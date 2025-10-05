Тело искали под завалами: на Львовщине погибла 15-летняя девочка с семьей

Что известно:
- РФ атаковала Львовскую область ракетами и "Шахедами"
- В результате атаки был уничтожен частный дом
- Россияне убили 15-летнюю школьницу и почти всю её семью
Россияне ударили ракетами и дронами по Львовской области. В результате массированной атаки погибла целая семья. Среди погибших была молодая девочка - Анастасия Грицив. Об этом сообщили в Лапаевском лицее.
Девочка училась в 10-А классе. Она всегда была улыбчивым, добрым и светлым человеком.
"Смерть - страшное слово, сильный удар, когда слышим, что в вечность отошел еще один молодой человек. А здесь семья. Целая семья ... Из жизни вместе с родными ушел ребенок - ангел Грицив Анастасия, ученица 10-А класса. Слезы, отчаяние, боль ... Только искренней молитвой ... Не верим что не зайдет больше в 10-А класс эта хрупкая девушка и не улыбнется спокойно, ласково так, как умела только она. Больно даже подумать, что все это в прошлом, потому что вечность взяла в объятия всю семью. Будем молиться искренне все, чтобы Бог принял их в свои владения и одарил райским покоем", - написали на странице лицея.
Вражеский удар по селу Лапаевка на Львовщине - что известно
Как писал Главред, массированный ракетно-дроновой удар по Украине нанесла страна-агрессор РФ в ночь на воскресенье, 5 октября. Около пяти утра во Львове прогремела серия взрывов во время массированной атаки российских оккупантов. Мэр Андрей Садовый призвал жителей не выходить на улицу и закрыть окна в домах.
Впоследствии появилась информация о том, что в результате вражеской атаки на Львовщине есть погибшие и пострадавшие, а в части Львова отсутствует электроэнергия, также в городе пожары.
Известно, что погибшей девочке было всего 15 лет. Она была в собственном доме. Вместе с ребенком погибли ее мама, бабушка и дедушка. Папа Насти в больнице с тяжелыми травмами. Тела мамы и дочери нашли очень изуродованными, а отец девочки - единственный, кто чудом выжил.
"Это моя вся семья погибла... Это просто ужас. В 21 веке, чтобы так издевались над государством. И мир смотрит. Они ждут, чтобы прилетело к ним", - сказала родственница погибших со слезами на глазах.
Сосед погибших рассказал, что хорошо знал погибших пенсионеров - Любу и Михаила. Анастасия была прямо в эпицентре удара.
