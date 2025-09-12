Сахара и рядом не стояла: где находится самое горячее место на Земле

Самое горячее место на Земле оказалось намного жарче, чем считали ранее. Ученые показали, где именно находится самая жаркая точка планеты.

Когда заходит речь о самом горячем месте на планете, у большинства людей сразу возникает образ Долины Смерти в Калифорнии. Эта пустыня стала известной благодаря своему температурному рекорду, установленному более ста лет назад - 56,7 градуса Цельсия. Эта цифра десятилетиями считалась официальным мировым рекордом и часто упоминалась в учебниках и энциклопедиях. Но действительно ли Долина Смерти является самой горячей точкой на Земле? Главред расскажет подробнее.

Температура воздуха или поверхности

Как объясняют в видео на канале "Интересная наука", ключевое отличие заключается в способе измерения. Рекорд, зафиксированный в Долине Смерти, касался температуры воздуха: замер делали на высоте полтора метра над землей и в тени - так работает большинство метеостанций в мире.

Однако температура почвы или песка, находящихся под прямыми солнечными лучами, может быть значительно выше. Именно этот показатель дает более реальное представление о том, насколько экстремальной является жара. Для живых организмов контакт с раскаленной поверхностью намного опаснее, чем пребывание в относительно "прохладном" воздухе.

Ограничения традиционных измерений

Найти самое горячее место планеты только с помощью наземных метеостанций почти невозможно. Дело в том, что они расположены неравномерно. В густонаселенных регионах мира станции стоят на расстоянии нескольких километров друг от друга, а в пустынях ситуация совсем другая. Есть территории, где на 13 тысяч квадратных километров приходится всего одна станция. Это примерно площадь небольшой европейской страны!

Из-за такой неравномерности наиболее экстремальные точки остаются вне поля зрения исследователей, и именно там могут устанавливаться настоящие рекорды жары.

Измерения из космоса

Чтобы получить более полную картину, ученые NASA начали использовать спутники Terra и Aqua. Они оснащены специальными радиометрами, которые измеряют температуру поверхности Земли, а не воздуха. Приборы способны фиксировать средние значения для участков размером один квадратный километр, создавая своеобразную тепловую карту планеты.

Именно благодаря этим космическим измерениям удалось выявить новых "лидеров жары", которые оказались горячее Долины Смерти.

Настоящий рекордсмен: самое горячее место на планете

Согласно данным спутников, самый горячий квадратный километр Земли продемонстрировал температуру поверхности 70,7 градуса Цельсия. В исследованиях не называют точного расположения этой точки, но речь идет о пустыне, которая уже не раз претендовала на звание "самой жаркой" - Деште-Лут, но уже в другом месте.

Чтобы понять масштаб явления: температура более 70 градусов достаточна для свертывания белков яичного желтка. То есть, теоретически, в таком месте можно было бы приготовить яичницу просто на песке - без сковороды или плиты. Это ярко демонстрирует, насколько экстремальной может быть жара на нашей планете.

Почему эти исследования важны

Такие открытия имеют значение не только для установления рекордов. Они помогают ученым понять, как ведет себя климат в экстремальных условиях, и предсказать последствия глобального потепления. Пустыни становятся горячее, их границы расширяются, а жара все чаще достигает опасных значений даже в тех регионах, где раньше климат был мягким.

Итак, настоящие температурные рекорды можно зафиксировать только благодаря современным технологиям, позволяющим "заглянуть" в самые отдаленные уголки Земли. И сегодня мы уже точно знаем: наша планета способна удивлять даже там, где, казалось бы, все давно известно.

