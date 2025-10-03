Китай 'резко включается': неожиданный прогноз завершения войны в Украине

Китай ставит задачу за счет темы российско-украинской войны оказаться в выигрыше по сравнению с США, считает Игорь Чаленко.

Китай выбрал стратегию по войне в Украине

Важное из заявлений Чаленко:

Китай стремится сделать себя главным бенефициаром мирного урегулирования

КНР не дает никакой конкретики, но планирует "резко включиться" в урегулирование

Политолог, директор Центра анализа и стратегии Игорь Чаленко прокомментировал позицию Китая в контексте урегулирования войны РФ против Украины.

Как подчеркнул он в интервью Главреду, Китай ставит задачу за счет темы российско-украинской войны оказаться в выигрыше по сравнению с США.

"То есть получить лучшую позицию в двустороннем торговом соглашении с Соединенными Штатами, закрепиться экономически на российском внутреннем рынке. Мы же видим, что там есть договоренности по "Силе Сибири-1", увеличению поставок российского газа, строительству "Силы Сибири-2" и так далее. Но опять же - газ по более низким ценам. То есть китайцы выбили для себя очень серьезный дисконт, фактически почти внутреннюю российскую цену", - отметил эксперт.

Инфографика: Главред

По его мнению, Китай стремится сделать себя едва ли не главным бенефициаром мирного урегулирования в Украине.

"Он (Китай, - ред.) хочет показать, что Трамп за 9-10 месяцев президентства, несмотря на свои обещания завершить войну за 24 часа, этого сделать не смог. А вот когда Китай условно включится в эту тему публично на "последней миле", то именно он получит лавры победителя. Это, кстати, очень схожая ситуация с тем, как несколько лет назад произошло примирение Саудовской Аравии и Ирана. Соединенные Штаты долго пытались играть в этой ситуации ключевую роль, а потом пришел Китай и - оп! - уже есть договоренности. Таким образом действует Китай и сейчас: сначала не давая никакой конкретики, максимально завуалировано, но в нужный момент резко включается, чтобы получить результат", - добавил Чаленко.

Поддержка РФ Китаем: мнение эксперта

Дипломат и директор Центра оборонных стратегий Александр Хара прокомментировал укрепление связей между Китаем и Россией на фоне продолжающейся войны против Украины. По его словам, Пекин заинтересован в поражении Украины или, как минимум, в установлении нового баланса, благоприятного для Москвы. Совокупность внутренних, экономических и геополитических факторов определяет текущую позицию Китая — стремление расширить своё влияние и сыграть ключевую роль в формировании новой архитектуры международных отношений.

Ранее сообщалось о том, что Китай и Индия оказались под угрозой мощных санкций. Евросоюз планирует добиться введения ограничительных мер против Китая за его скрытую поддержку РФ.

Как писал ранее Главред, Китай поддерживает переговоры между Украиной и Россией. В Пекине считают, что процесс урегулирования войны достиг "критического момента".

Напомним, СМИ писали, что якобы Китай может сыграть роль в политическом или дипломатическом урегулировании войны против Украины. Однако ожидать от Пекина активного участия в таких переговорах не стоит.

О персоне: Игорь Чаленко Игорь Олегович Чаленко - украинский политолог, общественный деятель и эксперт по международной политике. Он является руководителем общественной организации "Центр анализа и стратегий" (ЦАС), созданной в 2018 году в Киеве, а также директором Благотворительного фонда "Развитие Киевщины", действующего с 2011 года. Исследует вопросы внешней политики, международных отношений, безопасности и влияния российской пропаганды. Активно в медиа комментирует ход войны России против Украины, переговорные процессы, политику Запада в отношении Украины и роль международных игроков.

