Проект "Куколка": инженеры показали "ковчег" для спасения человечества

Вы узнаете:
- Что собой представляет проект космического корабля
- Что у него внутри
Однажды люди смогут отправиться в межзвёздное путешествие в один конец — за пределы Солнечной системы, к звёздам.
Именно для этого инженеры и архитекторы представили проект Chrysalis — гигантского "космического ковчега", рассчитанного на жизнь и развитие нескольких поколений людей в глубоком космосе, пишет The Daily Galaxy со ссылкой на конкурс Project Hyperion.
Chrysalis: самодостаточный мир длиной 58 км
Корабль-колосс протянется на 58 километров и сможет вместить около 1000 человек. Его цель — доставить человечество в систему Альфа Центавра за сотни лет полёта. Но Chrysalis — это не просто транспорт, а полноценный самодостаточный мир в движении, где общество сможет выжить и эволюционировать вдали от Земли.
Биомы и искусственная гравитация
Чтобы избежать разрушительного воздействия невесомости, корабль будет медленно вращаться, создавая искусственную гравитацию. Внутри разместят биомы, имитирующие земные экосистемы: от тропических лесов и хвойных зон до пустынь. Это обеспечит производство пищи, биоразнообразие и психологическое равновесие экипажа.
Энергию для систем корабля даст ядерный синтез, что позволит поддерживать автономность веками.
Символическое сердце корабля
Особая зона Chrysalis — "космический купол", прозрачный павильон высотой 130 метров. Здесь жители смогут наблюдать глубокий космос и собираться для общих мероприятий. Для них Солнце будет лишь тусклой звёздочкой вдали — символом дома, оставленного позади.
Первое место за будущее
За продуманность инженерных решений, архитектурное видение и психологический подход концепт Chrysalis получил первую премию Инициативы межзвёздных исследований.
Инженеры подчеркивают: проект пока лишь концепция, но он показывает, что в будущем человечество сможет не просто покинуть Землю, а создать новую цивилизацию в космосе.
