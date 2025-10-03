Еще одна область без света: россияне влупили по объекту энергетики

В результате российской атаки без света осталась часть Донецкой области.

https://glavred.info/ukraine/eshche-odna-oblast-bez-sveta-rossiyane-vlupili-po-obektu-energetiki-10703681.html Ссылка скопирована

Россияне ударили по энергетике на Донетчине / Коллаж: Главред, фото: pixabay, Telegram

Российские оккупанты ударили по объекту энергетики в Донецкой области. В результате атаки часть области осталась без света. Это подтвердил председатель Донецкой ОГА Вадим Филашкин.

"Россияне продолжают целенаправленно бить по критической инфраструктуре. Сегодня их мишенью стала энергетика. Органы власти и ответственные службы остаются на местах и продолжают работать. Как только позволит ситуация с безопасностью, специалисты немедленно восстановят электроснабжение", - написал Филашкин.

Сейчас без света остаются Дружковка, Константиновка и некоторые районы Краматорска.

видео дня

Местные паблики сообщают, что удар был по ТЭЦ в Краматорске.

Россияне ударили по энергетике на Донетчине / фото: Telegram

Удары по энергетике на Сумщине

Россияне также продолжают атаковать объекты украинской энергетики в Сумской области. Из-за вражеских обстрелов без света осталась часть Шосткинского района области. Энергетики делают все, чтобы как можно быстрее восстановить электроснабжение.

"Угрозы новых ударов и повторные атаки врага затрудняют проведение восстановительных работ, ведь мы должны соблюдать меры безопасности для защиты наших энергетиков и других служб, которые задействованы в ликвидации последствий", отметил председатель Сумской ОГА Олег Григоров.

Сейчас критическая инфраструктура функционирует на резервном питании. В районе развернули пункты несокрушимости, их количество могут увеличить.

Новость дополняется...

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред