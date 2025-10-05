Укр
Время сделать запасы: в Украине резко подорожают популярные продукты

Марина Фурман
5 октября 2025, 14:29
Эксперт рекомендует позаботиться о запасах, пока цены на овощи еще не "пошли" вверх.
Овощи в Украине подорожают / Коллаж: Главред, фото ua.depositphotos.com

Вы узнаете:

  • На какие овощи вырастут цены
  • Насколько подорожает борщевой набор

В Украине ряд продуктов заметно подорожают. Ожидается, что стоимость некоторых овощей вырастет на 5-6 гривен. Об этом рассказал генеральный директор Украинской аграрной конфедерации Павел Коваль в комментарии Новини.LIVE.

По словам эксперта, осенью в Украине подорожает борщевой набор. Платить больше в октябре придется за:

морковь;

свеклу;

лук;

капусту;

чеснок.

Аграрий отметил, что сейчас самое время позаботиться о запасах продуктов на зиму.

"Сейчас на рынок повлияла сухая погода в значительном количестве регионов. И поэтому сейчас аграрии "выбросили" на рынок все свои запасы и весь ассортимент", - рассказал генеральный директор Украинской аграрной конфедерации.

Почему растут цены на продукты в Украине
Почему растут цены на продукты в Украине / Главред - инфографика

Почему цены на овощи растут - мнение эксперта

Заместитель главы Всеукраинского аграрного совета Денис Марчук рассказал Главреду, что нынешний дефицит овощной продукции в Украине оценивается примерно в 400 миллионов долларов. По его словам, стране не хватает современных овощных хранилищ, которые позволяли бы длительное время хранить урожай.

"Поэтому во время пика сбора с огородов и полей цены на овощи низкие, но как только продукция начинает закладываться на хранение, цена сразу растет", - объяснил Марчук.

Цены на продукты - новости по теме

Напомним, в сентябре мировые цены на мясо достигли самого высокого уровня за историю. В то же время стоимость сахара упала до минимума за почти пять лет. В частности, цены на мясо выросли на 0,7% по сравнению с августом, установив новый рекорд.

Как сообщал Главред, в этом году украинские аграрии собрали высокий урожай картофеля, однако ожидаемых прибылей он не принес. Цены на внутреннем рынке обвалились до минимальных за последние три года.

Кроме того, цены на лук в Украине продолжают снижаться. Этому способствует заметное ослабление спроса, хотя предложение на рынке продолжает увеличиваться.

О персоне: Павел Коваль

Павел Коваль - генеральный директор Украинской аграрной конфедерации, кандидат экономических наук, член Agricultural Economics Society, заместитель директора Института экономики и менеджмента АПК КНЭУ, автор более 40 научных публикаций по аграрным проблемам.

