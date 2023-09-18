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10 минут и готово: как убрать царапины на линзах очков

Сергей Кущ
18 сентября 2023, 09:05 обновлено 18 сентября, 09:05
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Если царапины глубокие или повреждения серьезные, лучше обратиться к профессионалам.
Как убрать царапины на очках
Как убрать царапины на очках / Коллаж Главред, фото: скриншот YouTube

Царапины на линзах очков могут быть довольно раздражающими и могут влиять на качество вашего зрения. Однако не отчаивайтесь, есть несколько методов, которые могут помочь вам избавиться от царапин на ваших очках.

Как убрать царапины на линзах очков?

Зубная паста: Нанесите небольшое количество негелевой зубной пасты на линзу. Используйте мягкую ткань или ватный тампон, чтобы круговыми движениями полировать линзу в течение нескольких минут. Затем промойте линзу водой и высушите мягкой тканью.

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Паста для полировки металла: Паста для полировки металла может использоваться для устранения царапин на линзах. Примените небольшое количество пасты на линзу, аккуратно полируя ее круговыми движениями. Затем промойте и высушите линзу.

Как убрать царапины с очков зубной пастой?

  1. Очистите линзы: Сначала тщательно очистите линзы от пыли и загрязнений с использованием мягкой микрофибровой ткани.
  2. Нанесите зубную пасту: Нанесите небольшое количество негелевой зубной пасты на линзу, чтобы покрыть царапины.
  3. Полируйте линзу: Используйте мягкую ткань или ватный тампон, чтобы аккуратно полировать линзу круговыми движениями в течение нескольких минут. Убедитесь, что линза покрывается пастой равномерно.
  4. Промойте и высушите: Промойте линзу водой и высушите ее мягкой тканью. Проверьте результат - царапины должны стать менее заметными или исчезнуть.

Обратите внимание, что эти методы могут помочь только в случае небольших царапин. Если царапины глубокие или повреждения серьезные, лучше обратиться к профессиональному оптику для замены линз или их ремонта.

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