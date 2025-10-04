Летят сотни 'Шахедов', Ту-95 уже на старте: высока угроза массированной атаки

Россияне запустили ударные БпЛА из одиннадцати возможных локаций.

Угроза массированного обстрела Украины / Коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Главное:

Существует угроза массированной атаки РФ

В акваторию Черного моря выведены два корабля с ракетами "Калибр"

РФ запустила БпЛА со всех аэродромов базирования

В ночь на 5 октября существует угроза боевого вылета стратегических бомбардировщиков Ту-95МС и Ту-22. В акваторию Черного моря выведены два корабля с крылатыми ракетами "Калибр" и состоялись пуски БпЛА. Об этом сообщил военный корреспондент Андрей Цаплиенко и мониторинговые каналы.

"Существует также риск использования ракет Калибр, Кинжал и баллистических систем. Также сообщают большое количество дронов "Шахед", - написал Цаплиенко. видео дня

Мониторы зафиксировали повышенную активность вражеской стратегической авиации на аэродромах базирования. Также замечена активность голосовых сетей и радиосвязи стратегической авиации РФ на боевых частотах.

Кроме этого, в акваторию Черного моря выведены два ракетоносителя. Общий залп - 16 ракет типа 3М14 "Калибр".

Атака БпЛА

По данным мониторинговых каналов, россияне запустили БпЛА типа "Шахед" со всех аэродромов базирования. Ночью ожидается до 550-800 дронов.

Около 22:23 состоялись повторные пуски "Шахедов". В общем пуски состоялись из 11 известных и новых локаций:

Приморско-Ахтарск, Краснодарский Край;

полигон Чауда, временно оккупированный Крым;

аэродром Шаталово, Смоленская область;

аэродром Кача, временно оккупированный Крым;

аэродром Халино, Курская область;

аэродром Гвардейское, временно оккупированный Крым;

аэродром Донецк, Донецкая область;

аэродром Миллерово, Ростовская область;

аэродром Орел-Южный, Орловская область;

полигон Навля, Брянская область;

полигон Макеевка, Донецкая область.

Какими ракетами РФ атакует Украину / Инфографика: Главред

РФ может активизировать атаки по Украине - прогноз разведки

Глава разведывательного центра Сил обороны Эстонии полковник Антс Кивисельг предупредил о вероятном обострении атак России на энергетическую инфраструктуру Украины в зимний период. По его словам, цель таких ударов - максимально усложнить жизнь гражданского населения.

Кивисельг пояснил, что этот сценарий выглядит достаточно реалистично по нескольким причинам.

"Во-первых, это соответствует уже сложившейся сезонной тактике уничтожения украинской гражданской инфраструктуры. Во-вторых, у России растут возможности для проведения таких операций. Это подтверждается увеличением количества средств дальнего поражения, применяемых для глубоких ударов", - отметил глава разведцентра.

Атаки РФ по Украине - последние новости

Как сообщал Главред, Россия продолжает обстрелы украинской территории. В субботу, 4 октября враг нанес удар по железнодорожному вокзалу и поездам в Шостке. В результате атаки пострадали пассажиры и работники Укрзализныци. Погиб один человек.

В ночь на 3 октября Россия осуществила массированную атаку по Украине с использованием беспилотников и ракет. Под обстрел попали объекты энергетики и гражданской инфраструктуры в Полтаве, Одессе, Днепре и на Харьковщине.

В тот день РФ нанесла самый большой удар по газодобывающей инфраструктуре Украины с начала полномасштабной войны. Было выпущено 35 ракет, в том числе баллистических, и 60 беспилотников.

О персоне: Андрей Цаплиенко Андрей Юрьевич Цаплиенко - украинский журналист, военный корреспондент, ведущий, писатель и сценарист. Автор пяти книг. Заслуженный журналист Украины.

