Российский удар вызвал гибель 13 тысяч животных: щемящие детали от ГСЧС

Удар БпЛА спровоцировал масштабный пожар, который охватил 8 зданий для содержания животных.

Жертвы среди животных достигают десятков тысяч / Коллаж: Главред, фото: ГСЧС

РФ атаковала сельскохозяйственное предприятие в Нововодолажской громаде на Харьковщине

Пожар уничтожил свиноферму после российского удара, погибло около 13 тысяч животных

В Нововодолажской громаде Харьковской области в результате удара российского дрона произошло масштабное возгорание на территории одного из агропредприятий. Как сообщили в ГСЧС, пожар уничтожил животноводческие помещения, где содержалось большое количество свиней.

Пламя охватило восемь зданий общей площадью более 13,6 тысяч квадратных метров. Огонь привел к гибели около 13 тысяч животных. Кроме того, ранения получил один из сотрудников хозяйства.

"К ликвидации последствий обстрелов привлекались 32 спасателя и 9 единиц техники ГСЧС, в частности пиротехники и офицер-спасатель общины", - рассказали в ГСЧС.

Удары России и ответы Украины - мнение эксперта

Политолог, директор Центра анализа и стратегий Игорь Чаленко предупреждает, что Российская Федерация готовилась к массированным атакам против украинской гражданской инфраструктуры: критической, энергетической, систем водоснабжения и многих других сфер. Но и Украина тоже готова наносить ответные атаки.

"Речь идет скорее о балансировке ситуации. Ведь, как отмечал сам Трамп, нельзя воевать тогда, когда игра постоянно идет только в одни ворота. Это необходимо для того, чтобы и россияне поняли: главные последствия направлены не столько против населения, сколько против их армии и финансово-экономического блока. Мнение рядовых россиян здесь вторично. Однако они также поймут, что именно действия Путина и его инициативы толкают Российскую Федерацию все глубже в бездну", - говорит Чаленко в разговоре с Главредом.

Атаки России на Украину за октябрь - что известно

Как писал Главред, в ночь на 1 октября российская армия совершила воздушную атаку на Украину, запустив 49 ударных беспилотников типов Shahed, "Гербера" и другие дроны. По предварительной информации по состоянию на 9:30 утра, украинская противовоздушная оборона (ПВО) успешно обезвредила или подавила 44 вражеских БПЛА на северных, восточных и центральных направлениях.

По сообщению Министерства энергетики Украины, обстрел российскими войсками энергетической инфраструктуры в Славутиче Киевской области вызвал чрезвычайную ситуацию на объектах государственного предприятия "Чернобыльская АЭС".

В ночь на 3 октября российские войска совершили масштабную воздушную атаку на Украину, применив ракеты и беспилотники. Взрывы были зафиксированы в Полтаве, Одессе, Днепре и на территории Харьковской области.

Об источнике: ГСЧС Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) - центральный орган исполнительной власти, обеспечивающий реализацию государственной политики в сферах гражданской защиты, защиту населения и территорий от чрезвычайных ситуаций и предотвращения их возникновения, ликвидацию чрезвычайных ситуаций, спасательного дела, тушение пожаров, пожарную и техногенную безопасность, деятельность аварийно-спасательных служб, профилактику травматизма непроизводственного характера, а также гидрометеорологической деятельности, пишет Википедия.

