе с помощью гибридных операций. В частности, в Польше, Германии и Литве. Путин, вероятно, имел целью использовать свое обращение в Валдайском клубе как место для этих замечаний, чтобы его различные информационные усилия, включая те, которые направлены на Европу, охватили более широкую аудиторию и совокупно достигли желаемого эффекта: убедить Запад не поддерживать Украину или защищаться от России", - подытожили в ведомстве.

Готова ли Европа к войне с РФ

Политолог, директор аналитического центра Третий сектор Андрей Золотарев сказал, что сейчас Европа однозначно не готова к противостоянию с РФ.

По его словам, Европе нужно минимум пять-семь лет, чтобы перезапустить ВПК и всерьез подойти к модернизации вооруженных сил.

'Хочет посеять страх': в ISW раскрыли, какие скрытые сигналы Путин посылает НАТО
Численность ВС стран Европы / Инфографика: Главред

Владимир Путин - последние заявления

Как сообщал Главред, лидер РФ Владимир Путин обвинил в начале войны в Украине НАТО, которое якобы "приблизилось к границам России". Также он заявил, что если бы Трамп был у власти, войны можно было бы избежать.

Также российский диктатор и военный преступник Владимир Путин пригрозил ударами по украинским атомным электростанция в ответ на якобы удары ВСУ по Запорожской АЭС.

Об источнике: Институт изучения войны (ISW)

Институт изучения войны (англ. Institute for the Study of War, ISW) - американский аналитический центр, основанный в 2007 году военным историком Кимберли Каган. Штаб-квартира расположена в Вашингтоне, округ Колумбия.

Сейчас ISW работает как неприбыльная организация. ISW готовил отчеты о войне в Сирии, войне в Афганистане и войне в Ираке, "сосредоточившись на военных операциях, враждебных угрозах и политических тенденциях в различных зонах конфликтов". С февраля 2022 года ISW публикует ежедневные отчеты о российском вторжении в Украину, пиши Википедия.

