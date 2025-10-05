Укр
Читать на украинском
"Все погибли": щемящие подробности о семье, которую убила РФ во Львовской области

Марина Фурман
5 октября 2025, 12:46
Атака РФ на Львовскую область 5 октября стала самым масштабным комбинированным ударом по региону с начала полномасштабной войны.
РФ убила семью во Львовской области

Главное:

  • Россияне ударили по Львовской области
  • В результате вражеской атаки погибла целая семья

В воскресенье, 5 октября, российские оккупанты ударили по дому на Львовщине. По данным местной прокуратуры, в результате вражеской атаки погибла семья из 4 человек в селе Лапаевка Львовского района. Родственники и соседи поделились информацией о жертвах российской атаки.

Господин Любомир в комментарии для Мы-Украина рассказал, что в разрушенном россиянами доме жили его хорошие знакомые. Они были пенсионерами.

Погибшую женщину звали - Люба, мужа - Михаил. Еще у них была дочь, которая также погибла в результате вражеского удара.

"Знал тех людей... Все погибли. Женщина Люба, он Михаил. Дочь не знаю, в одиннадцатом классе, она уже в эпицентр попала, и сын Виталик. Ну не знаю, выживет он или не выживет. Потому что это было утром, где-то, будем говорить, в семь часов я там близко ходил, услышал... Те, кто запускают, выполняют приказ. А вот те, что дают приказ, то тех надо в Гаагский трибунал", - сказал мужчина.

Смотрите видео, в котором мужчина рассказывает о погибшей семье:

'Все погибли': щемящие подробности о семье, которую убила РФ во Львовской области

Татьяна, родственница погибших, едва сдерживает слезы, комментируя трагедию.

По словам женщины, тела невестки с ее дочерью нашли очень изуродованными. В больнице сейчас член семьи, который единственный выжил.

"Это моя вся семья погибла...Это просто ужас. В 21 веке, чтобы так издевались над государством. И мир смотрит. Они ждут, чтобы прилетело к ним", - рассказала Татьяна в комментарии "Киев24".

Смотрите видео, в котором Татьяна прокомментировала трагедию на Львовщине:

'Все погибли': щемящие подробности о семье, которую убила РФ во Львовской области

Российская атака на Львовскую область - что известно

Как писал Главред, массированный ракетно-дроновой удар по Украине нанесла страна-агрессор РФ в ночь на воскресенье, 5 октября. Около пяти утра во Львове прогремела серия взрывов во время массированной атаки российских оккупантов.

Мэр Андрей Садовый призвал жителей не выходить на улицу и закрыть окна в домах.

Позже появилась информация о том, что в результате вражеской атаки на Львовщине есть погибшие и пострадавшие, а в части Львова отсутствует электроэнергия, также в городе пожары.

Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на российский обстрел. Он заявил, что в ночь на 5 октября, враг выпустил более 550 воздушных целей.

Киев24

Киев24 - украинский коммунальный телевизионный канал, основанный в 1995 году.

