Китай помогает РФ наводить по спутнику ракетные удары по Украине – СВР

Подтверждено сотрудничество на высоком уровне между Россией и Китаем в сфере спутниковой разведки.

Главное:

РФ и КНР сотрудничают в сфере спутниковой разведки

Данные выявляют цели в Украине для последующего их поражения

Служба внешней разведки Украины зафиксировала случаи передачи Китаем России спутниковых разведывательных данных.

Они используются для нанесения ракетных ударов по украинской территории, включая объекты, принадлежащие иностранным инвесторам, сообщил Укринформу представитель украинской внешней разведки Олег Александров.

По его словам, существует подтверждённое сотрудничество на высоком уровне между Россией и Китаем в сфере спутниковой разведки над территорией Украины.

"Оно направлено на выявление и уточнение координат стратегических целей для последующего их поражения. Мы наблюдаем, что среди этих целей могут быть и объекты, принадлежащие зарубежным компаниям", — отметил он.

В то же время в разведке отказались уточнять, какие именно объекты на территории Украины были атакованы с использованием китайских спутниковых данных.

Позиция КНР по войне в Украине: мнение эксперта

Политолог и директор Центра анализа и стратегии Игорь Чаленко высказался по поводу позиции Китая в вопросе урегулирования войны, развязанной Россией против Украины.

В интервью изданию "Главред" он отметил, что Пекин рассматривает ситуацию вокруг российско-украинского конфликта как возможность укрепить свои позиции на международной арене и получить стратегическое преимущество над Соединёнными Штатами.

Ранее сообщалось о том, что Китай и Индия оказались под угрозой мощных санкций. Евросоюз планирует добиться введения ограничительных мер против Китая за его скрытую поддержку РФ.

Как писал ранее Главред, Китай поддерживает переговоры между Украиной и Россией. В Пекине считают, что процесс урегулирования войны достиг "критического момента".

Напомним, СМИ писали, что якобы Китай может сыграть роль в политическом или дипломатическом урегулировании войны против Украины. Однако ожидать от Пекина активного участия в таких переговорах не стоит.

Служба внешней разведки Украины (СВР) создана в 2004 году на базе Департамента разведки и разведподразделений региональных органов Службы безопасности Украины для осуществления разведывательной деятельности в политической, экономической, военно-технической, научно-технологической, информационной и экологической сферах.

