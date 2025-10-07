Украина будет получать "Томагавки" постепенно: нардеп раскрыл замысел Трампа

Если реакции Кремля не будет, то Украина сможет ударить несколькими ракетами по российскому приграничью.

Украина будет получать "Томагавки" постепенно / коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, Wikipedia

Что заявил Егор Чернев:

Трамп не случайно говорит не четко по "Томагавкам"

Путину дается возможность отступить и пойти на переговоры

Американская сторона передаст Украине ракеты "Томагавк" в небольшом количестве, но стрелять ими сразу не позволят. Об этом написал народный депутат Украины Егор Чернев в Facebook.

"Относительно решения Трампа предоставить нам "Томагавки" - все будет не так быстро, как хотелось. Потому что это, прежде всего, средство давления на Путина и попытки заставить его пойти на переговоры, и только потом - усиление наших военных возможностей", - отмечает он. видео дня

Он отмечает, что Трамп не случайно говорит не четко относительно принятия решения и что хочет уточнить, как эти ракеты будут использоваться. По его словам, таким образом президент США показывает, что может передумать и не поставлять, может поставлять, но не позволить использовать или может позволить использовать только по конкретным целям.

"На каждом из этих этапов Путину дается возможность отступить и пойти на переговоры. А потому скорее всего поставки и использование ракет будет очень постепенным. Сначала ракеты нам дадут, но несколько штук, или пару десятков, но стрелять ими сразу не позволят и посмотрят за реакцией Кремля", - считает Чернев.

Он пишет, что если реакции Кремля не будет, то Украина сможет ударить несколькими ракетами по российскому приграничью.

"Если же Путин и после этого не пойдет на переговоры - радиус сможем немного увеличить, а поставки немного возрастут. Радиус применения и объемы поставок ракет будут увеличиваться по мере того, как Путин будет продолжать эскалацию войны. И, наконец, только через некоторое время все ограничения будут сняты, кроме, возможно, ударов по кремлю и непосредственно по Путину", - добавил нардеп.

При этом отмечает, что эта эпопея с ракетами "Томагавк" может занять минимум несколько месяцев.

"Но это уже реальное давление и реальный аргумент", - отметил Чернев.

Инфографика: Главред

Tomahawk для Украины: СМИ о позиции Вашингтона

Президент США Дональд Трамп рассматривал вариант передачи Украине дальнобойных крылатых ракет Tomahawk — тех же, что ранее применялись в ударах по целям в Иране. Как сообщает The Washington Post, такие ракеты обладают дальностью, позволяющей достичь целей в Москве и Санкт-Петербурге.

Как сообщал Главред, американская газета The New York Times ранее опубликовала информацию о том, что Владимир Зеленский в рамках секретной части Плана победы попросил у США ракеты Tomahawk дальностью до 2500 км.

Напомним, ранее Владимир Зеленский разнес Белый дом за слив информации о Tomahawk в прессу. По словам главы государства, инцидент показал, что между Киевом и Вашингтоном нет никакой конфиденциальности.

Позже Зеленский заявил, что появление сведений о Tomahawk в американской прессе – сигнал о нерешительности партнеров. Ситуация продемонстрировала неготовность США предоставить Украине такие ракеты.

Кто такой Егор Чернев? Егор Чернев - народный депутат Украины IX созыва родом из Бердянска Запорожской области, заместитель председателя Комитета Верховной Рады Украины по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки, председатель Постоянной Делегации в Парламентской Ассамблее НАТО, заместитель председателя Консультативного совета по вопросам обеспечения прав и свобод защитников Украины. В марте 2020 года Егор выступил против создания Консультативного совета в ТКГ с участием представителей ОРДЛО. Чернев требовал вывести бывшего премьер-министра Витольда Фокина из состава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе. 30 сентября 2020 года президент Зеленский подписал указ об увольнении Фокина. С началом российско-украинской войны в 2014 году добровольцем пошел в Национальную гвардию Украины.

