У Земли появилась еще одна Луна - открытие астрономов может изменить мир

Юрий Берендий
15 сентября 2025, 16:38
86
Астрономы открыли новый квазиспутник Земли - астероид 2025 PN7, который уже десятилетиями движется рядом с нашей планетой по уникальной орбите.
У Земли появилась еще одна Луна - открытие астрономов может изменить мир
Спутники планеты Земля - у Земли появилась еще одна Луна / Коллаж Главред, фото: pixabay

Астрономы сообщили об открытии нового квазиспутника Земли под названием 2025 PN7, который уже десятилетиями вращается рядом с нашей планетой. Об этом сообщает Daily Mail.

Главред выяснил, что известно о новом спутнике Земли.

Новый квазиспутник 2025 PN7

В течение миллиардов лет Земля имела только один естественный спутник - Луну. Но теперь исследователи обнаружили еще одно небесное тело, которое сопровождает нашу планету.

Эксперты из обсерватории Pan-STARRS на Гавайях зафиксировали квазиспутник "2025 PN7", который сопровождает Землю еще с 1960-х годов. Его диаметр составляет всего 19 метров.

Астрономы определили, что он находится на квазиорбите уже около 60 лет и будет оставаться рядом еще примерно столько же.

Как движется новый спутник

В отличие от нашей Луны, квазиспутник не вращается вокруг Земли, а движется вокруг Солнца по почти идентичной орбите с нашей планетой.

"Эти квазиспутники на орбитах, похожих на земную, полны сюрпризов", - рассказал Live Science соавтор исследования Карлос де ла Фуэнте Маркос из Мадридского университета Комплутенсе.

Ученый подчеркнул, что новый объект было сложно обнаружить.

"Этот новый квазиспутник мал, тусклый, и окна видимости с Земли довольно неблагоприятные, поэтому неудивительно, что он так долго оставался незамеченным", - добавляет он.

Чем отличается от Луны

Хотя может показаться, что 2025 PN7 вращается вокруг Земли, на самом деле он не связан гравитационно с нашей планетой.

Квазиспутник меняет расстояние от Земли от 4,5 миллиона км до 59 миллионов км. Он присоединяется к шести другим известным объектам, но получил титул "самого маленького и наименее стабильного".

Что известно о квазиспутниках

Астрономы впервые открыли квазиспутник еще в 1991 году, когда некоторые ученые считали его даже инопланетным зондом. Теперь такие объекты официально относят к группе астероидов Арджуны, движущихся синхронно с Землей.

"Более чем через три десятилетия сейчас общепризнано, что такие объекты являются естественными и образуют вторичный пояс астероидов, который занимает область, в которой система Земля-Луна вращается вокруг Солнца", - пишут исследователи.

Обсерватория Веры Рубин в Чили уже готовится к поиску новых квазиспутников и может сделать громкие открытия.

Почему это открытие важно

Эксперты отмечают, что исследование квазиспутников поможет лучше понять происхождение астероидов и возможные угрозы для нашей планеты.

"Квазиспутники и мини-спутники - это частицы нашего космического соседства, и они несут информацию о том, откуда они происходят... Они могут происходить из главного пояса астероидов, от ударов по Луне или от распада более крупных объектов на подобных орбитах - ученые не знают наверняка", - заявили в The Planetary Society.

Специалисты добавляют, что исследование состава таких объектов может дать ответы на вопросы о природе астероидов и их опасности для Земли.

Об источнике: Daily Mail

Daily Mail - британская ежедневная таблоидная газета среднего сегмента, основанная в 1896 году, а также новостной веб-сайт, издаваемый в Лондоне. По состоянию на 2020 год это была самая высокооплачиваемая газета в Великобритании. Ее сестринская газета The Mail on Sunday была основана в 1982 году, шотландское издание было основано в 1947 году, а ирландское - в 2006 году. Контент из газеты появляется на веб-сайте MailOnline, хотя веб-сайт управляется отдельно и имеет собственного редактора, сообщает Википедия.

