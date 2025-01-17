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Грязи больше не будет: средство для чистки плитки в ванной - стоит копейки

Мария Николишин
17 января 2025, 14:43
115
Домашнее средство для чистки ванных комнат.
Грязи больше не будет: средство для чистки плитки в ванной - стоит копейки
Как отмыть плитку в ванной / коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Вы узнаете:

  • Как помыть плитку в ванной комнате
  • Какое средство для этого подойдет

Грязная плитка - это одна из самых распространенных проблем. Хозяйки часто интересуются, как сделать плитку в ванной комнате блестящей и не тратить на это много времени.

Однако, с помощью одного обычного бытового средства можно легко очистить плитку, пишет Главред со ссылкой на express.co.uk.

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Домашнее средство для чистки швов между плиткой

Как говорят эксперты, порошок пищевой соды является универсальным решением для уборки. В сочетании с небольшим количеством уксуса этот дуэт образует пасту, которая не только удаляет грязь и мыльный налет, но и справляется со сложными пятнами на швах.

"Наука, стоящая за этим, проста: мягкая абразивность пищевой соды мягко очищает поверхности, не царапая их, тогда как кислотные свойства уксуса расщепляют остатки и убивают бактерии. В отличие от агрессивных химических средств, этот метод экологичен, нетоксичен и стоит копейки", - добавляют эксперты.

Как помыть плитку в ванной содой

Чтобы приготовить очищающую пасту нужно смешать две столовые ложки пищевой соды с одной столовой ложкой уксуса до образования густой консистенции.

Дождитесь пока смесь слегка зашипит, прежде чем проверять её консистенцию. Она должна быть достаточно густой, чтобы растекаться и ложиться на плитку.

Используйте старую зубную щетку или мягкую ткань для нанесения пасты. Сосредоточьтесь на плитке и швах, уделяя больше внимания участкам с известковым налетом или плесенью.

Оставьте пасту на 10-15 минут, поскольку этого времени достаточно, чтобы сода и уксус расщепили грязь и удалили пятна.

Осторожно почистите плитку и швы между ней зубной щеткой или щеткой для чистки. Для стойких пятен добавьте немного больше соды, чтобы получить дополнительный порошок для скрабирования.

Затем тщательно промойте плитку теплой водой и насухо вытрите тряпкой из микрофибры, чтобы получить блестящую поверхность.

Эту простую процедуру можно выполнять каждую неделю, чтобы поддерживать ванную комнату чистой, свежей и гигиеничной.

Грязи больше не будет: средство для чистки плитки в ванной - стоит копейки
Как отмыть плитку в ванной / Инфографика: Главред

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