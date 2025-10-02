Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Война

Путин назвал причину вторжения в Украину и набросился с обвинениями на Запад

Руслана Заклинская
2 октября 2025, 19:44обновлено 2 октября, 20:15
2065
Путин переложил вину за войну в Украине на Запад.
Путин назвал причину вторжения в Украину и набросился с обвинениями на Запад
Путин сделал циничные заявления о войне / Коллаж: Главред, фото: скриншот из видео, ОПУ

Кратко:

  • Путин обвинил НАТО в войне в Украине
  • Лидер РФ утверждает, что если бы Трамп был у власти, "конфликта" можно было бы избежать
  • Украина якобы превратилась в "разрушительный инструмент в чужих руках"

Лидер РФ Владимир Путин обвинил в начале войны в Украине НАТО, которое якобы "приблизилось к границам России". Также он заявил, что если бы Трамп был у власти, войны можно было бы избежать. Такие заявления Путин сделал на пленарной сессии Международного дискуссионного клуба "Валдай", пишут росСМИ.

Украина в его интерпретации превратилась в "разрушительный инструмент в чужих руках", а Европа якобы эскалирует войну ради расширения зоны контроля и собственной выгоды. Кроме этого, российский диктатор цинично заявил, что "трагедия Украины" стала "болью для всех".

видео дня

В своих заявлениях о Европе и НАТО Путин назвал "бредом" опасения, что Россия может напасть на блок. В то же время он обвинил Запад в постоянной эскалации войны на украинской территории, в стремлении "расширить зону контроля и подзаработать" и переложил ответственность за неспособность прекратить войну с России "прежде всего на Европу".

Путин добавил, что Россия не проявит слабость и не отступит, а любой, кто "хочет потягаться с РФ, может попробовать". При этом он продолжает обсуждать "решение двусторонних российско-украинских проблем" через призму собственной ностальгии по развалу СССР и "братанию после коммунизма".

Лидер РФ также утверждает, что якобы "правящая элита Европы продолжает истерить, что война с русскими на пороге", а "ситуация на Украине используется другими государствами, чтобы контролировать регион".

В то же время Путин не забыл задобрить Трампа, повторяя тезис о том, что войны можно было бы избежать, если бы "по-другому работала тогдашняя администрация Байдена". Российский диктатор даже вспомнил КНДР, которая якобы "притормозила войну РФ против Украины".

Смотрите видео циничного заявления Путина:

Путин назвал причину вторжения в Украину и набросился с обвинениями на Запад
Путин выступил на Валдае / Фото: скриншот

Завершение войны в Украине - новости по теме

Как ранее сообщал Главред, в Кремле объявили "паузу" в переговорах с Украиной. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что не стоит ожидать "молниеносного результата" от переговорного процесса.

В то же время посол США при НАТО Мэтью Уитакер заявил, что президент Дональд Трамп стремится стать посредником в урегулировании войны России против Украины. Дипломат подчеркнул, что Трамп пытается убедить европейских союзников прекратить любую косвенную поддержку Кремля.

Кроме того, президент Турции Реджеп Эрдоган отметил, что война в Украине в ближайшее время не завершится. Он выразил сомнение относительно длительной экономической поддержки Украины со стороны Европы и подчеркнул, что Киеву сложно соревноваться с Россией в экономическом плане.

Когда Путин может пойти на переговоры - мнение эксперта

Политолог, директор Центра анализа и стратегий Игорь Чаленко в интервью Главреду рассказал, что Путин отвел для себя примерно полгода, начиная с сентября, перед тем как идти на переговоры по завершению войны. В течение этого времени он будет пытаться достичь определенных военных результатов и создать основу для выдвижения своих ультиматумов за столом переговоров.

В то же время эксперт отметил, что вероятность достижения таких целей является низкой. По его мнению, дальнейшее развитие событий будет определяться сочетанием трех ключевых факторов.

"Во-первых, работа Сил обороны Украины в дипстрайках. Во-вторых, максимальное удержание фронта, насколько это возможно, ведь сегодня самым большим дипломатом является именно украинский защитник. И в-третьих, координация усилий на геополитическом уровне", - отметил он.

Читайте также:

О персоне: Игорь Чаленко

Игорь Олегович Чаленко - украинский политолог, общественный деятель и эксперт по международной политике. Он является руководителем общественной организации "Центр анализа и стратегий" (ЦАС), созданной в 2018 году в Киеве, а также директором Благотворительного фонда "Развитие Киевщины", действующего с 2011 года.

Исследует вопросы внешней политики, международных отношений, безопасности и влияния российской пропаганды. Активно в медиа комментирует ход войны России против Украины, переговорные процессы, политику Запада в отношении Украины и роль международных игроков.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

война в Украине Владимир Путин Путин новости война России и Украины
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Мокрый снег, дожди и штормовой ветер: названа область, где будет очень холодно

Мокрый снег, дожди и штормовой ветер: названа область, где будет очень холодно

20:36Синоптик
Путин назвал причину вторжения в Украину и набросился с обвинениями на Запад

Путин назвал причину вторжения в Украину и набросился с обвинениями на Запад

19:44Война
Путин готовится украсть ЗАЭС: способен ли Кремль устроить новую "Фукусиму"

Путин готовится украсть ЗАЭС: способен ли Кремль устроить новую "Фукусиму"

19:10Мнения
Реклама

Популярное

Ещё
Доллар и евро резко взлетели вверх: новый курс валют на 2 октября

Доллар и евро резко взлетели вверх: новый курс валют на 2 октября

Карта Deep State онлайн за 2 октября: что происходит на фронте (обновляется)

Карта Deep State онлайн за 2 октября: что происходит на фронте (обновляется)

Что добавить на сковородку, чтобы жареная картошка получилась хрустящей - лайфхак

Что добавить на сковородку, чтобы жареная картошка получилась хрустящей - лайфхак

Откроется острая правда: трех знаков зодиака ждут большие перемены 2 октября

Откроется острая правда: трех знаков зодиака ждут большие перемены 2 октября

ПСЖ платит солидно: сколько заработало Динамо на трансфере Забарного

ПСЖ платит солидно: сколько заработало Динамо на трансфере Забарного

Последние новости

20:50

Это делают почти все: распространенная привычка водителей "убивает" коробку передач

20:41

117 лет и ни одной тяжелой болезни: секрет долголетия самой старой женщины в мире

20:36

Мокрый снег, дожди и штормовой ветер: названа область, где будет очень холодно

20:34

Мария Яремчук сделала срочное публичное заявление - как она сейчас выглядит

20:17

"Позорище нашей страны": что вычудила Настя Каменских на борту самолета

Путин поставил себе дедлайн в полгода, он откроет "второй фронт" против Запада - ЧаленкоПутин поставил себе дедлайн в полгода, он откроет "второй фронт" против Запада - Чаленко
20:12

Рыбак понятия не имел, кто "клюнет" на спиннинг: какой сюрприз выловил "счастливчик"

19:51

Они могут "украсть" все - пасечник раскрыл осенние ошибки, которые губят пчел

19:47

Почему женщины живут дольше мужчин - ученые поставили точку в вопросе

19:44

Путин назвал причину вторжения в Украину и набросился с обвинениями на ЗападВидео

Реклама
19:25

Знают единицы: что обязательно сделать с одеждой после покупки в секонд-хенде

19:10

Путин готовится украсть ЗАЭС: способен ли Кремль устроить новую "Фукусиму"мнение

18:51

Берег его все месяцы: военный признался, что помогло ему пережить пленФото

18:49

Что на самом деле делает кот, когда хозяина нет дома: раскрыт опасный нюанс

18:46

"Это единственная причина": в ВМС признались, почему Крымский мост до сих пор стоит

18:32

"Будет что-то большее": Зеленский заинтриговал заявлением о новом оружии для ударов по РФ

18:31

Путин готов пожертвовать регионами РФ - раскрыт сценарий блэкаутов в России

18:25

"Я был в плену 1267 дней": военные впервые поговорили с родными, не сдерживая слезФотоВидео

18:01

США послали сигнал России о войне - какие новые проблемы ждут ПутинаВидео

17:33

Курс доллара и евро резко поднялся: сколько будет стоить валюта 3 октября

17:14

Поздравления с Днем учителя 2025 - красивые картинки и теплые пожелания

Реклама
17:04

"Я не знала жив ли он": мать со слезами узнала об освобождении сына из пленаВидео

16:48

"Набросились на меня" известная певица попала в переделку из-за Ирины Билык

16:44

Когда рождаются настоящие денежные магнаты: нумерологи назвали ТОП-12 дат

16:44

Зачем в СССР ели рыбий жир и почему его внезапно запретили - объяснение удивитВидео

16:32

Дедлайн - полгода: эксперт раскрыл новый план Путина относительно переговоровВидео

15:52

Наконец-то военные дома: Украина провела большой обмен пленнымиФотоВидео

15:50

Рекорд в 68 лет: орнитолог раскрыл неожиданную птицу-долгожителя Украины

15:44

"Я заплакала": Мозговая показала, в какую страну увезла дочь от Аксельрода

15:40

"Придется отступить": в ВСУ сделали важное заявление о боях за Покровск

15:18

Водителям выписывают штрафы за противотуманные фары: когда их нельзя включать

14:51

Возлюбленная Дмитрия Кулебы призналась, почему не заводит детей от экс-министра

14:43

Календарь счастья и удачи: какие дни октября принесут успех каждому знаку зодиака

14:24

"Получила такой статус": известная украинская актриса рассказала о сыне в ВСУ

14:13

Летят "тучи" Шахедов и гремят взрывы: Киевщина под массированной атакойВидео

14:04

Атомная энергетика под прицелом: эксперт предупредил о катастрофической ситуации

14:02

Возможны блэкауты: украинцев призывают готовиться к отключениям света в ближайшее время

13:54

Вместо борща и бульона: хитовый осенний суп, с которым справится любая хозяйкаВидео

13:40

Инсульт и алкоголизм: как карма догнала актеров-путинистов из сериала "Сваты"

13:39

Гороскоп для Скорпионов на октябрь 2025: тайные связи и освобождение от кармыВидео

13:10

Гороскоп на октябрь 2025 для Стрельцов: звёзды готовят награду и успехВидео

Реклама
13:07

"Да, мы любим друг друга": фаворитка Киркорова ошеломила публичным признанием

13:01

Температура опустится до -1: некоторые области Украины окутает настоящий холод

12:56

Так актерам не платят: Наталья Денисенко раскрыла свой щедрый гонорар

12:42

"Король голый": Алла Пугачева запустила процесс распада РФ

12:33

Порошенко продавал металлолом в Приднестровье, финансировал российскую армию и обогащался во время войны – военный

12:25

Все зависит от одного решения: Зеленский сделал заявление о дальнобойном оружии

12:13

Киев и другие города может затопить: эксперт предупредила о разрушительной непогодеФото

12:05

Как правильно сказать "гроздь" на украинском: найден красивый вариантВидео

11:51

Ошибки осенней обрезки: какие растения лучше оставить в покое до весны

11:38

Лишили собственного имени: Максима Галкина решили беспрецедентно наказать в РФ

Новости Украины
Новости КиеваТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитика
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2025
Экономика
Курс валютЦены на продуктыДенежная помощьТарифы
Рецепты
Праздничное менюЗакускиПростые блюдаСалатыЛегкие десертыНапитки
Новости шоу бизнеса
Елена ЗеленскаяАни ЛоракКейт МиддлтонАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя КаменскихВиталий КозловскийПотапСофия РотаруОльга СумскаяФилипп Киркоров
Интересное
Оптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесеГоловоломкиТесты по картинке
Мода и красота
Советы от Андре ТанаЖенские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости моды
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кум
Культура
Почему Волынскую область не назвали ЛуцкойОткуда на самом деле взялись украинцыПочему именно Киев стал столицей УкраиныКак Россия украла у Украины гимн
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
©2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять