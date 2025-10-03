Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Украина

Российский удар вызвал гибель 13 тысяч животных: щемящие детали от ГСЧС

Даяна Швец
3 октября 2025, 11:30
436
Удар БпЛА спровоцировал масштабный пожар, который охватил 8 зданий для содержания животных.
Удар, свиньи, Харьковщина
Жертвы среди животных достигают десятков тысяч / Коллаж: Главред, фото: ГСЧС

Коротко:

  • РФ атаковала сельскохозяйственное предприятие в Нововодолажской громаде на Харьковщине
  • Пожар уничтожил свиноферму после российского удара, погибло около 13 тысяч животных

В Нововодолажской громаде Харьковской области в результате удара российского дрона произошло масштабное возгорание на территории одного из агропредприятий. Как сообщили в ГСЧС, пожар уничтожил животноводческие помещения, где содержалось большое количество свиней.

Пламя охватило восемь зданий общей площадью более 13,6 тысяч квадратных метров. Огонь привел к гибели около 13 тысяч животных. Кроме того, ранения получил один из сотрудников хозяйства.

видео дня

"К ликвидации последствий обстрелов привлекались 32 спасателя и 9 единиц техники ГСЧС, в частности пиротехники и офицер-спасатель общины", - рассказали в ГСЧС.

  • В Харьковской области дрон РФ уничтожил 13 тысяч свиней
    В Харьковской области дрон РФ уничтожил 13 тысяч свиней фото: ГСЧС
  • В Харьковской области дрон РФ уничтожил 13 тысяч свиней
    В Харьковской области дрон РФ уничтожил 13 тысяч свиней фото: ГСЧС
  • В Харьковской области дрон РФ уничтожил 13 тысяч свиней
    В Харьковской области дрон РФ уничтожил 13 тысяч свиней фото: ГСЧС
  • В Харьковской области дрон РФ уничтожил 13 тысяч свиней
    В Харьковской области дрон РФ уничтожил 13 тысяч свиней фото: ГСЧС
  • В Харьковской области дрон РФ уничтожил 13 тысяч свиней
    В Харьковской области дрон РФ уничтожил 13 тысяч свиней фото: ГСЧС
  • В Харьковской области дрон РФ уничтожил 13 тысяч свиней
    В Харьковской области дрон РФ уничтожил 13 тысяч свиней фото: ГСЧС
  • В Харьковской области дрон РФ уничтожил 13 тысяч свиней
    В Харьковской области дрон РФ уничтожил 13 тысяч свиней фото: ГСЧС
  • В Харьковской области дрон РФ уничтожил 13 тысяч свиней
    В Харьковской области дрон РФ уничтожил 13 тысяч свиней фото: ГСЧС

Удары России и ответы Украины - мнение эксперта

Политолог, директор Центра анализа и стратегий Игорь Чаленко предупреждает, что Российская Федерация готовилась к массированным атакам против украинской гражданской инфраструктуры: критической, энергетической, систем водоснабжения и многих других сфер. Но и Украина тоже готова наносить ответные атаки.

"Речь идет скорее о балансировке ситуации. Ведь, как отмечал сам Трамп, нельзя воевать тогда, когда игра постоянно идет только в одни ворота. Это необходимо для того, чтобы и россияне поняли: главные последствия направлены не столько против населения, сколько против их армии и финансово-экономического блока. Мнение рядовых россиян здесь вторично. Однако они также поймут, что именно действия Путина и его инициативы толкают Российскую Федерацию все глубже в бездну", - говорит Чаленко в разговоре с Главредом.

Атаки России на Украину за октябрь - что известно

Как писал Главред, в ночь на 1 октября российская армия совершила воздушную атаку на Украину, запустив 49 ударных беспилотников типов Shahed, "Гербера" и другие дроны. По предварительной информации по состоянию на 9:30 утра, украинская противовоздушная оборона (ПВО) успешно обезвредила или подавила 44 вражеских БПЛА на северных, восточных и центральных направлениях.

По сообщению Министерства энергетики Украины, обстрел российскими войсками энергетической инфраструктуры в Славутиче Киевской области вызвал чрезвычайную ситуацию на объектах государственного предприятия "Чернобыльская АЭС".

В ночь на 3 октября российские войска совершили масштабную воздушную атаку на Украину, применив ракеты и беспилотники. Взрывы были зафиксированы в Полтаве, Одессе, Днепре и на территории Харьковской области.

Больше важных новостей:

Об источнике: ГСЧС

Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) - центральный орган исполнительной власти, обеспечивающий реализацию государственной политики в сферах гражданской защиты, защиту населения и территорий от чрезвычайных ситуаций и предотвращения их возникновения, ликвидацию чрезвычайных ситуаций, спасательного дела, тушение пожаров, пожарную и техногенную безопасность, деятельность аварийно-спасательных служб, профилактику травматизма непроизводственного характера, а также гидрометеорологической деятельности, пишет Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

война в Украине обстрелы ВСУ ПВО беспилотник ГСЧС беспилотники дроны животные Харьковская область свиньи новости Украины пожар война России и Украины атака дронов
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Масштабная высадка десанта: эксперт сказал, могут ли ВСУ прорваться в Крым

Масштабная высадка десанта: эксперт сказал, могут ли ВСУ прорваться в Крым

12:00Фронт
Российский удар вызвал гибель 13 тысяч животных: щемящие детали от ГСЧС

Российский удар вызвал гибель 13 тысяч животных: щемящие детали от ГСЧС

11:30Украина
Миллиардное оборонное соглашение Украины и США на грани срыва: названа причина

Миллиардное оборонное соглашение Украины и США на грани срыва: названа причина

10:52Мир
Реклама

Популярное

Ещё
"Я заплакала": Мозговая показала, в какую страну увезла дочь от Аксельрода

"Я заплакала": Мозговая показала, в какую страну увезла дочь от Аксельрода

Новый фактор в пользу Украины может заставить Путина свернуть "СВО" - The Times

Новый фактор в пользу Украины может заставить Путина свернуть "СВО" - The Times

"Придется отступить": в ВСУ сделали важное заявление о боях за Покровск

"Придется отступить": в ВСУ сделали важное заявление о боях за Покровск

Украина под массированной ракетно-дроновой атакой, в крупных городах раздаются взрывы

Украина под массированной ракетно-дроновой атакой, в крупных городах раздаются взрывы

"Король голый": Алла Пугачева запустила процесс распада РФ

"Король голый": Алла Пугачева запустила процесс распада РФ

Последние новости

12:09

Гороскоп на октябрь для Козерогов: когда покупать жильё, а когда избегать ссор

12:00

Масштабная высадка десанта: эксперт сказал, могут ли ВСУ прорваться в Крым

11:52

Британия и США помогают Украине бить по целям в России – Financial Times

11:47

Китайский гороскоп на завтра 4 октября: Быкам - ложь, Свиньям - разочарование

11:40

Можно ли греть мед: шеф-повар поразил неожиданным ответом

Путин поставил себе дедлайн в полгода, он откроет "второй фронт" против Запада - ЧаленкоПутин поставил себе дедлайн в полгода, он откроет "второй фронт" против Запада - Чаленко
11:30

Российский удар вызвал гибель 13 тысяч животных: щемящие детали от ГСЧСФото

11:20

Годовщина трагедии в селе Гроза: телеканал 2+2 готовит документальную драму "Горе Грозы"

11:12

Предательница Таисия Повалий серьезно пострадала - что с ней произошло

11:12

Без привязки к России: какие монеты когда-то были в Украине вместо копейкиВидео

Реклама
10:52

Миллиардное оборонное соглашение Украины и США на грани срыва: названа причина

10:50

"Можем гарантировать": что будет с ценами на подсолнечное масло этой осенью

10:41

РФ наступает из Донбасса в сторону двух областей, захвачены три села - DeepState

10:26

"Будут ликвидированы навсегда": Трамп принял резкое решение из-за шатдауна в США

10:00

Что-то не так: Тодоренко исчезла после третьих родов

09:56

"Хочет посеять страх": в ISW раскрыли, какие скрытые сигналы Путин посылает НАТО

09:51

Горячие бутерброды совершенно по-новому: быстрый и простой рецепт

09:37

Новый фактор в пользу Украины может заставить Путина свернуть "СВО" - The Times

08:53

РФ ударила ракетами и дронами: Шостка без света, в Полтаве пострадали объекты энергетикиФото

08:49

Смотрят с удивлением: почему канадцы не жарят шашлыки

08:26

США рассматривают "подарок" Киеву, который может переписать ход войны - Reuters

Реклама
08:10

Способен ли мирный план Трампа успокоить Ближний Востокмнение

07:56

Рекорд по дальности удара: в РФ прогремели взрывы на заводе "Азот"

07:10

РФ могла возобновить тайные поставки оружия из КНДР

05:47

Известный ведущий похвастался подарками от экс-супруга Лорак: "Он мне присылает"

05:16

Гороскоп на завтра 4 октября: Скорпионам - необычные события, Козерогам - ссора

04:30

День вознаграждений: шесть знаков зодиака будут купаться в достатке 3 октября

04:09

Не просто игра: почему коты гоняются за лазером и какая в этом опасностьВидео

03:30

Почему клубнику лучше сажать осенью: названы идеальные сроки посадкиВидео

02:38

Украина под массированной ракетно-дроновой атакой, в крупных городах раздаются взрывы

02:30

"До сих пор": Джордж Клуни дал редкий комментарий о "секретных" детях от Амаль

02:00

Нужен тест ДНК: Анастасия Стоцкая показала дочь - копию путиниста Киркорова

01:44

Оборона Украины в новом формате: Сырский раскрыл четкий план противодействия "Шахедам"

01:25

Беременная Марина Бех-Романчук довела мужа до слез: что случилосьВидео

01:23

До 15 октября ТОП-3 знака накроет волна счастья: кому звезды сулят перемены

00:58

"Был на той стороне": у Даниэля Салема произошли серьезные перемены в службе

00:36

Неудачный старт в Лиге конференций: Шовковский намекнул на неожиданные причины

02 октября, четверг
23:39

Надя Дорофеева сообщила о болезни: "Сейчас изнуренная"

23:37

"Не хочу нагнетать, но...": Андрющенко призвал жителей большого города выехать

23:14

"Купянск на грани": эксперт дал неутешительный развитию ситуации

23:09

Табун "Шахедов" атакует Украину: работает ПВО, тревога распространяется по стране

Реклама
22:45

РФ готовит новую массированную атаку - рой БпЛА уже над Украиной, наготове Ту-95МС

22:11

Принц Уильям разоткровенничался о диагнозах Кейт и короля Чарльза

21:54

Москва готовится "украсть" ЗАЭС - ее может остановить только один сценарий

21:53

Цена на хлеб ползет вверх: эксперт раскрыл, насколько может взлететь стоимость

21:38

Большинство людей совершают ошибку: где ни в коем случае нельзя ставить духи

21:32

Цирроз: умер популярный российский актер

21:18

"Будет на ее совести": Роман Сасанчин высказался о разводе с женой

21:12

Почти не ломаются: эксперты назвали ТОП-3 лучшие подержанные авто до $13 000

21:10

Одна вещь развязывает руки мошенникам: водителей предупредили о большой ошибке

21:09

"Что нам мешает": Путин пригрозил ударами по украинским АЭС

Новости Украины
Новости КиеваПолитикаТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизация
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2025Гороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад Росс
Экономика
Курс валютЦены на продуктыДенежная помощьТарифы
Рецепты
Праздничное менюЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапитки
Поздравления
С днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кумС днем рождения дочериС днем рождения женщине
Интересное
Оптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесеГоловоломкиТесты по картинке
Новости шоу бизнеса
Ани ЛоракКейт МиддлтонАлла ПугачеваМаксим ГалкинПотапНастя КаменскихСофия РотаруВиталий КозловскийОльга СумскаяФилипп КиркоровЕлена Зеленская
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Культура
Почему Волынскую область не назвали ЛуцкойОткуда на самом деле взялись украинцыПочему именно Киев стал столицей УкраиныКак Россия украла у Украины гимн
©2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять