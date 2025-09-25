Загадка тысячелетия: археологи приблизились к открытию Эдемского сада

Археологи выдвигают гипотезу, что райский сад мог находиться на дне нынешнего Персидского залива.

Археологи ищут древние находки / коллаж: Главред, фото: скриншот

Вы узнаете:

Археологи выдвигают гипотезу, что райский сад мог находиться на дне нынешнего Персидского залива

Одна из современных теорий связывает исчезновение Эдема с глобальным потеплением

На протяжении веков Эдемский сад оставался загадкой, балансируя между древними легендами и исторической памятью. Но благодаря последним достижениям в области археологии и спутниковых технологий этот извечный вопрос снова оказался в центре внимания: существовал ли Эдем на самом деле, и если да — где именно?

В новой статье Daily Galaxy поднимается этот вопрос, вдохновлённый современными данными дистанционного зондирования, географического моделирования и новой интерпретацией библейских текстов.

Археологи выдвигают гипотезу, что райский сад мог находиться на дне нынешнего Персидского залива — месте, затопленном ещё в эпоху таяния ледников.

Некоторые учёные по-прежнему воспринимают повествование о рае как чистую аллегорию, символический рассказ из книги Бытия. Однако есть и те, кто считает, что история имеет реальные корни — особенно в регионе южной Месопотамии (современный Ирак), богатом водными ресурсами и плодородной почвой.

Согласно этой теории, болота возле Басры — где сливаются Тигр и Евфрат — могли вдохновить древних на создание образа райского сада. Именно здесь зародились первые цивилизации, построившие развитую ирригационную систему и сады, напоминающие библейские.

Историки также указывают на культурное наследие шумеров и вавилонян, которые создавали впечатляющие зелёные уголки в сердце пустыни. Широкий регион, известный как Плодородный полумесяц, включающий территории Ирака, Сирии, Ливана и Израиля, считается колыбелью человеческой цивилизации — местом появления первых городов и форм управления.

Возможно, Эдем — это не точка на карте, а поэтическое описание богатой и процветающей земли, некогда простиравшейся между великими реками.

Одна из современных теорий связывает исчезновение Эдема с глобальным потеплением, которое произошло по окончании последнего ледникового периода. Повышение уровня моря могло затопить обширный, плодородный регион, скрыв его под водами Персидского залива.

Для большинства современных богословов Эдемский сад — прежде всего символ, а не конкретное место. Тем не менее, поиски райского уголка на Земле продолжаются. Идея утраченного рая, скрытого под слоями истории или под толщей воды, по-прежнему захватывает воображение и вдохновляет новые исследования.

