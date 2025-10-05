Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Война

Китай помогал России бить по Львовщине: ракеты и дроны наводились спутниками

Ангелина Подвысоцкая
5 октября 2025, 22:06
139
На момент атаки над Украиной было три китайских спутника.
Китай помогал России бить по Львовщине: ракеты и дроны наводились спутниками
Китай передает России данные со спутников / Коллаж: Главред, фото Pixabay/pride1979, apixabay/glaborde7

Китай помогает России бить по Украине ракетами и дронами. В момент массированного обстрела над Львовской областью летали по меньшей мере три китайских разведывательных SAR-спутника. Об этом сообщает Милитарный со ссылкой на мониторинговый сервис Heavens Above который отслеживает перемещение спутников.

В период с 00:00 до 11:30 над Львовом девять раз пролетели три китайских спутника Yaogan 33, Yaogan 33-03 и Yaogan 33-04. В 6 часов утра над регионом был оптический разведывательный спутник Yaogan 34.

Известно, что китайские разведывательные спутники пролетают не только западными регионами. Они могут выполнять оптическую, радиолокационную и радиоэлектронную разведку.

видео дня

Стоит отметить, что эти китайские спутники пролетают на низких орбитах - на высоте около 700 километров. Это позволяет им делать полный оборот вокруг планеты примерно каждые 90 минут.

Передача Китаем спутниковых разведданных России

Ранее Главред со ссылкой на Службу внешней разведки Украины сообщал, что Киев уже фиксировал случаи передачи Китаем России спутниковых разведывательных данных. Враг использовал эти данные для нанесения ракетных ударов по Украине. Под ударами были объекты, которые принадлежат иностранным инвесторам.

"Оно направлено на выявление и уточнение координат стратегических целей для дальнейшего их поражения. Мы наблюдаем, что среди этих целей могут быть и объекты, принадлежащие зарубежным компаниям", - отметил он.

Ответ Китая на обвинения

Офис представителя внешнеполитического ведомства на запрос корреспондента Укринформа в КНР заявил, что Министерству иностранных дел КНР якобы неизвестно о предоставлении китайских данных спутниковой разведки России, которые оккупанты использовали для нанесения ракетных ударов по Украине. Там пытаются убедить Киев в том, что Китай якобы придерживается честной и объективной позиции относительно войны.

"Нам неизвестна ситуация, о которой вы упомянули ... Позиция Китая по "украинскому кризису" (так в КНР официально называют захватническую российскую войну против Украины - ред.) всегда была открытой, честной, объективной и беспристрастной, что широко признается международным сообществом", - говорится в сообщении.

Стоит отметить, что МИД Китая не отрицает указанный факт и не выразил возмущение по этому поводу.

Другие новости:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

война в Украине КНР вторжение России ракетный удар атака дронов
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Белгородская область в блэкауте: ракета влупила по российской энергетике

Белгородская область в блэкауте: ракета влупила по российской энергетике

23:06Мир
Для ударов по НПЗ РФ Украина уже использует "Фламинго" - The Economist

Для ударов по НПЗ РФ Украина уже использует "Фламинго" - The Economist

22:22Украина
Китай помогал России бить по Львовщине: ракеты и дроны наводились спутниками

Китай помогал России бить по Львовщине: ракеты и дроны наводились спутниками

22:06Война
Реклама

Популярное

Ещё
Карта Deep State онлайн за 5 октября: что происходит на фронте (обновляется)

Карта Deep State онлайн за 5 октября: что происходит на фронте (обновляется)

Гороскоп на завтра 6 октября: Ракам - финансовые потери, Стрельцам - хорошие новости

Гороскоп на завтра 6 октября: Ракам - финансовые потери, Стрельцам - хорошие новости

Гороскоп на неделю с 6 по 12 октября: Девам - серьезные перемены, Ракам - обман

Гороскоп на неделю с 6 по 12 октября: Девам - серьезные перемены, Ракам - обман

Во Львове прогремели мощные взрывы: РФ ударила дронами и ракетами "Кинжал"

Во Львове прогремели мощные взрывы: РФ ударила дронами и ракетами "Кинжал"

РФ ночью атаковала Украину сотнями дронов, "Калибрами", Х-101 и "Кинжалами"

РФ ночью атаковала Украину сотнями дронов, "Калибрами", Х-101 и "Кинжалами"

Последние новости

23:47

Мама и папа на стиле: Леся Никитюк поделилась редким фото с женихом-военным

23:16

Это не просто "ковер": какую ловушку скрывает опавшие листья для водителей

23:06

Белгородская область в блэкауте: ракета влупила по российской энергетикеВидео

22:22

Для ударов по НПЗ РФ Украина уже использует "Фламинго" - The Economist

22:06

Китай помогал России бить по Львовщине: ракеты и дроны наводились спутниками

Путин поставил себе дедлайн в полгода, он откроет "второй фронт" против Запада - ЧаленкоПутин поставил себе дедлайн в полгода, он откроет "второй фронт" против Запада - Чаленко
21:57

Зимний сон без вредителей: эффективные методы обработки сада после опадения листьевВидео

21:08

"Излучала тепло и вдохновение": умерла 20-летняя украинская художественная гимнастка

20:42

"Целью не является поражение РФ": Фицо сделал резкое заявление о войне в Украине

20:41

Молчунья Ева Бушмина засветилась в Киеве - детали

Реклама
20:05

Температура опустится до 0: названы регионы, где будет мокрый снег и дождь

20:02

Убийство украинки в США: в одном из штатов приняли "Закон Ирины"

19:54

Даст ли Трамп Томагавки Украине?мнение

19:52

"Агрессор" требует "справедливости" - в РФ возмущены решением ФИФА по Израилю

19:43

Почему отец короля Даниила Галицкого "был крокодилом": историк раскрыл нюансВидео

19:37

Четыре знака зодиака, которые становятся самыми ленивыми мужьями

19:26

Китайский гороскоп на завтра 6 октября: Крысам - нервы, Обезьянам - стресс

18:52

"Эй, тыл, дай нам людей": технологии на войне не спасут, когда у врага больше военных

18:47

Страна под атакой жесткой магнитной бури: на Украину обрушился 5-балльный шторм

18:47

Зеленский дал срочное поручение после удара по энергетике: детали

18:01

Атака РФ по Украине: Путин смеется над Западом, уверен Зеленский

Реклама
17:59

Ученые открыли новый способ измерения времени - что меняетсяВидео

17:42

Тело искали под завалами: на Львовщине погибла 15-летняя девочка с семьейФото

17:36

Надя Дорофеева оказалась во Львове во время атаки РФ

17:32

"Взяли регион в полукольцо": Игнат назвал особенность массированного удара РФ

17:07

Мобилизация усилится: ТЦК будут вызывать голосовавших на выборах

16:30

Россия нанесла самый мощный удар по Львову с начала войнымнение

16:17

Люди, родившиеся в эти даты, будут самыми преданными друзьями

15:50

Считали сокровищем и носили как талисман: раскрыт секрет стеклянных шариков из СССРВидео

15:34

В Винницкой области рыбак поймал трофейную рыбу: "речной монстр" весит 40 кг

15:14

Почему 6 октября нельзя тяжело работать: какой церковный праздник

15:12

Угроза блэкаута и риски для отопительного сезона: новые детали удара РФ

14:42

Россия запустила по Украине более 500 ракет и дронов - названа основная цель атаки

14:29

Невеста в шоке: подруга отказалась идти к алтарю из-за странной причины

14:29

Время сделать запасы: в Украине резко подорожают популярные продукты

14:18

Закричала и отвернулась: беременная Бех-Романчук узнала пол первенцаВидео

14:06

Передача Украине ракет Tomahawk - Путин выступил с громким заявлениемВидео

13:50

Осень подготовила сюрпризы на 6 октября: где завтра понадобится зонт

13:39

Безработная Оксана Баюл распродает имущество в США - подробности

13:23

Под Покровском ВСУ перешли в контратаку: что удалось отвоевать у врага

12:59

Забудьте про скребки: гениальный способ моментально убирает жир со стекла духовкиВидео

Реклама
12:46

"Все погибли": щемящие подробности о семье, которую убила РФ во Львовской области

12:21

Путин может открыть второй фронт в войне - раскрыт тревожный сценарий

12:18

Любовный гороскоп на неделю с 6 по 12 октября

12:07

Прицельный удар дрона: РФ убила на Донбассе известного французского журналиста

11:07

Финансовый гороскоп на неделю с 6 по 12 октября

11:02

Погибла целая семья из 4 человек: появились новые детали ночного обстрелаФото

10:56

Прорыв в переговорах Украины и РФ: в Турции назвали главное условие

10:41

В Украину возвращается тепло: в каких регионах разогреет до +23 °С

10:36

Гороскоп Таро на неделю с 6 по 12 октября: Водолеям - сомнения, Рыбам - сказка

10:00

Путин будет прощупывать Европу, его аппетиты растут - Бондарев

Новости Украины
Новости КиеваТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитика
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещьКакая ошибка при поливе растений может их убить
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2025
Новости шоу бизнеса
Ольга СумскаяФилипп КиркоровЕлена ЗеленскаяАни ЛоракКейт МиддлтонАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя КаменскихПотапВиталий КозловскийСофия Ротару
Синоптик
Погода на завтраПылевая буряПрогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодня
Мода и красота
Красивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре ТанаЖенские стрижкиОкрашивание волос
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют
Рецепты
СалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное менюЗакуски
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесе
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кум
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
Культура
Почему Волынскую область не назвали ЛуцкойОткуда на самом деле взялись украинцыПочему именно Киев стал столицей УкраиныКак Россия украла у Украины гимн

©2002-2025, Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять