Невероятное открытие: найден клад византийских времен с сотней золотых монет

Это одно из наиболее впечатляющих сокровищ византийской эпохи, обнаруженных в Израиле.

Найден клад, датируемый византийской эпохой

В его составе — 97 золотых монет

В Израиле археологи сделали важное открытие — был найден клад, датируемый византийской эпохой.

В его составе — 97 золотых монет, возраст которых оценивается в 1400–1500 лет, а также множество ювелирных украшений, сообщает издание Israel Hayom.

Раскопки проводились учёными из Хайфского университета на месте древнего города. Найденные монеты относятся к периоду между правлением императора Юстина I (518–527 гг.) и началом правления императора Ираклия (610–613 гг.).

Доктор Майкл Айзенберг из Института археологии Цинмана при Хайфском университете подчеркнул уникальность находки.

"Это одно из наиболее впечатляющих сокровищ византийской эпохи, обнаруженных в Израиле. Оно ценно тем, что сочетает в себе золотые монеты и ювелирные изделия, относящиеся к разным этапам правления византийских императоров", - рассказал он.

Неожиданная находка: ценный клад

