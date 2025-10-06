Укр
Зима для одного из городов-миллионников будет самой тяжелой с начала войны

Юрий Берендий
6 октября 2025, 17:57
Из-за последних ударов город может столкнуться с самой сложной зимой за все время войны, несмотря на усилия энергетиков и коммунальщиков, указывает Терехов.
Зима для одного из городов-миллионников будет самой тяжелой с начала войны
Зима для одного из городов-миллионников будет самой тяжелой / Коллаж Главред, фото: УНИАН, ГСЧС Украины

О чем сообщил Терехов:

  • Россия уничтожила две подстанции в Харькове за последние дни
  • Стоит прогнозировать самую сложную зиму для областного центра за все время войны
  • Развитие ситуации может быть разным

Городской голова Харькова Игорь Терехов сообщил, что из-за последних ударов по городу можно ожидать самой сложной зимы за все время войны. Он отметил, что враг разрушил две трансформаторные подстанции, которые обеспечивали электроснабжение Харькова. Об этом он написал в Telegram.

"Это серьезный удар по мощностям АО "Харьковоблэнерго". И, глядя на динамику атак, уже понятно, что грядущая зима будет самой тяжелой для Харькова за все годы войны", - указывает он.

Мэр Харькова Игорь Терехов сообщил, что если ночью без электроэнергии оставались около 22 тысяч абонентов, то сейчас их количество уменьшилось до примерно 3,5 тысяч. Такой результат стал возможным благодаря круглосуточной работе энергетиков "Облэнерго" и коммунальных служб города, которые объединили усилия для обеспечения стабильного электроснабжения и коммунальных услуг.

В то же время Терехов отметил, что возможности города, ресурсы "Облэнерго" и мощности общей энергосистемы ограничены. Россия не прекратит попыток террора и будет продолжать пытаться оставить людей без света и тепла. В любой момент новый удар по критической инфраструктуре может разрушить то, что восстанавливалось месяцами, и такие ситуации уже неоднократно случались. Поэтому нужно быть готовыми к любому развитию событий.

"После очередных ударов мы каждый раз ремонтируем котельные, чиним теплосети, водопровод, восстанавливаем генерацию. И будем делать это снова и снова - столько, сколько потребуется, чтобы в домах харьковчан был свет, тепло и вода, чтобы Харьков жил, работал и оставался сильным", - резюмировал он.

Зима для одного из городов-миллионников будет самой тяжелой с начала войны
/ Фото: скриншот

Какова цель ударов россиян - мнение эксперта

Как писал Главред, генерал армии, бывший глава Службы внешней разведки Николай Маломуж раскрыл истинные мотивы Кремля. По его словам, стратегическая цель России заключается в том, чтобы сломать моральный дух украинцев, нанося удары по энергетической инфраструктуре, гражданским объектам, школам и детским садам. Путин стремится лишить каждый регион Украины нормальных условий для жизни - именно это является его основным замыслом.

Маломуж отметил, что Москва рассчитывает через террор заставить украинское общество и власть пойти на уступки и принять навязанные Россией условия.

"Путин никак не может понять, что украинский народ не победить. Мы сказали, это в первый день его агрессии. Но он считает, что своим террором сможет склонить Украину к переговорам на условиях России", - подчеркнул Маломуж в эфире 24 канала.

Удары по Украине - последние новости по теме

Напомним, как ранее сообщал Главред, в ночь на 6 октября российские войска совершили атаку дронами-камикадзе по Харькову и области. В результате ударов есть пострадавшие, два человека погибли.

Той же ночью российские оккупанты снова нанесли удар по Одесской области беспилотниками типа Shahed. Один из дронов попал в промышленный объект, после чего вспыхнул пожар, сообщил председатель Одесской ОГА Олег Кипер.

Кроме того, во время массированных обстрелов над территорией Львовщины зафиксировали по меньшей мере три китайских разведывательных спутника SAR. Как пишет издание Милитарный со ссылкой на мониторинговый сервис Heavens Above, Китай помогает России в нанесении ударов по Украине, предоставляя разведывательные данные для запусков ракет и дронов.

О персоне: Игорь Терехов

Терехов Игорь Александрович - украинский чиновник, политик и деятель местного самоуправления. Городской голова Харькова с 11 ноября 2021 года. С 2015 года до 11 ноября 2021 года был депутатом Харьковского городского совета, с 2020 года - председателем фракции партии "Блок Кернеса - Успешный Харьков", пишет Википедия.

"Руку не чувствую": путинистка Успенская показалась после сложной операции

10:09

Цены опустошают кошелек: в Украине подорожал ряд популярных продуктов

09:56

РФ атакует Украину ударными дронами с новой стратегией: в Le Monde узнали детали

