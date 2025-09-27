Невероятное открытие: найден клад византийских времен с сотней золотых монет

Вы узнаете:
- Найден клад, датируемый византийской эпохой
- В его составе — 97 золотых монет
В Израиле археологи сделали важное открытие — был найден клад, датируемый византийской эпохой.
В его составе — 97 золотых монет, возраст которых оценивается в 1400–1500 лет, а также множество ювелирных украшений, сообщает издание Israel Hayom.
Раскопки проводились учёными из Хайфского университета на месте древнего города. Найденные монеты относятся к периоду между правлением императора Юстина I (518–527 гг.) и началом правления императора Ираклия (610–613 гг.).
Доктор Майкл Айзенберг из Института археологии Цинмана при Хайфском университете подчеркнул уникальность находки.
"Это одно из наиболее впечатляющих сокровищ византийской эпохи, обнаруженных в Израиле. Оно ценно тем, что сочетает в себе золотые монеты и ювелирные изделия, относящиеся к разным этапам правления византийских императоров", - рассказал он.
Неожиданная находка: ценный клад
79-летний Майкл Хэмсон из Ковена (графство Стаффордшир) стал владельцем удивительной находки — в унаследованном доме XVIII века он обнаружил ценную коллекцию старинных замков. Эксперты оценили её в несколько тысяч долларов.
Смотрите видео - золотое древнее сокровище в Белой Церкви:
В Белой Церкви Киевской области нашли золотые украшения, вероятно, второй половины XVII в. На сокровища наткнулись при подготовке строительства Центра молодежи в центре города.
А первым ценным экспонатом в почве была замечена студентка второго курса исторического факультета. Журналист ТСН Дмитрий Фурдак пообщался с ней и рассмотрел золото времен Гетманщины.
