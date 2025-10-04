Летят сотни 'Шахедов', Ту-95 уже на старте: высока угроза массированной атаки

Главное:
- Существует угроза массированной атаки РФ
- В акваторию Черного моря выведены два корабля с ракетами "Калибр"
- РФ запустила БпЛА со всех аэродромов базирования
В ночь на 5 октября существует угроза боевого вылета стратегических бомбардировщиков Ту-95МС и Ту-22. В акваторию Черного моря выведены два корабля с крылатыми ракетами "Калибр" и состоялись пуски БпЛА. Об этом сообщил военный корреспондент Андрей Цаплиенко и мониторинговые каналы.
"Существует также риск использования ракет Калибр, Кинжал и баллистических систем. Также сообщают большое количество дронов "Шахед", - написал Цаплиенко.видео дня
Мониторы зафиксировали повышенную активность вражеской стратегической авиации на аэродромах базирования. Также замечена активность голосовых сетей и радиосвязи стратегической авиации РФ на боевых частотах.
Кроме этого, в акваторию Черного моря выведены два ракетоносителя. Общий залп - 16 ракет типа 3М14 "Калибр".
Атака БпЛА
По данным мониторинговых каналов, россияне запустили БпЛА типа "Шахед" со всех аэродромов базирования. Ночью ожидается до 550-800 дронов.
Около 22:23 состоялись повторные пуски "Шахедов". В общем пуски состоялись из 11 известных и новых локаций:
- Приморско-Ахтарск, Краснодарский Край;
- полигон Чауда, временно оккупированный Крым;
- аэродром Шаталово, Смоленская область;
- аэродром Кача, временно оккупированный Крым;
- аэродром Халино, Курская область;
- аэродром Гвардейское, временно оккупированный Крым;
- аэродром Донецк, Донецкая область;
- аэродром Миллерово, Ростовская область;
- аэродром Орел-Южный, Орловская область;
- полигон Навля, Брянская область;
- полигон Макеевка, Донецкая область.
РФ может активизировать атаки по Украине - прогноз разведки
Глава разведывательного центра Сил обороны Эстонии полковник Антс Кивисельг предупредил о вероятном обострении атак России на энергетическую инфраструктуру Украины в зимний период. По его словам, цель таких ударов - максимально усложнить жизнь гражданского населения.
Кивисельг пояснил, что этот сценарий выглядит достаточно реалистично по нескольким причинам.
"Во-первых, это соответствует уже сложившейся сезонной тактике уничтожения украинской гражданской инфраструктуры. Во-вторых, у России растут возможности для проведения таких операций. Это подтверждается увеличением количества средств дальнего поражения, применяемых для глубоких ударов", - отметил глава разведцентра.
Атаки РФ по Украине - последние новости
Как сообщал Главред, Россия продолжает обстрелы украинской территории. В субботу, 4 октября враг нанес удар по железнодорожному вокзалу и поездам в Шостке. В результате атаки пострадали пассажиры и работники Укрзализныци. Погиб один человек.
В ночь на 3 октября Россия осуществила массированную атаку по Украине с использованием беспилотников и ракет. Под обстрел попали объекты энергетики и гражданской инфраструктуры в Полтаве, Одессе, Днепре и на Харьковщине.
В тот день РФ нанесла самый большой удар по газодобывающей инфраструктуре Украины с начала полномасштабной войны. Было выпущено 35 ракет, в том числе баллистических, и 60 беспилотников.
Читайте также:
- Летят "облака" Шахедов и гремят взрывы: Киевщина под массированной атакой
- РФ готовит новую массированную атаку - рой БпЛА уже над Украиной, наготове Ту-95МС
- Украина под массированной ракетно-дроновой атакой, в крупных городах раздаются взрывы
О персоне: Андрей Цаплиенко
Андрей Юрьевич Цаплиенко - украинский журналист, военный корреспондент, ведущий, писатель и сценарист. Автор пяти книг. Заслуженный журналист Украины.
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред