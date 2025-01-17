Холодильник прослужит долгие годы: как быстро его починить если не морозит

Что делать, если холодильник не морозит, но работает - как починить холодильник, который не охлаждает.

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Почему в холодильнике горит свет, но он не морозит / Коллаж: Главред, фото: Pixabay/u_by25fdl551, Pixabay/twkeel_fix

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Холодильник не работает: в чем причина

Почему холодильник работает, но не охлаждает

О неисправностях холодильника может свидетельствовать плохое охлаждение, но не настолько сильное, чтобы это сразу бросалось в глаза. Однако, если вы заметили, что продукты, такие как молоко или мясо, начали портиться быстрее, это тревожный сигнал.

Если после разморозки холодильник не восстанавливает охлаждение, скорее всего, вам не удастся устранить проблему самостоятельно. Об этом идет речь в материале Главреда.

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Как определить поломку холодильника

Проверьте, чтобы дверца холодильника закрывалась плотно и не мешали ли ей предметы, такие как ручка кастрюли или другие выступающие объекты. Иногда причиной проблемы может быть такая мелочь.

Если недавно вы перемещали холодильник, он мог оказаться слишком близко к источникам тепла, например, батарее или плите. Когда одна из сторон устройства постоянно подвергается воздействию тепла, компрессор не справляется с охлаждением.

/ Главред

Холодильник не работает: в чем причина

Перегрузка компрессора может происходить, если в морозильной камере установлена слишком низкая температура, особенно в жаркое время года. В таких случаях холодильник не справляется с охлаждением, так как морозильная камера использует все доступные ресурсы. Лучше избегать постоянного использования этой настройки.

Владельцам холодильников с системой No Frost стоит обратить внимание на звук работы вентилятора. Иногда вокруг него может накапливаться лед, который мешает его вращению. Если вы не слышите вентилятор, попробуйте разморозить устройство.

Почему холодильник работает, но не охлаждает

Если компрессор холодильника функционирует, но температура в холодильной камере не понижается, вероятно, проблема кроется в системе воздушной заслонки (для моделей No Frost). Также проблема может быть в вентиляторе (в моделях с Ноу Фрост) или в температурном датчике, который находится на плате.

Как проверить, работает ли холодильник как следует

Для проверки можно просто прикоснуться к конденсатору (сетке сзади холодильника). Он должен быть теплым. Если при работающем компрессоре конденсатор остается холодным, то вероятно произошла утечка хладагента.

Как определить недостаток фреона

О дефиците фреона можно догадаться, когда компрессор работает без остановки, а в холодильной камере становится тепло. Также иногда, при удалении льда ножом, можно случайно повредить стенку устройства, что вызовет характерное шипение.

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Что поставить в холодильник, чтобы убрать конденсат - народные средства Продукты, которые найдутся практически на каждой кухне, могут стать спасением, если у вас в холодильнике слишком влажно. Одними из самых идеальных вариантов станут тарелка с рисом, содой, солью/сахаром или обычный хлеб. Эти продукты способны втянуть в себя не только лишнюю влагу, а даже неприятные запахи. Также многие хитрые хозяйки кладут в холодильник обычную газету или бумажные полотенца. Дело в том, что именно бумага втягивает в себя воду, спасая технику от конденсата. Время от времени стоит менять ее и тогда в холодильнике не будет лишней влаги. Если вас беспокоят неприятные запахи, то внутрь можно поставить стакан или тарелочку с кофейными зернами.

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