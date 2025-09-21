Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Научные факты

Проект "Куколка": инженеры показали "ковчег" для спасения человечества

Сергей Кущ
21 сентября 2025, 17:32
79
Корабль будет медленно вращаться, создавая искусственную гравитацию.
Инженеры показали "ковчег" для спасения человечества
Инженеры показали "ковчег" для спасения человечества / Коллаж Главред, фото: pixabay.com, projecthyperion

Вы узнаете:

  • Что собой представляет проект космического корабля
  • Что у него внутри

Однажды люди смогут отправиться в межзвёздное путешествие в один конец — за пределы Солнечной системы, к звёздам.

Именно для этого инженеры и архитекторы представили проект Chrysalis — гигантского "космического ковчега", рассчитанного на жизнь и развитие нескольких поколений людей в глубоком космосе, пишет The Daily Galaxy со ссылкой на конкурс Project Hyperion.

видео дня

Chrysalis: самодостаточный мир длиной 58 км

Корабль-колосс протянется на 58 километров и сможет вместить около 1000 человек. Его цель — доставить человечество в систему Альфа Центавра за сотни лет полёта. Но Chrysalis — это не просто транспорт, а полноценный самодостаточный мир в движении, где общество сможет выжить и эволюционировать вдали от Земли.

Проект "Куколка"
Проект "Куколка" / Фото: projecthyperion.org

Биомы и искусственная гравитация

Чтобы избежать разрушительного воздействия невесомости, корабль будет медленно вращаться, создавая искусственную гравитацию. Внутри разместят биомы, имитирующие земные экосистемы: от тропических лесов и хвойных зон до пустынь. Это обеспечит производство пищи, биоразнообразие и психологическое равновесие экипажа.

Энергию для систем корабля даст ядерный синтез, что позволит поддерживать автономность веками.

Символическое сердце корабля

Особая зона Chrysalis — "космический купол", прозрачный павильон высотой 130 метров. Здесь жители смогут наблюдать глубокий космос и собираться для общих мероприятий. Для них Солнце будет лишь тусклой звёздочкой вдали — символом дома, оставленного позади.

Схема корабля
Схема корабля / Фото: projecthyperion.org

Первое место за будущее

За продуманность инженерных решений, архитектурное видение и психологический подход концепт Chrysalis получил первую премию Инициативы межзвёздных исследований.

Инженеры подчеркивают: проект пока лишь концепция, но он показывает, что в будущем человечество сможет не просто покинуть Землю, а создать новую цивилизацию в космосе.

Напомним, ранее Главред сообщал о прорыве в медицине: капли заменяют очки для чтения и улучшают зрение надолго. Исследователи выяснили, что регулярное использование специальных глазных капель несколько раз в день может существенно улучшить зрение вблизи и стать альтернативой очкам. Эффект от такого лечения сохраняется годами, а во время проверки по таблице Эгера люди видят на 2-3 строки лучше без вспомогательных средств.

Также ранее в Украине удалось поймать на крючок краснокнижный вид: стало известно, откуда в Киеве редкая рыба. Рыбалка поймала в Днепре редкий улов - угря весом 1,2 кг. По словам ихтиолога Института зоологии Юлии Куцоконь, из-за деятельности человека эта рыба почти исчезла из украинских водоемов, а ее численность значительно сократилась и в пределах естественного ареала.

Вам может быть интересно:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

космос интересные новости
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Трамп внезапно изменил позицию: что будет с Польшей в случае эскалации

Трамп внезапно изменил позицию: что будет с Польшей в случае эскалации

18:02Мир
"Автоматически остановит Россию": Трамп раскрыл свой план окончания войны

"Автоматически остановит Россию": Трамп раскрыл свой план окончания войны

15:09Мир
"Уже фронтовой город": в ВСУ сделали заявление о Купянске и раскрыли детали

"Уже фронтовой город": в ВСУ сделали заявление о Купянске и раскрыли детали

14:38Фронт
Реклама

Популярное

Ещё
"Автоматически остановит Россию": Трамп раскрыл свой план окончания войны

"Автоматически остановит Россию": Трамп раскрыл свой план окончания войны

Гороскоп Таро на октябрь 2025: Овнам - прибыль, Тельцам - изобилие, Близнецам - подарок

Гороскоп Таро на октябрь 2025: Овнам - прибыль, Тельцам - изобилие, Близнецам - подарок

Карта Deep State онлайн за 21 сентября: что происходит на фронте (обновляется)

Карта Deep State онлайн за 21 сентября: что происходит на фронте (обновляется)

Большой церковный праздник: что ни в коем случае нельзя делать 21 сентября, приметы

Большой церковный праздник: что ни в коем случае нельзя делать 21 сентября, приметы

Гороскоп на завтра 22 сентября: Овнам - нежелательная поездка, Стрельцам - сюрприз

Гороскоп на завтра 22 сентября: Овнам - нежелательная поездка, Стрельцам - сюрприз

Последние новости

18:44

В Украине по прошествии веков нашли бесценные казацкие сокровища - что там было

18:26

Китай однозначно поддерживает РФ в войне: раскрыта главная причинаВидео

18:02

Трамп внезапно изменил позицию: что будет с Польшей в случае эскалацииВидео

17:32

Проект "Куколка": инженеры показали "ковчег" для спасения человечества

17:30

Ползла прямо у обочины: в Украине заметили редчайшую змею из Красной книги

Будет ли в Украине снег в сентябре: синоптик Птуха рассказала подробный прогноз для УкраиныБудет ли в Украине снег в сентябре: синоптик Птуха рассказала подробный прогноз для Украины
17:27

Начали кричать друг на друга - королевский прием Трампа закончился скандалом

17:11

Что нельзя резать в этот день: строгие приметы 22 сентября

16:22

НАТО может защитить несколько областей: прогноз бесполетной зоны над Украиной

16:08

Можно ли срезать ветки деревьев соседей над своим участком - поставлена точка в вопросеВидео

Реклама
15:50

"Концерт закончился приколом": Дантес травмировался прямо на сцене

15:23

Заморозки — не беда, а вкуснее еда: ТОП овощей, раскрывающих вкус на холодеВидео

15:09

"Автоматически остановит Россию": Трамп раскрыл свой план окончания войны

14:38

"Уже фронтовой город": в ВСУ сделали заявление о Купянске и раскрыли детали

14:35

Самая сложная загадка на внимательность: где спрятаны два лица

14:20

Последние теплые дни перед похолоданием: названа дата, когда пригреет до +27

14:11

Не просто привычка: почему собака лижет лапы и когда стоит бить тревогу

13:37

После долгой паузы: известная украинская группа хочет вернуться на Нацотбор

13:25

Путин убрал скандального генерала-"героя России": как он облажался в Украине

13:16

Почему не сбили российские самолеты над Эстонией - в Bild раскрыли нюанс

12:40

Под ударом вертолеты и не только: в ГУР раскрыли детали успешных ударов по КрымуВидео

Реклама
12:38

Любовный гороскоп на неделю с 22 по 28 сентября

12:24

Тени считались знаками: почему для предков 22 сентября было настоящим праздникомВидео

12:14

Китайский гороскоп на завтра 22 сентября: Драконам - мрачные мысли, Свиньям - риск

12:05

Путин попал в цугцванг, у Кремля осталось лишь два варианта – экономистВидео

11:50

Что может заставить Россию отступить в войне - Зеленский назвал единственный сценарийВидео

11:27

Финансовый гороскоп на неделю с 22 по 28 сентября

11:18

Карта воздушных тревог в Украине онлайн: что сбили за 21 сентября (обновляется)

11:17

Заморозки и -3 градуса: известно, когда в Украине начнется метеорологическая осень

11:11

Путин усилил удары по Украине: что решили на Западе по вводу войск

10:32

Гороскоп Таро на неделю с 22 по 28 сентября: Козерогам нужен отдых, Девам - прорыв

10:20

Украинцам стоит заменить пароли: нардеп предупредил о масштабном сливе данных

10:10

"Путин его обманывает": Келлог раскрыл отношение Трампа к главе Кремля

09:30

Отставка Козака и дроны в Польше - многовекторная операция Кремлямнение

09:23

Гороскоп на неделю с 22 по 28 сентября: Ракам - ответственность, Львам - успех

09:08

Логистика ракет нарушена: партизаны взорвали важную железнодорожную ветку в РФ

08:58

Карта Deep State онлайн за 21 сентября: что происходит на фронте (обновляется)

08:55

НАТО должно принять решение: в Британии сделали прогноз по войне в Украине

07:51

Союзникам придется воевать с Россией: президент Финляндии сделал заявление

07:10

Где три различия между курьерами: только "гений головоломок" заметит их за 9 секунд

05:44

Гороскоп Таро на октябрь 2025: Овнам - прибыль, Тельцам - изобилие, Близнецам - подарок

Реклама
05:03

Гороскоп на завтра 22 сентября: Овнам - нежелательная поездка, Стрельцам - сюрприз

04:35

Почему нельзя говорить слово "сушилка": какую ошибку совершают многие украинцыВидео

03:55

Солнечное затмение 21 сентября: двум знакам зодиака повезет на работе и в любви

03:17

"Недорабатывает": Тина Кароль отхватила критики от известного композитора

02:50

Большой церковный праздник: что ни в коем случае нельзя делать 21 сентября, приметы

02:27

Угроза для человечества: смещение полюсов грозит глобальной катастрофой

01:10

Не слушают советов и делают все по-своему: ТОП-4 самых упрямых знака зодиака

00:00

"Путин сделал ужасные вещи": Келлог назвал лучший вариант окончания войны

20 сентября, суббота
23:17

Пригодится не только для выпечки: для чего водители кладут в авто корицу

22:28

Считала себя провидицей: в США загадочно исчезла молодая украинка

Новости Украины
Новости КиеваТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитика
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2025
Синоптик
Магнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буряПрогноз погоды
Интересное
Оптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесеГоловоломкиТесты по картинке
Новости шоу бизнеса
Ани ЛоракКейт МиддлтонАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя КаменскихПотапВиталий КозловскийСофия РотаруОльга СумскаяФилипп КиркоровЕлена Зеленская
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
Поздравления
С днем рождения, кумС днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подруге
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
Культура
Почему Волынскую область не назвали ЛуцкойОткуда на самом деле взялись украинцыПочему именно Киев стал столицей УкраиныКак Россия украла у Украины гимн
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют
©2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять