США убирают "зонтик", но Европа не готова к войне с РФ – мрачный прогноз

Алексей Тесля
28 сентября 2025, 21:38
На сегодня возможности Европы помогать Украине ограничены, уверен Андрей Золотарев.
Золотарев, Путин
Андрей Золотарев не исключает новой агрессии РФ / Коллаж: Главред, фото: УНИАН, сайт Кремля

Важное из заявлений Золотарева:

  • Европа к войне с РФ не готова
  • На сегодня возможности Европы помогать Украине ограничены

Политолог, директор аналитического центра "Третий сектор" Андрей Золотарев прокомментировал вероятность развязывания РФ новой войны в Европе.

"Если оценивать военный потенциал Европы, то можно сказать точно: Европа к войне не готова. Не просто так Урсула фон дер Ляйен говорила о 800 миллиардах инвестиций в европейский ВПК", - подчеркнул он в интервью Главреду.

Эксперт говорит: длительный период, когда Европа находилась под американским "ядерным зонтиком", ощущала себя в полной безопасности, имела возможность развивать экономику и много тратить на социальные программы, закончился.

По его словам, на сегодня возможности Европы помогать Украине ограничены – и финансами, и возможностями европейского ВПК.

"Так что потенциал Европы очень ограничен. Либо же для продолжения помощи европейцам придется идти на драконовские меры, например, отказаться от социальных пособий", - считает аналитик.

Он говорит, что Европа стоит перед крайне сложным выбором, ведь во многом ее безопасность обеспечивалась благодаря военной и экономической мощи США. В конце концов 80% расходов НАТО обеспечивали именно США.

"Европе нужно как минимум пять-семь лет, чтобы перезапустить ВПК и всерьез подойти к модернизации вооруженных сил. Только тогда можно будет говорить о какой-то готовности к противостоянию. А сейчас Европа однозначно не готова. Это пугает, и европейцы начинают нервничать – это заметно. Поэтому они "между здесь и там": с одной стороны, они игнорируют требование Трампа перестать покупать российскую нефть (для сравнения: за три года войны Европа предоставила помощь Украине на 150 миллиардов евро, но за тот же период она купила у России нефти, газа и угля на 200 миллиардов евро), с другой – перезапускают ВПК", - добавил Золотарев.

нато инфографика
/ Инфографика: Главред

Смотрите видео - интервью Андрея Золотарева:

Вероятность агрессии РФ против Европы: мнение эксперта

Россия, продолжая агрессию против Украины, регулярно предъявляет абсурдные ультиматумы не только Киеву, но и столицам европейских стран. Такие действия вызывают обеспокоенность у европейских спецслужб и побуждают их рассматривать различные сценарии возможной атаки на государства Европы.

Исполнительный директор Института трансформации Северной Евразии Владимир Горбач объяснил, почему Дональд Трамп в случае агрессии России не станет защищать страны Восточной Европы, как отреагирует Европа при усилении конфронтации с Кремлём, и почему Москва не будет дожидаться окончания переговоров с Украиной, чтобы нанести удар по странам Балтии.

Напомним, Главред писал, что по словам политического эксперта Тараса Загороднего, РФ может осуществить атаку на Эстонию, использовав для этого войска Северной Кореи.

Ранее военно-политический обозреватель группы Информационное сопротивление Александр Коваленко не исключил, что у страны-агрессора РФ действительно есть возможность зайти и захватить часть определенных стран НАТО, причем одновременно.

Как сообщалось ранее, немецкая разведка получила данные, что кремлевский диктатор Владимир Путин готовится развернуть войну против НАТО. К 2030 году Россия может полностью подготовиться к широкомасштабной конвенционной войне

О персоне: Андрей Золотарев

Андрей Владимирович Золотарев (родился 15 мая 1965, Днепропетровск) – украинский политолог, руководитель аналитического центра "Третий сектор". Политконсультант Александра Рябченко (1994), Владимира Литвина (1994), Юлии Тимошенко (1996-97), пишет Википедия.

Москва хотела скрыть: корабль флота РФ устроил крушение в море, "убегая" от дронов

