Ученые раскрыли тайны прошлого: как находка в Китае переписывает историю человечества

Руслан Иваненко
2 октября 2025, 00:56
Исследователи использовали 3D-сканирование и моделирование, чтобы восстановить первоначальную форму поврежденного черепа.
Ученые подтвердили, что находка "Юньсянь 2" принадлежит Homo longi / коллаж: Главред, фото: pixabay, ua.depositphotos.com

Вы узнаете:

  • Как Homo longi сосуществовали с неандертальцами и ранними Homo sapiens
  • Почему эта находка меняет представление о происхождении человека

Археологи в провинции Хубэй (Китай) обнаружили уникальную находку - человеческий череп, которому около одного миллиона лет. Открытие, известное под названием "Юньсянь 2", может существенно изменить научное представление о происхождении современного человека и его сосуществования с другими видами. Об этом пишет издание BBC.

Главред решил рассказать о сенсационной находке, которая отодвигает начало формирования современного человека на полмиллиона лет назад и открывает новые горизонты для изучения человеческой эволюции.

Согласно исследованию, опубликованному в журнале Science, череп сначала относили к Homo erectus. Однако с помощью современных методов 3D-сканирования и генетического анализа ученые установили, что он принадлежал Homo longi - виду, который существовал параллельно с неандертальцами и ранними Homo sapiens.

Новые горизонты исследований и значение открытия

Профессор Сицзюнь Ни из Фуданьского университета отметил, что первые результаты казались настолько невероятными, что требовали многочисленных проверок. Однако все дальнейшие анализы подтвердили их достоверность.

Специалисты подчеркивают, что это открытие отодвигает эволюционную шкалу развития человека по меньшей мере на 500 тысяч лет назад. Таким образом, появление Homo sapiens могло начаться значительно раньше, чем считалось, и не только в Африке, но и в Азии.

Профессор Крис Стрингер из Британского музея естественной истории считает, что это открывает перспективу новых находок: возможно, на разных континентах еще ждут ученых останки возрастом до миллиона лет. В то же время другие исследователи, в частности эволюционный генетик Айлуин Скали из Кембриджа, призывают к осторожности, подчеркивая сложность точной датировки.

Взаимодействие человеческих видов и значение открытия

По подсчетам ученых, около 800 тысяч лет назад на Земле одновременно обитали три ветви человечества - Homo longi, неандертальцы и ранние Homo sapiens. Они могли контактировать, взаимодействовать и даже скрещиваться.

Восстановление поврежденных останков с помощью цифровых технологий подтвердило, что "Юньсянь 2" принадлежит к более развитой человеческой группе, чем считалось. Это открытие может стать ключевым для понимания эволюции и объяснить многочисленные предыдущие археологические загадки.

Об источнике: BBC

Британская телерадиомобильная корпорация (англ. British Broadcasting Corporation, аббревиатура BBC) - британская компания общественного телерадиовещания.

По количеству слушателей крупнейшая телерадиовещательная компания в мире. В штате корпорации работает более 22 000 человек во всем мире (в том числе и в Украине), более 16 000 из которых работают в государственном секторе, пишет Википедия.

