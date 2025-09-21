Укр
Угроза для человечества: смещение полюсов грозит глобальной катастрофой

Алексей Тесля
21 сентября 2025, 02:27
Основу теории составляет проверенный геомагнитный цикл, повторяющийся, по его словам, каждые 6–12 тысяч лет.
Главное:

  • Земля может находиться на грани разрушительного геомагнитного катаклизма
  • Основу пугающей теории составляет проверенный геомагнитный цикл

Специалист по космической погоде и основатель Space Weather News Бен Дэвидсон выступил с тревожным заявлением: Земля может находиться на грани разрушительного геомагнитного катаклизма, последствия которого, по его словам, способны уничтожить до 90% населения планеты.

Как пишет Daily Mail, Дэвидсон связывает угрозу с ускоренным смещением магнитных полюсов, которое, по его теории, может спровоцировать солнечную "микронову" — мощную вспышку, способную вызвать цунами, климатический хаос и массовое вымирание.

Хотя его взгляды относительно "микронов" не поддерживаются официальной наукой, он утверждает, что основу его теории составляет проверенный геомагнитный цикл, повторяющийся, по его словам, каждые 6–12 тысяч лет.

Магнитное поле Земли — естественный щит от солнечной радиации — с XIX века ослабло примерно на 15%, делая планету всё более уязвимой перед солнечными бурями. Дэвидсон указывает, что магнитные полюса продолжают двигаться навстречу друг другу — в сторону Бенгальского залива. Увеличение числа полярных сияний на низких широтах, по его мнению, является тревожным сигналом.

"То, что происходит сейчас, — это не предвестие, это уже начавшееся событие. И оно представляет собой серьёзную угрозу", — заявил он.

Эксперт также отметил, что планета "опаздывает" к неминуемому катаклизму, который может наступить в течение ближайших 10–25 лет и отбросить человечество в новую эпоху "технологического коллапса" или "Тёмных веков".

В качестве примера он напомнил о геомагнитной буре 1859 года — "событии Кэррингтона", которая вывела из строя телеграфную связь по всему миру. Подобное солнечное явление в наши дни, по его словам, парализовало бы энергосистемы, водоснабжение, сельское хозяйство, спутниковую навигацию и службы экстренного реагирования.

Дэвидсон объясняет ослабление магнитного поля естественными процессами в ядре Земли, где нестабильные потоки расплавленного железа приводят к дрейфу полюсов и уменьшению силы поля. Он считает, что нынешние изменения — отражение прошлых геомагнитных "экскурсий", известных по археологическим находкам, таким как древняя керамика.

По его словам, "эффект отключения защитного поля" проявляется в увеличении полярных сияний даже при слабой солнечной активности, что позволяет опасному излучению проникать в атмосферу и влиять на климат и биосферу.

"Все признаки на лицо. Мы не просто приближаемся к катастрофе — мы уже в её начале. И почти никто не обращает на это внимания", — подытожил Дэвидсон.

Недавно обнаруженный загадочный объект, пролетевший через Солнечную систему, оказался ещё более необычным, чем предполагали учёные.

Речь идёт о межзвёздной комете 3I/ATLAS, которая, согласно последним наблюдениям, имеет гораздо меньшие размеры, чем считалось ранее. Однако, несмотря на это, она выбрасывает в космос колоссальные объёмы углекислого газа — порядка 940 триллионов молекул в секунду, что удивило исследователей и поставило новые вопросы о её составе и происхождении.

Изменение климата: ученые назвали риски

В Украине наблюдается рост температур: зимы становятся мягче, а засухи происходят всё чаще. Основной фактор, вызывающий такие изменения — глобальное потепление, вызванное накоплением парниковых газов в атмосфере. Эти газы, в первую очередь углекислый газ (CO₂), выделяются при сжигании ископаемого топлива, уничтожении лесов и промышленной деятельности.

В результате в атмосфере формируется парниковый эффект, при котором тепло, поступающее от Солнца, задерживается и не уходит обратно в космос, вызывая постепенное потепление климата.

Ранее сообщалось о том, какая песня впервые зазвучала в космосе. Мало кто знает, что более 60 лет назад впервые во Вселенной зазвучала именно украинская песня.

Напомним, ранее Главред писал о том, почему планеты круглые, а астероиды нет. Форма планет и астероидов определяется их массой и гравитационным воздействием.

Об источнике: Daily Mail

