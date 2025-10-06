Почти два десятка дронов: Харьков под массированной атакой дронов, есть пострадавшие

На месте попадания в Харькове бушует пожар.

Россияне атаковали Харьков Шахедами / Колаж: Главред, фото: depositphotos.com/ua, Telegram

Что известно:

РФ атаковала Харьков "Шахедами"

В городе есть "прилеты"

В результате атаки есть пострадавшие

Российские оккупанты массированно атаковали Харьков. В городе прозвучало много взрывов. Это подтвердил председатель Харьковской ОВА Олег Синегубов.

"По предварительной информации, под вражеским ударом БпЛА оказался Новобаварский район Харькова и пригород", - отметил Синегубов.

Впоследствии он отметил, что в результате атаки три человека получили острую реакцию на стресс.

Мэр города Игорь Терехов уточнил, что россияне атаковали минимум 15 вражеских дронов.

"Последствия ударов уточняются, но уже есть информация о том, что пострадали дома в частном секторе. Угроза повторных ударов сохраняется - будьте осторожны!" - написал Терехов.

Впоследствии состоялся еще один удар по Шевченковскому району города.

Удары РФ по Украине - последние новости

Напомним, в ночь на 5 октября Россия осуществила масштабную атаку по территории Украины. По данным мониторинговых групп, в воздушном пространстве страны одновременно находились сотни дронов-камикадзе и две волны ракет типа "Калибр", запущенных с моря, Х-101 и "Кинжалами".

Напомним, что ночью 3 октября враг атакует Полтаву крылатыми ракетами и беспилотниками. Первая информация о пусках появляется около 01:00 в Telegram Воздушных сил ВСУ и несколько раз обновляется.

Кроме того, серия взрывов прогремела в Запорожье после массированного удара РФ, в результате чего известно о погибшей и раненых. Об этом сообщил председатель Запорожской областной военной администрации Иван Федоров.

