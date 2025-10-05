Время сделать запасы: в Украине резко подорожают популярные продукты

Вы узнаете:
- На какие овощи вырастут цены
- Насколько подорожает борщевой набор
В Украине ряд продуктов заметно подорожают. Ожидается, что стоимость некоторых овощей вырастет на 5-6 гривен. Об этом рассказал генеральный директор Украинской аграрной конфедерации Павел Коваль в комментарии Новини.LIVE.
По словам эксперта, осенью в Украине подорожает борщевой набор. Платить больше в октябре придется за:
морковь;
свеклу;
лук;
капусту;
чеснок.
Аграрий отметил, что сейчас самое время позаботиться о запасах продуктов на зиму.
"Сейчас на рынок повлияла сухая погода в значительном количестве регионов. И поэтому сейчас аграрии "выбросили" на рынок все свои запасы и весь ассортимент", - рассказал генеральный директор Украинской аграрной конфедерации.
Почему цены на овощи растут - мнение эксперта
Заместитель главы Всеукраинского аграрного совета Денис Марчук рассказал Главреду, что нынешний дефицит овощной продукции в Украине оценивается примерно в 400 миллионов долларов. По его словам, стране не хватает современных овощных хранилищ, которые позволяли бы длительное время хранить урожай.
"Поэтому во время пика сбора с огородов и полей цены на овощи низкие, но как только продукция начинает закладываться на хранение, цена сразу растет", - объяснил Марчук.
Цены на продукты - новости по теме
Напомним, в сентябре мировые цены на мясо достигли самого высокого уровня за историю. В то же время стоимость сахара упала до минимума за почти пять лет. В частности, цены на мясо выросли на 0,7% по сравнению с августом, установив новый рекорд.
Как сообщал Главред, в этом году украинские аграрии собрали высокий урожай картофеля, однако ожидаемых прибылей он не принес. Цены на внутреннем рынке обвалились до минимальных за последние три года.
Кроме того, цены на лук в Украине продолжают снижаться. Этому способствует заметное ослабление спроса, хотя предложение на рынке продолжает увеличиваться.
О персоне: Павел Коваль
Павел Коваль - генеральный директор Украинской аграрной конфедерации, кандидат экономических наук, член Agricultural Economics Society, заместитель директора Института экономики и менеджмента АПК КНЭУ, автор более 40 научных публикаций по аграрным проблемам.
