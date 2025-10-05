Китай помогал России бить по Львовщине: ракеты и дроны наводились спутниками

На момент атаки над Украиной было три китайских спутника.

Китай помогает России бить по Украине ракетами и дронами. В момент массированного обстрела над Львовской областью летали по меньшей мере три китайских разведывательных SAR-спутника. Об этом сообщает Милитарный со ссылкой на мониторинговый сервис Heavens Above который отслеживает перемещение спутников.

В период с 00:00 до 11:30 над Львовом девять раз пролетели три китайских спутника Yaogan 33, Yaogan 33-03 и Yaogan 33-04. В 6 часов утра над регионом был оптический разведывательный спутник Yaogan 34.

Известно, что китайские разведывательные спутники пролетают не только западными регионами. Они могут выполнять оптическую, радиолокационную и радиоэлектронную разведку.

Стоит отметить, что эти китайские спутники пролетают на низких орбитах - на высоте около 700 километров. Это позволяет им делать полный оборот вокруг планеты примерно каждые 90 минут.

Передача Китаем спутниковых разведданных России

Ранее Главред со ссылкой на Службу внешней разведки Украины сообщал, что Киев уже фиксировал случаи передачи Китаем России спутниковых разведывательных данных. Враг использовал эти данные для нанесения ракетных ударов по Украине. Под ударами были объекты, которые принадлежат иностранным инвесторам.

"Оно направлено на выявление и уточнение координат стратегических целей для дальнейшего их поражения. Мы наблюдаем, что среди этих целей могут быть и объекты, принадлежащие зарубежным компаниям", - отметил он.

Ответ Китая на обвинения

Офис представителя внешнеполитического ведомства на запрос корреспондента Укринформа в КНР заявил, что Министерству иностранных дел КНР якобы неизвестно о предоставлении китайских данных спутниковой разведки России, которые оккупанты использовали для нанесения ракетных ударов по Украине. Там пытаются убедить Киев в том, что Китай якобы придерживается честной и объективной позиции относительно войны.

"Нам неизвестна ситуация, о которой вы упомянули ... Позиция Китая по "украинскому кризису" (так в КНР официально называют захватническую российскую войну против Украины - ред.) всегда была открытой, честной, объективной и беспристрастной, что широко признается международным сообществом", - говорится в сообщении.

Стоит отметить, что МИД Китая не отрицает указанный факт и не выразил возмущение по этому поводу.

