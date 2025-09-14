Ученые нашли на Земле новый остров: в NASA узнали, где и как он появился

NASA связывает изменения с быстрым глобальным потеплением, вызванным человеческой деятельностью.

Снимки спутника зафиксировали полное исчезновение ледового "кольца" на Проу-Ноб

Из-за роста концентрации парниковых газов и повышения глобальных температур лёд стремительно отступил

Небольшой участок суши площадью около 5 квадратных километров, известный как Проу-Ноб на Аляске, ранее находился в самом сердце ледника Алсек, будучи полностью окружённым массивами льда.

Сегодня, как сообщает NASA, он стал полноценным островом, полностью отрезанным от материка, пишет Daily Mail.

Спутниковые данные подтверждают изменения

Снимки, полученные с американского спутника Landsat 8 в августе, зафиксировали полное исчезновение ледового "кольца", окружавшего Проу-Ноб. По данным NASA Earth Observatory, процесс превращения этой горы в остров, вероятно, произошёл в период с 13 июля по 6 августа.

Главная причина — ускоряющееся потепление

NASA связывает эти изменения с быстрым глобальным потеплением, вызванным человеческой деятельностью. Как объясняет научный автор Линдси Доерман, прибрежные районы юго-восточной Аляски быстро теряют ледяной покров, уступая место воде.

Историческая перспектива: от нунатака к острову

Даже в 1960-х годах, когда проводилась аэрофотосъёмка, Проу-Ноб всё ещё считался нунатаком — горой, выступающей из ледникового покрова. Однако со временем, из-за роста концентрации парниковых газов и повышения глобальных температур, лёд начал стремительно отступать.

В 1984 году спутник Landsat 5 зафиксировал, что западный край ледника уже соприкасается с озером, а к 1990-м годам его северный рукав отделился от небольшого островка. С 2018 года отступление льда резко ускорилось, и теперь гора оказалась полностью окружена водой.

Озёра на месте тающего льда

Доерман добавила, что ледники в этом регионе продолжают истончаться, на их границах появляются озёра из талой воды, что только ускоряет разрушение ледового покрова. Это ещё одно наглядное свидетельство стремительных изменений, происходящих в климатической системе планеты.

Изменение климата: что говорят ученые

В последние годы в Украине всё отчетливее проявляются признаки климатических изменений. Основным фактором этих перемен учёные называют глобальное потепление, вызванное увеличением количества парниковых газов в атмосфере.

Выбросы углекислого газа (CO₂), возникающие в результате сжигания угля, нефти и газа, вырубки лесов и работы промышленных предприятий, усиливают парниковый эффект — явление, при котором тепло удерживается в атмосфере и нарушает естественный климатический баланс.

Ранее Главред писал о том, что лютые зимы Украине уже не грозят. Украинцы удивляются, что вызвало изменение климата, ведь зимой уже не так холодно, а летом температура бьет все рекорды. Но этому есть объяснение.

Напомним, ранее сообщалось о том, что климат делает еду роскошью. Многие погодные явления, повлекшие этот рост цен, "были абсолютно беспрецедентными с исторической точки зрения".

