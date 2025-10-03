Месяц до катастрофы: Кошарная о худшем сценарии для Запорожской АЭС

Заявления о якобы катастрофе и отказе генераторов на ЗАЭС являются паническими, считает Ольга Кошарная.

РФ устроила ядерный шантаж на ЗАЭС / Коллаж: Главред, фото УНИАН

Важное из заявлений Кошарной:

Нельзя допустить, чтобы Россия смогла подключить ЗАЭС к своей энергосистеме

До тяжелой аварии станция может продержаться без генераторов более 30 суток

Независимый эксперт по вопросам ядерной энергетики и безопасности Ольга Кошарная прокомментировала сложившуюся ситуацию вокруг захваченной РФ Запорожской атомной электростанции.

"Сейчас радиационной угрозы на ЗАЭС нет - блоки находятся в холодной остановке", - подчеркнула она в комментарии Главреду.

При этом эксперт скептически оценила публикации западных СМИ о вероятности повторения на ЗАЭС "сценария Фукусимы".

"На ЗАЭС есть 20 резервных дизель-генераторов. Чтобы охлаждать шесть блоков и шесть бассейнов выдержки отработанного ядерного топлива, сейчас работают восемь генераторов, девять находятся в режиме ожидания, три - на профилактическом ремонте. Кроме того, есть мобильные дизель-генераторы, а дизельное топливо обеспечено примерно на 10 суток", - пояснила он.

/ Инфографика: Главред

По ее убеждению, заявления о якобы катастрофе и отказе генераторов являются паническими, а главная задача состоит в том, чтобы стабильно обеспечивать инфраструктуру и логистику.

"Наша задача - никоим образом не допустить, чтобы Россия смогла подключить ЗАЭС к своей энергосистеме. Вся эта информационная кампания, включая материалы в медиа, направлена на то, чтобы оказать давление через МАГАТЭ на украинскую власть. Но нужно сохранять спокойствие - опасности пока нет. Даже если все 20 генераторов откажут одновременно - что по теории вероятности невозможно, - до тяжелой аварии станция может продержаться более 30 суток", - добавила Кошарная.

Угроза для украинских АЭС: что говорят в МАГАТЭ

Специалисты МАГАТЭ продолжают работу на ряде украинских атомных электростанций. Как отмечается в новом отчёте агентства, в последние недели уровень угроз в районах этих объектов значительно возрос.

По данным МАГАТЭ, вблизи Чернобыльской, Ровенской, Южно-Украинской и Хмельницкой АЭС наблюдается увеличение военной активности. При этом наиболее уязвимой остаётся Запорожская атомная станция.

Ранее сообщалось о том, что РФ устроила террор на ЗАЭС. 13 работников Запорожской АЭС остаются в оккупации.

Напомним, ранее сообщалось о том, что из-за действий страны-агрессора России временно оккупированная Запорожская атомная электростанция находилась без электроэнергии. Москва готовится украсть станцию. Об этом заявил министр иностранных дел Украины Андрей Сибига.

Как сообщал Главред, ранее российский беспилотник взорвался неподалеку Южно-Украинской атомной электростанции после сбития. Это произошло примерно в 800 метрах от периметра атомной станции.

О персоне: Ольга Кошарная Кошарная Ольга Павловна (род. 8 октября 1955 года) - экс-член коллегии Государственной инспекции ядерного урегулирования Украины, директор по вопросам информации и связей с общественностью ассоциации "Украинский ядерный форум", кандидат химических наук. Независимый эксперт по ядерной энергетике и безопасности.

