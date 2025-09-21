Угроза для человечества: смещение полюсов грозит глобальной катастрофой

Основу теории составляет проверенный геомагнитный цикл, повторяющийся, по его словам, каждые 6–12 тысяч лет.

Земля может находиться на грани разрушительного геомагнитного катаклизма

Основу пугающей теории составляет проверенный геомагнитный цикл

Специалист по космической погоде и основатель Space Weather News Бен Дэвидсон выступил с тревожным заявлением: Земля может находиться на грани разрушительного геомагнитного катаклизма, последствия которого, по его словам, способны уничтожить до 90% населения планеты.

Как пишет Daily Mail, Дэвидсон связывает угрозу с ускоренным смещением магнитных полюсов, которое, по его теории, может спровоцировать солнечную "микронову" — мощную вспышку, способную вызвать цунами, климатический хаос и массовое вымирание.

Хотя его взгляды относительно "микронов" не поддерживаются официальной наукой, он утверждает, что основу его теории составляет проверенный геомагнитный цикл, повторяющийся, по его словам, каждые 6–12 тысяч лет.

Магнитное поле Земли — естественный щит от солнечной радиации — с XIX века ослабло примерно на 15%, делая планету всё более уязвимой перед солнечными бурями. Дэвидсон указывает, что магнитные полюса продолжают двигаться навстречу друг другу — в сторону Бенгальского залива. Увеличение числа полярных сияний на низких широтах, по его мнению, является тревожным сигналом.

"То, что происходит сейчас, — это не предвестие, это уже начавшееся событие. И оно представляет собой серьёзную угрозу", — заявил он.

Эксперт также отметил, что планета "опаздывает" к неминуемому катаклизму, который может наступить в течение ближайших 10–25 лет и отбросить человечество в новую эпоху "технологического коллапса" или "Тёмных веков".

В качестве примера он напомнил о геомагнитной буре 1859 года — "событии Кэррингтона", которая вывела из строя телеграфную связь по всему миру. Подобное солнечное явление в наши дни, по его словам, парализовало бы энергосистемы, водоснабжение, сельское хозяйство, спутниковую навигацию и службы экстренного реагирования.

Дэвидсон объясняет ослабление магнитного поля естественными процессами в ядре Земли, где нестабильные потоки расплавленного железа приводят к дрейфу полюсов и уменьшению силы поля. Он считает, что нынешние изменения — отражение прошлых геомагнитных "экскурсий", известных по археологическим находкам, таким как древняя керамика.

По его словам, "эффект отключения защитного поля" проявляется в увеличении полярных сияний даже при слабой солнечной активности, что позволяет опасному излучению проникать в атмосферу и влиять на климат и биосферу.

"Все признаки на лицо. Мы не просто приближаемся к катастрофе — мы уже в её начале. И почти никто не обращает на это внимания", — подытожил Дэвидсон.

