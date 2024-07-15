Как убрать царапины на солнцезащитных очках за 10 минут

Как восстановить очки от царапин, как убрать царапины на солнцезащитных очках

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Как убрать царапины на солнцезащитных очках / Коллаж Главред, фото: скриншот с видео

Солнцезащитные очки просто необходимы, когда вы выходите на палящее солнце, но со временем на них появляются противные царапины, которые портят вид и функционал аксессуара.

Не спешите покупать новые, поскольку царапины на очках убрать легко и просто, зная один хитрый трюк.

Как убрать царапины на солнцезащитных очках?

Как восстановить очки от царапин? Зубная паста - ключевой ингредиент, которым вам понадобится. Хоть это и звучит странно, но именно зубная паста способна удалить царапины на ваших очках, пишет Tips and Tricks.

Важно использовать зубную пасту без отбеливающих, гелевых или чистящих компонентов. Кроме того, вам понадобится салфетка из микрофибры и небольшая миска с теплой водой.

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Сначала убедитесь, что линзы полностью протерты салфеткой из микрофибры. Выдавите на палец немного зубной пасты размером с горошину. Нанесите ее на внешнюю сторону одной из линз и втирайте ее в стекло около пяти минут. Повторите процесс для другой линзы.

Универсальное чистящее средство своими руками / Инфографика Главред

Затем положите солнцезащитные очки в миску с теплой водой. Как следует смойте остатки зубной пасты. Высушите очки салфеткой из микрофибры, а затем взгляните на линзы. Вы увидите, что царапины полностью исчезли.

Смотрите видео о том, как убрать царапины на солнцезащитных очках:

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