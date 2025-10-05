Погибла целая семья из 4 человек: появились новые детали ночного обстрела

В ночь на 5 октября враг выпустил более 550 воздушных целей против Украины.

Этой ночью россияне нанесли массированный ракетный удар по Украине / Коллаж: Главред, фото: ГСЧС

Главное:

Россияне нанесли массированный удар по Украине

В результате российской атаки погибли 5 человек

В ночь на 5 октября российские оккупанты массированно обстреляли Украину. Враг выпустил более 50 ракет различных типов и около 500 ударных дронов. Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский.

Лидер страны заявил, что в результате вражеского удара погибло 5 человек, еще около 10 пострадали.

"Львовская, Ивано-Франковская, Запорожская, Черниговская, Сумская, Харьковская, Херсонская, Одесская, Кировоградская области были под ударом... Искренние соболезнования всем, кто потерял родных из-за этого террора", - написал Зеленский.

Он отметил, что этой ночью враг в очередной раз бил по нашей инфраструктуре, по всему, что обеспечивает нормальную жизнь для людей.

"Нужно больше защиты, быстрая реализация всех оборонных договоренностей, особенно по ПВО, чтобы лишить смысла этот воздушный террор. Одностороннее прекращение огня в небе возможно, и именно оно может открыть путь к настоящей дипломатии. Америка и Европа должны действовать, чтобы заставить Путина остановиться", - подчеркнул украинский лидер.

Зеленский добавил, что сейчас в регионах Украины продолжаются спасательные и восстановительные работы.

Какими ракетами РФ атакует Украину / Инфографика: Главред

Атака на Львовскую область - новые подробности

Во Львовской областной прокуратуре сообщили, что в результате попадания вражеского объекта разрушен жилой дом в с. Лапаевка на Львовщине.

На месте удара погибла целая семья из 4 человек, среди них - 15-летняя девочка.

"Еще один член семьи, а также две жительницы соседних домов с травмами различной степени тяжести госпитализированы в медицинские учреждения. Еще трем пострадавшим оказана помощь на месте", - говорится в сообщении.

В прокуратуре уточнили, что на территории Львова и области зафиксирован ряд попаданий по промышленным и энергетическим объектам.

Массированный удар по Украине - новости по теме

Напомним, мониторинговые каналы предупреждали, что в ночь на 5 октября существует угроза боевого вылета стратегических бомбардировщиков Ту-95МС и Ту-22. В акваторию Черного моря выведены два корабля с крылатыми ракетами "Калибр" и состоялись пуски БпЛА.

Позже выяснилось, что в воздушном пространстве страны одновременно находились сотни дронов-камикадзе и две волны ракет типа "Калибр", запущенных с моря, Х-101 и "Кинжалами".

Как писал Главред, основное направление удара - Львов, Львовская область, Запорожье, Одесса.

