Россия запустила по Украине более 500 ракет и дронов - названа основная цель атаки

Юрий Берендий
5 октября 2025, 14:42
Россия осуществила самую масштабную за последнее время комбинированную атаку по Украине, главным направлением которой стала Львовская область.
Названа цель массированной атаки по Украине 5 октября

О чем говорится в материале:

  • Россия нанесла массированный удар по Украине
  • Враг выпустил по территории Украины 549 ракет и дронов
  • Силами ПВО уничтожено или подавлено 478 воздушных целей

В ночь на 05 октября российские оккупационные войска нанесли массированный комбинированный удар по Украине. Основной целью атаки врага стала Львовская область. Об этом говорится в сообщении Воздушных сил ВСУ.

По информации Воздушных сил ВСУ, российские войска осуществили комбинированный удар по территории Украины, запустив по Украине ударные беспилотники и ракеты различных типов - воздушного, морского и наземного базирования.

Радиотехнические войска зафиксировали и сопровождали 549 целей, среди которых 496 ударных дронов типа "Шахед" и "Герань", запущенных с территорий Курска, Брянска, Миллерово, Орла, Шаталова, Приморско-Ахтарска и оккупированного Крыма (Кача), из которых около 250 - это "Шахеды". Также зафиксирован запуск двух аэробаллистических ракет Х-47М2 "Кинжал" из воздушного пространства Липецкой области, 42 крылатых ракет Х-101 и "Искандер-К" из Самарской, Курской и Брянской областей, а также девяти ракет "Калибр" из Черного моря.

"Основное направление удара - Львовская область. Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины", - говорится в сообщении.

По состоянию на 14:00 силы противовоздушной обороны уничтожили или подавили 478 воздушных целей. Среди них - 439 ударных беспилотников типа "Шахед" и "Герань", одна аэробаллистическая ракета Х-47М2 "Кинжал", 32 крылатые ракеты Х-101 и "Искандер-К", а также шесть ракет "Калибр". Кроме того, еще шесть российских ракет не достигли своих целей - их места падения пока уточняются.

"Зафиксировано прямые попадания 8 ракет и 57 ударных БпЛА на 20 локациях, а также падение сбитых (обломки) на 6 локациях", - резюмировали военные.

/ Инфографика: Воздушные силы ВСУ

Сможет ли Россия запускать по Украине тысячу и более "Шахедов" - мнение эксперта

Как писал Главред, Россия существенно наращивает производство ударных БПЛА и уже в ближайшее время может получить способность запускать до тысячи дронов за одну ночь, заявил авиационный специалист Богдан Долинце в эфире телеканала КИЕВ24.

По его оценке, к июню российское производство беспилотников может достичь примерно 6000 единиц различных типов, которые будут применены против Украины. Долинце также отметил, что главной проблемой для РФ является не изготовление самих "шахедов", а поставки для них боеголовок.

"Сегодня таки с применением 300-400 беспилотников уже не является чем-то чрезвычайным. До конца года враг потенциально сможет осуществлять атаки с максимальным количеством до 1000 беспилотников", - отметил Долинце.

Массированный удар по Украине 5 октября - последние новости по теме

Напомним, как ранее сообщал Главред, в ночь на 5 октября Россия осуществила очередную масштабную атаку по территории Украины. По данным мониторинговых групп, в воздухе одновременно находились сотни дронов-камикадзе, а также две волны ракет типов "Калибр", Х-101 и "Кинжал".

Во время этого массированного ракетно-дронового удара, который произошел в ночь на воскресенье, около пяти утра во Львове прозвучала серия взрывов.

Мощные удары также зафиксированы в Запорожье. По словам главы областной военной администрации Ивана Федорова, есть погибший человек и раненые.

Что такое Воздушные силы ВС Украины?

Воздушные силы Вооруженных сил Украины - вид вооруженных сил в составе Вооруженных сил Украины, который имеет на вооружении истребительную, бомбардировочную и транспортную авиацию, а также зенитные ракетные войска и радиотехнические войска. Военно-воздушные силы в этом виде были созданы в 2004 году путем объединения двух видов: Военно-воздушных сил и Войск противовоздушной обороны Украины, пишет Википедия.

война в Украине новости Львова Львовщина Львовская область ракетный удар
