Газодобыча подверглась самой масштабной атаке: Свириденко раскрыла план РФ на зиму

Руслана Заклинская
3 октября 2025, 16:25обновлено 3 октября, 16:57
Премьер-министр Украины заявила, что Россия пытается сорвать отопительный сезон.
Газодобыча подверглась самой масштабной атаке: Свириденко раскрыла план РФ на зиму
РФ осуществила крупнейшую атаку по газовой промышленности Украины / Коллаж: Главред, фото: ГСЧС Украины

Главное:

  • Россия осуществила самую масштабную атаку на газодобывающую инфраструктуру
  • Атака направлена на срыв отопительного сезона
  • Перебоев со светом украинцам не избежать

В ночь на 3 октября российские войска совершили самую масштабную с начала полномасштабного вторжения атаку по газодобывающей инфраструктуре Украины. Под удар попали объекты в Харьковской и Полтавской областях. Об этом сообщила премьер-министр Юлия Свириденко.

"Россияне терроризируют гражданское население и пытаются сорвать отопительный сезон. Спасибо всей команде Нафтогаза за смелость, постоянную работу - даже в самых сложных условиях угроз со стороны врага", - подчеркнула она.

По ее словам, российские войска выпустили по Украине 35 ракет, среди которых и баллистические, а также атаковали 60 дронами. Несмотря на масштабную атаку, как отметила Свириденко, ключевое - никто из людей не погиб.

В компании "Нафтогаз Украины" подтвердили, что это самый большой удар по газодобывающей отрасли за последние два с половиной года. В результате атаки поврежден ряд ключевых объектов, часть разрушений является критической.

"Целенаправленный террор против гражданских объектов, которые обеспечивают добычу и подготовку газа, используемых для обеспечения нормальной жизни людей. Никакого военного смысла. Очередное проявление российской подлости, нацеленное исключительно на то, чтобы сорвать отопительный сезон и лишить нас возможности отапливать дома украинцев зимой", - подчеркнул председатель правления НАК "Нафтогаз Украины" Сергей Корецкий.

К ликвидации последствий обстрелов привлечены спасатели ГСЧС и специалисты "Нафтогаза". Корецки подчеркнул, что специалисты уже работают на местах ударов, оценивают масштабы разрушений и делают все возможное, чтобы как можно скорее восстановить работу поврежденных объектов.

  В Харьковской области дрон РФ уничтожил 13 тысяч свиней
Будут ли проблемы с электроэнергией в Украине

Народный депутат от фракции "Слуга народа" Юлия Гришина в эфире День.LIVE заявила, что перебои со светом этой зимой неизбежны, к ним нужно готовиться. По ее словам, предстоящий отопительный сезон будет непростым из-за постоянных атак России на энергетическую инфраструктуру Украины.

"Нужны генераторы. Местные власти должны изыскивать средства. Мы, как депутаты, привозим партии этих генераторов и для наших больниц, и для наших школ. И каждый на своем месте должен работать над тем, чтобы генераторы были, чтобы готовиться к этим обстрелам", - сказала она.

Удары России и ответы Украины - мнение эксперта

Политолог, директор Центра анализа и стратегий Игорь Чаленко заявил, что РФ заранее готовилась к массированным атакам по гражданской инфраструктуре Украины - энергетическим объектам, системам водоснабжения и другим сферам. В то же время, по его словам, Украина также готова наносить ответные удары.

"Речь идет скорее о балансировке ситуации. Ведь, как отмечал сам Трамп, нельзя воевать тогда, когда игра постоянно идет только в одни ворота. Это необходимо для того, чтобы и россияне поняли: главные последствия направлены не столько против населения, сколько против их армии и финансово-экономического блока. Мнение рядовых россиян здесь вторично. Однако они также поймут, что именно действия Путина и его инициативы толкают Российскую Федерацию все глубже в бездну", - заявил Чаленко в комментарии Главреду.

Атака в ночь на 3 октября - что известно

Напомним, ночью 3 октября российские войска атаковали Полтавскую область и Одессу крылатыми ракетами и дронами-камикадзе. В Полтаве и Лубенском районе прогремели взрывы, часть ракет была баллистическими "Искандерами-М".

Также под атакой оказались Днепр и Харьковская область. Оккупанты запустили "Шахеды", 6 баллистических "Искандеров-М" и около 20 крылатых ракет по Полтавщине и Харьковской области. Основной целью стали объекты энергетической инфраструктуры.

Как сообщал Главред, в Нововодолажской общине Харьковщины дрон РФ вызвал масштабный пожар на агропредприятии. Уничтожено 8 животноводческих помещений площадью более 13,6 тыс. м², погибло около 13 тысяч свиней, ранен работник.

Читайте также:

О персоне: Юлия Свириденко

Свириденко Юлия Анатольевна в сентябре 2019 года назначена на должность заместителя Министра, а с июля 2020 года - первого заместителя Министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины.

Указом Президента Украины 22 декабря 2020 года назначена Заместителем Руководителя Офиса Президента Украины. А 4 ноября 2021 г. назначена на должность Первого вице-премьер-министра Украины - Министра экономики Украины, говорится на сайте Кабмина.

17 июля 2025 года назначена на должность премьер-министра Украины.

