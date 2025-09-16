Прорыв в медицине: капли заменяют очки для чтения и улучшают зрение надолго

Исследование показало, что особые капли позволяют людям видеть на 2–3 строки лучше в специальной таблице.

Ученые обнаружили, что применение глазных капель несколько раз в день способно заметно улучшить зрение вблизи и может заменить очки.

При этом эффект сохраняется на протяжении нескольких лет, пишет Daily Mail.

Исследование показало, что такие капли позволяют людям видеть на 2–3 строки лучше при проверке зрения по таблице Егера — без очков.

Что содержат капли

В состав препарата входят:

Пилокарпин — активное вещество, которое сужает зрачок и усиливает работу цилиарной мышцы, отвечающей за фокусировку на близких объектах.

Диклофенак — компонент, снижающий воспаление и дискомфорт, которые могут возникать при применении пилокарпина.

Схема применения

Пациенты использовали капли дважды в день — утром и через шесть часов. При необходимости разрешалась дополнительная третья доза для повышения комфорта и остроты зрения.

Результаты исследования

В исследовании участвовали 766 человек, страдающих пресбиопией — возрастным снижением способности видеть вблизи. Уже через час после первого применения капель наблюдалось улучшение, а эффект сохранялся в течение двух лет.

Альтернатива очкам

Эксперты подчеркивают: такой метод может стать эффективной и доступной альтернативой очкам для чтения или хирургическим вмешательствам.

Как справиться с запотеванием очков: советы экспертов

С наступлением холодов многие сталкиваются с типичной проблемой — запотевшие линзы очков при переходе из холода в тепло. Однако существует несколько простых народных способов, которые помогут справиться с этим неудобством.

Шампунь: нанесите каплю обычного шампуня на сухие линзы, равномерно распределите и тщательно отполируйте мягкой тканью. Это создаёт тонкую плёнку, которая предотвращает запотевание.

Мыло: подойдёт и обычное твёрдое мыло: слегка натрите им линзы, а затем аккуратно отполируйте. Мыльный налёт действует как барьер против влаги.

Глицерин: это средство образует невидимую защитную плёнку. Просто нанесите небольшое количество глицерина на линзы и отполируйте. Он подходит и для металлических, и для пластиковых оправ.

Жидкое мыло: используется по тому же принципу, что и глицерин: наносится, распределяется и полируется до прозрачности. Важно, чтобы средство было комнатной температуры.

Ранее было названо идеальное средство от запотевания очков. Простые и эффективные средства для борьбы с запотеванием очков и автомобильных стекол: действенные советы, которые помогут преодолеть данное неудобство.

Напомним, Главред ранее писал о том, почему надевать чужие очки нельзя. Надевание чужих очков может привести к негативным последствиям.

