Еще одна область без света: россияне влупили по объекту энергетики

Российские оккупанты ударили по объекту энергетики в Донецкой области. В результате атаки часть области осталась без света. Это подтвердил председатель Донецкой ОГА Вадим Филашкин.
"Россияне продолжают целенаправленно бить по критической инфраструктуре. Сегодня их мишенью стала энергетика. Органы власти и ответственные службы остаются на местах и продолжают работать. Как только позволит ситуация с безопасностью, специалисты немедленно восстановят электроснабжение", - написал Филашкин.
Сейчас без света остаются Дружковка, Константиновка и некоторые районы Краматорска.
Местные паблики сообщают, что удар был по ТЭЦ в Краматорске.
Удары по энергетике на Сумщине
Россияне также продолжают атаковать объекты украинской энергетики в Сумской области. Из-за вражеских обстрелов без света осталась часть Шосткинского района области. Энергетики делают все, чтобы как можно быстрее восстановить электроснабжение.
"Угрозы новых ударов и повторные атаки врага затрудняют проведение восстановительных работ, ведь мы должны соблюдать меры безопасности для защиты наших энергетиков и других служб, которые задействованы в ликвидации последствий", отметил председатель Сумской ОГА Олег Григоров.
Сейчас критическая инфраструктура функционирует на резервном питании. В районе развернули пункты несокрушимости, их количество могут увеличить.
Новость дополняется...
