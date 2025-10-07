Укр
Свет для 600 тысяч домов: в Украине нашли способ предотвращать блекауты - WSJ

Анна Ярославская
7 октября 2025, 10:22
522
Шесть энергообъектов уже функционируют в Киевской и Днепропетровской областях.
Украина получила "энергетический щит" от США / Коллаж: Главред, фото: УНИАН, Минобороны РФ

Кратко:

  • Украина запустила систему резервных аккумуляторов для защиты энергетики от атак РФ
  • Стоимость проекта — $140 млн
  • Шесть энергообъектов уже работают в Киевской и Днепропетровской областях

Украина ввела в эксплуатацию новую систему резервных аккумуляторов, разработанных в США, которые размещены в совершенно секретных места и обеспечивают стабильность энергоснабжения даже при возможных атаках России.

Как пишет The Wall Street Journal, аккумуляторные парки общей мощностью 200 мегаватт способны обеспечивать электроэнергией около 600 тысяч домов в течение двух часов.

"Что самое важное, во время бомбардировок элементы питания дают инженерам время для восстановления электроснабжения и предотвращения отключений электроэнергии", - отмечают журналисты.

Общая стоимость проекта составляет около 140 миллионов долларов.

По данным журналистов, в настоящее время шесть энергообъектов уже функционируют в Киевской и Днепропетровской областях.

Аккумуляторные парки расположены в секретных локациях, чтобы обезопасить их от возможных атак. Каждый блок можно быстро заменить без прерывания всей сети, что значительно повышает надежность электроснабжения в случае обострения боевых действий.

Атаки РФ на энергетику Украины - последние новости

Как писал Главред, мэр Харькова Игорь Терехов сообщил, что из-за последних ударов по городу можно ожидать самой сложной зимы за все время войны. Он отметил, что враг разрушил две трансформаторные подстанции, которые обеспечивали электроснабжение Харькова.

Вечером 6 октября российские войска осуществили массированную атаку дронами на Харьков. В городе прогремели мощные взрывы. После взрывов в части Харькова наблюдаются перебои с электро- и водоснабжением.

В ночь на 7 октября страна-агрессор Россия в очередной раз ударила по энергетике и железнодорожной инфраструктуре Украины. В частности, были массированные атаки в Полтавской и Сумской областях.

В Полтаве поражены локомотивное депо, станция энергоснабжения, тяговые подстанции. В результате попаданий поврежден энергетический объект — без света оставались более тысячи домохозяйств в Полтаве и окрестных населенных пунктах. Из-за атаки временно задерживались поезда Харьков-Львов, Львов-Харьков, Краматорск-Львов.

В Сумах в результате российской атаки зафиксированы повреждения жилых домов и обесточивание части города.

Зачем РФ бьет по объектам энергетики в Украине

Генерал армии, экс-руководитель Службы внешней разведки Николай Маломуж считает, что стратегическая цель России - победить дух украинцев, поэтому оккупанты наносят удары по энергетике, гражданским, школам, садикам.

"Путин пытается уничтожить жизнеобеспечение каждого региона и области. Это его главная идея", - сказал Маломуж в эфире 24 Канала.

Он добавил, что Москва надеется через террор заставить украинцев и власть согласиться на российские условия.

"Путин никак не может понять, что украинский народ не победить. Мы сказали, это в первый день его агрессии. Но он считает, что своим террором сможет склонить Украину к переговорам на условиях России", - отметил Маломуж.

