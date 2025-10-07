СМИ показали фото сыновей Путина: у них фальшивые фамилии

Иногда сыновья Путина появляются на людях, благодаря чему удалось получить их фотографии.

Сыновей Путина и Кабаевой зовут Иван и Владимир / Коллаж: Главред, фото: росСМИ, сайт Кремля

Кратко:

Сыновей Путина и Кабаевой зовут Иван и Владимир

Фамилия прикрытия, видимо, связана с отчеством деда по отцовской линии

Двое сыновей российского диктатора Владимира Путина и экс-гимнастки Алины Кабаевой получили фамилии прикрытия и оформлены в документах как Иван и Владимир Спиридоновы. Об этом говорится в книге российских журналистов Романа Баданина и Михаила Рубина "Царь собственной персоной", которую цитирует "Агентство".

Фамилия прикрытия, видимо, связана с отчеством деда по отцовской линии – Владимира Спиридоновича Путина, отмечают авторы расследования. Иногда Иван и Владимир появляются на людях, благодаря чему удалось получить их фотографии. Они впервые опубликованы в книге, отмечает "Агентство".

О том, что сыновей Путина и Кабаевой зовут Иван и Владимир, в сентябре прошлого года писало "Досье". При этом исследовательский центр называл их Путиными. По его информации в 2015 году в Лугано (Швейцария) Кабаева родила сына, которого назвали Иваном, а в 2019 году в Москве родился Владимир Путин – младший.

Путин и Кабаева с общими сыновьями проводят много времени в резиденции на Валдае в Новгородской области, где для семьи президента РФ построены деревянный дворец, спа-центр, зона детского отдыха и масштабный парк, говорилось в материале.

Сыновья Путина / Фото: agents.media

Под вымышленными фамилиями живут и дочери президента от первого брака – Катерина Тихонова и Мария Воронцова, говорится в книге. Фамилия Тихоновой происходит от отчества Екатерины Шкребневой, бабушки по матери, предполагают журналисты.

Под именем Елизаветы Олеговны Рудновой во Франции жила внебрачная дочь президента Елизавета Розова, добавляют авторы. Олег Руднов – умерший в 2015 году петербургский медиа-менеджер и давний друг главы Кремля.

Сегодня, 7 октября, у Путна день рождения, ему исполнилось 73 года.

Роман Путина и Кабаевой - главные новости

Слухи о романе Путина и Кабаевой ходят уже давно. Ее считают любовницей, сожительницей или даже женой кремлевского диктатора. В феврале она появилась на мероприятии в честь 15-летия Национальной Медиа Группы РФ с обручальным кольцом.

По данным СМИ, у Путина и Кабаевой четверо общих детей - два мальчика и девочки-близняшки. Дочерей бывшая гимнастка родила в Швейцарии.

Издание Le News писало, что Алина Кабаева родила ребенка в клинике Святой Анны в италоязычном регионе Швейцарии Лугано. Отцом этого ребенка якобы является Владимир Путин.

Напомним, ранее Кабаева устроила настоящий разнос диктатору Путину на фоне слухов о его новом романе.

