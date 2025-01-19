Идеальное средство от запотевания очков и стекол: как сделать антифог самому

Простые и эффективные средства для борьбы с запотеванием очков и автомобильных стекол: действенные советы, которые помогут преодолеть данное неудобство.

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Как сделать антифог самому / Коллаж Главред, фото: скриншот из видео, pixabay.com

О чем вы узнаете:

Причины запотевания очков

Как изготовить антифог, который поможет и с линзами очков, и со стеклами автомобиля, своими руками

Те люди, которые носят очки как вспомогательное средство для установления зрительного контакта с окружающей средой, а не как один из стильных аксессуаров, знают о том, что линзы имеют свойство запотевать при перепадах температуры. Поэтому, главной проблемой для этих людей является: чем намазать очки, чтобы не запотевали.

Почему запотевают очки, когда после мороза входить в теплое помещение

По законам физики, линзы запотевают при температуре +5-10 градусов на улице. Этот факт говорит о том, что для процесса запотевания сильный "минус" не нужен.

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Причины запотевания очков

Перепад температур. Образуется конденсат, когда теплый воздух оседает на холодных линзах.

Самостоятельное запотевание. Холодный уличный воздух встречается с теплым воздухом из вашего рта - линза покрывается пеленой пара.

Туман. Высокий уровень влажности воздуха провоцирует образование конденсата на линзах даже на улице.

Антифог своими руками - простые вещи, которые всегда под рукой

На канале NKey Swim блогер рассказывает, какими лайфхаками пользуется сам от запотевания очков и чем лучше намазать очки, чтобы они не запотевали. Лучшим и самым полезным лайфхаком автор видео считает обычный шампунь или гель для душа. Однако, он отмечает, что они должны быть не мятными, поскольку это может повредить глаза. Блогер просто берет каплю шампуня на сухие очки и тщательно растирает их по стеклу, но существует еще один метод. Шампунь (или гель для душа) развести с водой в соотношении 1:1, смочить в полученном растворе тряпку и протереть ею линзы. Дать им высохнуть и снова протереть.

Твердое мыло

Еще одно средство, которое поможет избежать запотевания очков - твердое мыло. Им нужно намылить линзы с обеих сторон и протереть мягкой тканевой тряпкой.

Зубная паста

Небольшое количество зубной пасты нужно нанести на линзы, тщательно растереть, насухо вытереть тряпкой, чтобы не осталось разводов.

Глицерин

Такое средство, как глицерин можно приобрести в любой аптеке и стоит он недорого. Глицерин нужно налить в сосуд и немного его подогреть. Затем смочить в нем тряпку и вытереть линзы с обеих сторон. Дать высохнуть. После высыхания отполировать линзы с помощью тряпки из микрофибры. По такой же технологии можно использовать обычное жидкое мыло.

Вышеперечисленные копеечные средства могут подойти и для тех автомобилистов, которые задаются вопросом как сделать антифог своими руками и чем лучше намазать стекла, чтобы они не запотевали.

Все средства будут эффективными и при использовании их от запотевания стекла автомобиля.

Но водители советуют кроме жидкого мыла, шампуня, глицерина советуют еще два средства, которые хорошо справляются с этой проблемой.

Использование WD-40 от запотевания стекол

ВД-40 достаточно популярное средство и есть в багажнике каждого автомобилиста. Если его распылить и тщательно растереть по стеклу, то влага на стекле больше собираться не будет, или же интенсивность ее скопления значительно уменьшится. Недостаток: характерный запах в салоне, возможность повреждения пластика и резины, поскольку состав средства может размягчать резину.

Гель или пена для бритья

Гель или пена для бритья - одно из лучших средств антизапотевателей, которые можно сделать своими руками. Для нанесения необходимо подготовить бумажные полотенца, на которые выжимают гель или пена, далее средство растирают по стеклу. Затем необходимо взять сухое, чистое полотенце и стекло протереть до восстановления прозрачности. Кроме того, пена не наносит вреда резине и пластику и позволяет надолго избавиться от запотевания стекла автомобиля.

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