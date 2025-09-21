Проект "Куколка": инженеры показали "ковчег" для спасения человечества

Корабль будет медленно вращаться, создавая искусственную гравитацию.

Инженеры показали "ковчег" для спасения человечества / Коллаж Главред, фото: pixabay.com, projecthyperion

Однажды люди смогут отправиться в межзвёздное путешествие в один конец — за пределы Солнечной системы, к звёздам.

Именно для этого инженеры и архитекторы представили проект Chrysalis — гигантского "космического ковчега", рассчитанного на жизнь и развитие нескольких поколений людей в глубоком космосе, пишет The Daily Galaxy со ссылкой на конкурс Project Hyperion.

Chrysalis: самодостаточный мир длиной 58 км

Корабль-колосс протянется на 58 километров и сможет вместить около 1000 человек. Его цель — доставить человечество в систему Альфа Центавра за сотни лет полёта. Но Chrysalis — это не просто транспорт, а полноценный самодостаточный мир в движении, где общество сможет выжить и эволюционировать вдали от Земли.

Проект "Куколка" / Фото: projecthyperion.org

Биомы и искусственная гравитация

Чтобы избежать разрушительного воздействия невесомости, корабль будет медленно вращаться, создавая искусственную гравитацию. Внутри разместят биомы, имитирующие земные экосистемы: от тропических лесов и хвойных зон до пустынь. Это обеспечит производство пищи, биоразнообразие и психологическое равновесие экипажа.

Энергию для систем корабля даст ядерный синтез, что позволит поддерживать автономность веками.

Символическое сердце корабля

Особая зона Chrysalis — "космический купол", прозрачный павильон высотой 130 метров. Здесь жители смогут наблюдать глубокий космос и собираться для общих мероприятий. Для них Солнце будет лишь тусклой звёздочкой вдали — символом дома, оставленного позади.

Схема корабля / Фото: projecthyperion.org

Первое место за будущее

За продуманность инженерных решений, архитектурное видение и психологический подход концепт Chrysalis получил первую премию Инициативы межзвёздных исследований.

Инженеры подчеркивают: проект пока лишь концепция, но он показывает, что в будущем человечество сможет не просто покинуть Землю, а создать новую цивилизацию в космосе.

