Совсем не библейский - ученые раскрыли, каким будет Апокалипсис и что уничтожит человечество

Юрий Берендий
29 сентября 2025, 20:45
Ученые предупреждают, что главными угрозами для человечества становятся ядерная война, биологическое оружие, искусственный интеллект и изменение климата.
Каким будет конец света - ученые раскрыли сценарий апокалипсиса / Коллаж Главред, фото: ua.depositphotos.com

Сценарии конца света волнуют человечество еще со времен древних цивилизаций, однако современные ученые убеждены, что реальный апокалипсис будет гораздо мрачнее, чем библейские истории о Судном дне. Об этом говорится в материале Daily Mail.

Главред выяснил из-за чего возможен конец света.

Апокалипсис в научном измерении

"Апокалипсис - это древняя идея, которая берет свое начало в религии, но вымирание - это удивительно современная идея, основанная на научных знаниях о природе. Когда мы говорим о вымирании, мы представляем себе исчезновение человеческого вида и бесконечное существование остальной Вселенной в ее бесконечности без нас", - указывает доктор Томас Мойниган, исследователь Центра изучения экзистенциальных рисков Кембриджского университета.

По мнению экспертов, главные риски для человечества создает не природа, а сам человек.

Ядерная война - угроза нового масштаба

Наибольшую опасность ученые связывают с ядерным конфликтом.

"Новые исследования показывают, что даже относительно региональный ядерный конфликт может привести к глобальным климатическим последствиям... Обломки от пожаров в центрах городов поднимутся в стратосферу, где они затмят солнечный свет, что приведет к потере урожая", - говорит доктор Мойниган.

Моделирование показывает, что даже ограниченный обмен ударами между Индией и Пакистаном лишит 2,5 миллиарда человек пищи минимум на два года, а глобальная война приведет к голоду более 5 миллиардов человек.

Ядерное оружие, страны с ядерным оружием инфографика
/ Инфографика: Главред

Искусственные биологические оружия

Еще одним фактором риска является возможность создания синтетических патогенов.

"Природные пандемии остаются очень серьезной угрозой, но они, скорее всего, не приведут к полному вымиранию человечества. Однако искусственные пандемии могут быть специально разработаны для достижения максимальной эффективности, что невозможно в природе", - отметил Отто Бартен, основатель Existential Risk Observatory.

Ученые предостерегают: с развитием технологий растет риск того, что создание такого оружия станет доступным все более широкому кругу людей.

Неконтролируемый искусственный интеллект

Особую тревогу вызывает перспектива появления сверхразумного ИИ.

"Если ИИ станет умнее нас и также станет агентом, то есть способным придумывать собственные цели и действовать в соответствии с ними... Проблема заключается в том, что невозможно предсказать действия чего-то, что несравненно умнее тебя", - добавил доктор Мойниган.

По его мнению, именно развитие неконтролируемого ИИ может стать самой большой угрозой для выживания человечества.

Может ли климат уничтожить человечество

Эксперты также изучают риски, связанные с изменением климата.

"Изменение климата также является экзистенциальным риском, то есть может привести к полному уничтожению человечества, но вероятность этого составляет менее одного к тысяче", - говорит господин Бартен.

Он объясняет, что неконтролируемые климатические процессы могут запустить эффект, который сделает Землю непригодной для жизни. Такой сценарий маловероятен в ближайшем будущем, но с большой вероятностью произойдет через миллиарды лет вследствие изменений Солнца.

Ранее Главред сообщал о том, что восстание машин близко: прогноз неизбежного уничтожения человечества ИИ. Эксперты по искусственному интеллекту Элиэзер Юдковски и Нейт Соарес выступили с тревожным предупреждением: по их мнению, ИИ может незаметно манипулировать людьми, заставляя их создавать армию роботов, которая в будущем будет угрожать всему человечеству. Как сообщает LadBible, аналитики оценивают вероятность такого катастрофического сценария в пределах 95-99,5%.

Об источнике: Daily Mail

Daily Mail - британская ежедневная таблоидная газета среднего сегмента, основанная в 1896 году, а также новостной веб-сайт, издаваемый в Лондоне. По состоянию на 2020 год это была самая высокооплачиваемая газета в Великобритании. Ее сестринская газета The Mail on Sunday была основана в 1982 году, шотландское издание было основано в 1947 году, а ирландское - в 2006 году. Контент из газеты появляется на веб-сайте MailOnline, хотя веб-сайт управляется отдельно и имеет собственного редактора, сообщает Википедия.

