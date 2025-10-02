Путин назвал причину вторжения в Украину и набросился с обвинениями на Запад

Путин переложил вину за войну в Украине на Запад.

Путин сделал циничные заявления о войне / Коллаж: Главред, фото: скриншот из видео, ОПУ

Кратко:

Путин обвинил НАТО в войне в Украине

Лидер РФ утверждает, что если бы Трамп был у власти, "конфликта" можно было бы избежать

Украина якобы превратилась в "разрушительный инструмент в чужих руках"

Лидер РФ Владимир Путин обвинил в начале войны в Украине НАТО, которое якобы "приблизилось к границам России". Также он заявил, что если бы Трамп был у власти, войны можно было бы избежать. Такие заявления Путин сделал на пленарной сессии Международного дискуссионного клуба "Валдай", пишут росСМИ.

Украина в его интерпретации превратилась в "разрушительный инструмент в чужих руках", а Европа якобы эскалирует войну ради расширения зоны контроля и собственной выгоды. Кроме этого, российский диктатор цинично заявил, что "трагедия Украины" стала "болью для всех".

В своих заявлениях о Европе и НАТО Путин назвал "бредом" опасения, что Россия может напасть на блок. В то же время он обвинил Запад в постоянной эскалации войны на украинской территории, в стремлении "расширить зону контроля и подзаработать" и переложил ответственность за неспособность прекратить войну с России "прежде всего на Европу".

Путин добавил, что Россия не проявит слабость и не отступит, а любой, кто "хочет потягаться с РФ, может попробовать". При этом он продолжает обсуждать "решение двусторонних российско-украинских проблем" через призму собственной ностальгии по развалу СССР и "братанию после коммунизма".

Лидер РФ также утверждает, что якобы "правящая элита Европы продолжает истерить, что война с русскими на пороге", а "ситуация на Украине используется другими государствами, чтобы контролировать регион".

В то же время Путин не забыл задобрить Трампа, повторяя тезис о том, что войны можно было бы избежать, если бы "по-другому работала тогдашняя администрация Байдена". Российский диктатор даже вспомнил КНДР, которая якобы "притормозила войну РФ против Украины".

Смотрите видео циничного заявления Путина:

Путин выступил на Валдае / Фото: скриншот

Завершение войны в Украине - новости по теме

Как ранее сообщал Главред, в Кремле объявили "паузу" в переговорах с Украиной. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что не стоит ожидать "молниеносного результата" от переговорного процесса.

В то же время посол США при НАТО Мэтью Уитакер заявил, что президент Дональд Трамп стремится стать посредником в урегулировании войны России против Украины. Дипломат подчеркнул, что Трамп пытается убедить европейских союзников прекратить любую косвенную поддержку Кремля.

Кроме того, президент Турции Реджеп Эрдоган отметил, что война в Украине в ближайшее время не завершится. Он выразил сомнение относительно длительной экономической поддержки Украины со стороны Европы и подчеркнул, что Киеву сложно соревноваться с Россией в экономическом плане.

Когда Путин может пойти на переговоры - мнение эксперта

Политолог, директор Центра анализа и стратегий Игорь Чаленко в интервью Главреду рассказал, что Путин отвел для себя примерно полгода, начиная с сентября, перед тем как идти на переговоры по завершению войны. В течение этого времени он будет пытаться достичь определенных военных результатов и создать основу для выдвижения своих ультиматумов за столом переговоров.

В то же время эксперт отметил, что вероятность достижения таких целей является низкой. По его мнению, дальнейшее развитие событий будет определяться сочетанием трех ключевых факторов.

"Во-первых, работа Сил обороны Украины в дипстрайках. Во-вторых, максимальное удержание фронта, насколько это возможно, ведь сегодня самым большим дипломатом является именно украинский защитник. И в-третьих, координация усилий на геополитическом уровне", - отметил он.

О персоне: Игорь Чаленко Игорь Олегович Чаленко - украинский политолог, общественный деятель и эксперт по международной политике. Он является руководителем общественной организации "Центр анализа и стратегий" (ЦАС), созданной в 2018 году в Киеве, а также директором Благотворительного фонда "Развитие Киевщины", действующего с 2011 года. Исследует вопросы внешней политики, международных отношений, безопасности и влияния российской пропаганды. Активно в медиа комментирует ход войны России против Украины, переговорные процессы, политику Запада в отношении Украины и роль международных игроков.

