Невероятное открытие: найден клад византийских времен с сотней золотых монет

Алексей Тесля
27 сентября 2025, 05:05
Это одно из наиболее впечатляющих сокровищ византийской эпохи, обнаруженных в Израиле.
Найден невероятный клад / Коллаж Главред

В Израиле археологи сделали важное открытие — был найден клад, датируемый византийской эпохой.

В его составе — 97 золотых монет, возраст которых оценивается в 1400–1500 лет, а также множество ювелирных украшений, сообщает издание Israel Hayom.

Раскопки проводились учёными из Хайфского университета на месте древнего города. Найденные монеты относятся к периоду между правлением императора Юстина I (518–527 гг.) и началом правления императора Ираклия (610–613 гг.).

Доктор Майкл Айзенберг из Института археологии Цинмана при Хайфском университете подчеркнул уникальность находки.

"Это одно из наиболее впечатляющих сокровищ византийской эпохи, обнаруженных в Израиле. Оно ценно тем, что сочетает в себе золотые монеты и ювелирные изделия, относящиеся к разным этапам правления византийских императоров", - рассказал он.

Неожиданная находка: ценный клад

79-летний Майкл Хэмсон из Ковена (графство Стаффордшир) стал владельцем удивительной находки — в унаследованном доме XVIII века он обнаружил ценную коллекцию старинных замков. Эксперты оценили её в несколько тысяч долларов.

Смотрите видео - золотое древнее сокровище в Белой Церкви:

В Белой Церкви Киевской области нашли золотые украшения, вероятно, второй половины XVII в. На сокровища наткнулись при подготовке строительства Центра молодежи в центре города.

А первым ценным экспонатом в почве была замечена студентка второго курса исторического факультета. Журналист ТСН Дмитрий Фурдак пообщался с ней и рассмотрел золото времен Гетманщины.

Об источнике: "Сніданок з 1+1"

"Сніданок з 1+1" - утреннее шоу телеканала 1+1 производства 1+1 Media. Программа длится три часа и является самым длинным в Украине утренним шоу в прямом эфире. "Сніданок з 1+1" подает новости, развлечения, полезные советы и интервью с интересными гостями в прямом эфире. Программа содержит несколько утренних выпусков ТСН, сообщает Википедия.

"Сніданок з 1+1" имеет собственную музыкальную студию, поэтому в программе звучит живая музыка. На YouTube канал "Сніданку з 1+1" подписано более 500 тысяч пользователей.

