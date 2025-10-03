Укр
Атаки по Украине возрастут зимой: разведка Эстонии назвала самую опасную цель РФ

Руслана Заклинская
3 октября 2025, 21:09
По оценке полковника Антса Кивисельга, РФ нарастила возможности для ударов по энергетике Украины.
Атаки по Украине возрастут зимой: разведка Эстонии назвала самую опасную цель РФ
РФ не достигнет прорыва, но готовит удары по энергетике / Коллаж: Главред, фото: 26 ОАБр, ua.depositphotos.com, скриншот из видео

Главное:

  • РФ может усилить удары по энергетической инфраструктуре Украины зимой
  • У России сейчас для этого больше ресурсов, чем раньше
  • Самая большая угроза - возможные диверсии против АЭС

Зимой Россия, вероятно, активизирует удары по энергетической инфраструктуре Украины, чтобы максимально усложнить жизнь гражданского населения. У РФ увеличилось количество средств для атак. Об этом сообщил глава разведцентра Сил обороны Эстонии полковник Антс Кивисельг, пишет ERR.

"Несмотря на общественную шумиху, такой сценарий остается весьма вероятным. Во-первых, это соответствует уже сложившейся сезонной тактике уничтожения украинской гражданской инфраструктуры. Во-вторых, у России растут возможности для проведения таких операций. Это подтверждается увеличением количества средств дальнего поражения, применяемых для глубоких ударов", - отметил глава разведцентра.

По его словам, в ближайшие недели общая картина боевых действий, вероятно, кардинально не изменится. Кивисельг считает, что российские войска продолжат давить на разных участках фронта, пытаясь достичь локальных тактических успехов.

"В целом оборонительные рубежи Украины удерживаются, и нет признаков того, что в ближайшие недели Российской Федерации удастся добиться значительного прорыва", - подчеркнул полковник.

Кивисельг отдельно подчеркнул, что асимметричные действия против украинских атомных электростанций являются чрезвычайно опасными. По его мнению, цель таких действий - не только разрушение оборудования, но и создание масштабной диверсии.

"Цель этих действий - устроить масштабную диверсию и отвлечь силы украинской власти и международных партнеров, которые оказывают поддержку Украине. Ликвидация последствий крупной ядерной аварии и регионального радиоактивного заражения потребовала бы мобилизации всех внутренних ресурсов страны и привела бы к прекращению оборонительных операций. Кроме того, понадобилась бы масштабная международная гуманитарная помощь, доставка которой из-за враждебных действий России оказалась бы связана с крайне высоким риском для безопасности", - предположил он.

Может ли Украина ответить на атаки РФ - мнение эксперта

Политолог, директор Центра анализа и стратегий Игорь Чаленко считает, что Россия заранее готовилась к массированным атакам по энергетическим объектам, системам водоснабжения и другим важным сферам. В то же время, по его словам, Украина тоже готова наносить ответные удары.

"Речь идет скорее о балансировке ситуации. Ведь, как отмечал сам Трамп, нельзя воевать тогда, когда игра постоянно идет только в одни ворота. Это необходимо для того, чтобы и россияне поняли: главные последствия направлены не столько против населения, сколько против их армии и финансово-экономического блока. Мнение рядовых россиян здесь вторично. Однако они также поймут, что именно действия Путина и его инициативы толкают Российскую Федерацию все глубже в бездну", - заявил Чаленко в комментарии Главреду.

Атака в ночь на 3 октября - главное

Как сообщал Главред, в ночь на 3 октября российские войска совершили массированную атаку по Украине, применив крылатые ракеты и дроны-камикадзе. Под обстрелом оказались Полтавская область и Одесса: в Полтаве и Лубенском районе прогремели взрывы, часть атак была осуществлена баллистическими ракетами "Искандер-М".

Также под удар попали Днепропетровщина и Харьковщина. Оккупанты запустили несколько "Шахедов", 6 баллистических ракет "Искандер-М" и около 20 крылатых ракет по объектам Полтавщины и Харьковской области. Основной целью атак стали объекты энергетической инфраструктуры.

В ночь на 3 октября российские войска совершили крупнейший удар по газодобывающей инфраструктуре Украины с начала полномасштабной войны. По Украине выпустили 35 ракет, в том числе баллистических, и атаковали 60 дронами.

Об источнике: ERR

Эстонская общественная телерадиовещательная компания (Eesti Rahvusringhääling, ERR) - общественная организация, созданная 1 июля 2007 года объединением Эстонского радио (Eesti Raadio) и Эстонского телевидения (Eesti Televisioon) на правах, предусмотренных Эстонским национальным актом о телерадиовещании. Компанию возглавляет Маргус Алликмаа, бывший председатель Эстонского радио.

Эстония новости Украины ракетный удар Ракетная атака на Украину
Венгры якобы не хотят быть в ЕС с украинцами: Орбан назвал причину

Венгры якобы не хотят быть в ЕС с украинцами: Орбан назвал причину

22:10Политика
Когда в октябре нужно переводить стрелки часов: появилось актуальное уточнение

Когда в октябре нужно переводить стрелки часов: появилось актуальное уточнение

21:42Жизнь
По газовым объектам Украины было выпущено 35 ракет: где наихудшая ситуация

По газовым объектам Украины было выпущено 35 ракет: где наихудшая ситуация

21:26Война
Гороскоп на завтра 4 октября: Скорпионам - необычные события, Козерогам - ссора

Гороскоп на завтра 4 октября: Скорпионам - необычные события, Козерогам - ссора

Новый фактор в пользу Украины может заставить Путина свернуть "СВО" - The Times

Новый фактор в пользу Украины может заставить Путина свернуть "СВО" - The Times

Украина под массированной ракетно-дроновой атакой, в крупных городах раздаются взрывы

Украина под массированной ракетно-дроновой атакой, в крупных городах раздаются взрывы

Летит куча Шахедов, в воздухе МиГи: высока угроза массированного обстрела

Летит куча Шахедов, в воздухе МиГи: высока угроза массированного обстрела

Рекорд по дальности удара: в РФ прогремели взрывы на заводе "Азот"

Рекорд по дальности удара: в РФ прогремели взрывы на заводе "Азот"

Неожиданно простой трюк поможет тратить меньше: как сэкономить на отопленииВидео

13:53

Почему 4 октября нельзя шить и вышивать: какой церковный праздник

13:49

Что делать, когда соль окаменела: секретный лайфхак, который устранит проблему

