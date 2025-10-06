Почти два десятка дронов: Харьков под массированной атакой дронов, есть пострадавшие

Что известно:
- РФ атаковала Харьков "Шахедами"
- В городе есть "прилеты"
В результате атаки есть пострадавшие
Российские оккупанты массированно атаковали Харьков. В городе прозвучало много взрывов. Это подтвердил председатель Харьковской ОВА Олег Синегубов.
"По предварительной информации, под вражеским ударом БпЛА оказался Новобаварский район Харькова и пригород", - отметил Синегубов.
Впоследствии он отметил, что в результате атаки три человека получили острую реакцию на стресс.
Мэр города Игорь Терехов уточнил, что россияне атаковали минимум 15 вражеских дронов.
"Последствия ударов уточняются, но уже есть информация о том, что пострадали дома в частном секторе. Угроза повторных ударов сохраняется - будьте осторожны!" - написал Терехов.
Впоследствии состоялся еще один удар по Шевченковскому району города.
Удары РФ по Украине - последние новости
Напомним, в ночь на 5 октября Россия осуществила масштабную атаку по территории Украины. По данным мониторинговых групп, в воздушном пространстве страны одновременно находились сотни дронов-камикадзе и две волны ракет типа "Калибр", запущенных с моря, Х-101 и "Кинжалами".
Напомним, что ночью 3 октября враг атакует Полтаву крылатыми ракетами и беспилотниками. Первая информация о пусках появляется около 01:00 в Telegram Воздушных сил ВСУ и несколько раз обновляется.
Кроме того, серия взрывов прогремела в Запорожье после массированного удара РФ, в результате чего известно о погибшей и раненых. Об этом сообщил председатель Запорожской областной военной администрации Иван Федоров.
