СМИ показали фото сыновей Путина: у них фальшивые фамилии

Кратко:
- Сыновей Путина и Кабаевой зовут Иван и Владимир
- Фамилия прикрытия, видимо, связана с отчеством деда по отцовской линии
Двое сыновей российского диктатора Владимира Путина и экс-гимнастки Алины Кабаевой получили фамилии прикрытия и оформлены в документах как Иван и Владимир Спиридоновы. Об этом говорится в книге российских журналистов Романа Баданина и Михаила Рубина "Царь собственной персоной", которую цитирует "Агентство".
Фамилия прикрытия, видимо, связана с отчеством деда по отцовской линии – Владимира Спиридоновича Путина, отмечают авторы расследования. Иногда Иван и Владимир появляются на людях, благодаря чему удалось получить их фотографии. Они впервые опубликованы в книге, отмечает "Агентство".
О том, что сыновей Путина и Кабаевой зовут Иван и Владимир, в сентябре прошлого года писало "Досье". При этом исследовательский центр называл их Путиными. По его информации в 2015 году в Лугано (Швейцария) Кабаева родила сына, которого назвали Иваном, а в 2019 году в Москве родился Владимир Путин – младший.
Путин и Кабаева с общими сыновьями проводят много времени в резиденции на Валдае в Новгородской области, где для семьи президента РФ построены деревянный дворец, спа-центр, зона детского отдыха и масштабный парк, говорилось в материале.
Под вымышленными фамилиями живут и дочери президента от первого брака – Катерина Тихонова и Мария Воронцова, говорится в книге. Фамилия Тихоновой происходит от отчества Екатерины Шкребневой, бабушки по матери, предполагают журналисты.
Под именем Елизаветы Олеговны Рудновой во Франции жила внебрачная дочь президента Елизавета Розова, добавляют авторы. Олег Руднов – умерший в 2015 году петербургский медиа-менеджер и давний друг главы Кремля.
Сегодня, 7 октября, у Путна день рождения, ему исполнилось 73 года.
Роман Путина и Кабаевой - главные новости
Слухи о романе Путина и Кабаевой ходят уже давно. Ее считают любовницей, сожительницей или даже женой кремлевского диктатора. В феврале она появилась на мероприятии в честь 15-летия Национальной Медиа Группы РФ с обручальным кольцом.
По данным СМИ, у Путина и Кабаевой четверо общих детей - два мальчика и девочки-близняшки. Дочерей бывшая гимнастка родила в Швейцарии.
Издание Le News писало, что Алина Кабаева родила ребенка в клинике Святой Анны в италоязычном регионе Швейцарии Лугано. Отцом этого ребенка якобы является Владимир Путин.
Напомним, ранее Кабаева устроила настоящий разнос диктатору Путину на фоне слухов о его новом романе.
